Leonardo Pinheiro deixa o PP e se filia ao PT, que se torna o partido com a maior bancada da Alece

O Partido dos Trabalhadores (PT) deve ganhar mais um parlamentar com mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) e se tornar a maior bancada partidária da Casa, com onze titulares. O novo político que desembarca na sigla é o deputado estadual Leonardo Pinheiro, atualmente no Progressistas (PP).

A informação foi confirmada pelo próprio Pinheiro ao Diário do Nordeste, nesta quarta-feira (26). Segundo ele, a data de filiação ainda será definida. "Em princípio, será nesse mês março mesmo", afirmou.

À reportagem, o parlamentar também comentou a ampliação da bancada partidária na Assembleia Legislativa. "O PT está fortalecendo sua bancada na Casa", iniciou.

"Obviamente, no intuito de, no Legislativo, poder contribuir ainda mais com o Estado e dar mais condições, mais governabilidade, para a gestão do governador Elmano de Freitas, para que continue fazendo seu bom trabalho em prol de um Ceará mais desenvolvido economicamente e onde as pessoas possam ter uma melhor condição de vida", completou.

Conforme destacou o político, seu atual partido concordou com sua desfiliação. "Falei com o Antônio José (A.J. Albuquerque), o presidente (estadual) do partido, e ele está só vendo como é, se (a liberação) é da nacional ou estadual", disse.

"Mas está tudo tranquilo, tudo bem conversado, tudo na base do diálogo, com muito respeito e muita amizade", afirmou em seguida.

Segundo Leonardo Pinheiro, o convite para se filiar ao Partido dos Trabalhadores veio do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Hoje, a maior bancada da Alece é do Partido Socialista Brasileiro (PSB), que tem dez integrantes no exercício do mandato. No entanto, uma das vagas da legenda, ocupada pelo suplente recém-filiado ao PSB Antônio Granja, é de Oriel Filho, que trocou o PDT pelo PT e está licenciado por assumir a Secretaria da Pesca e Aquicultura do Estado do Ceará.