Deputado Mauro Filho deixa o PDT e se filia ao União Brasil

O deputado federal Mauro Filho filiou-se ao União Brasil na terça-feira (31), em mais um movimento de reconfiguração partidária na reta final da janela eleitoral. A adesão marca a saída do parlamentar do PDT.

A mudança ocorre poucos dias após a Justiça Eleitoral aprovar a federação entre o União Brasil e o Progressistas, composição que, no Ceará, passou a ser controlada pelo ex-deputado federal Capitão Wagner. A definição representou uma vitória da oposição local, após disputa com a base governista pelo comando da nova estrutura partidária.

Em nota, Wagner destacou o peso da filiação e associou a chegada de Mauro Filho ao momento de reorganização política da federação no Estado.

“Hoje concretizamos a filiação de um nome de grande relevância para a política cearense. Mauro Filho tem trajetória, experiência, respeitabilidade e chega para somar muito ao nosso projeto. Estamos na reta final da janela partidária e esse é um momento importante para reunir bons quadros, fortalecer a Federação e preparar o caminho para o que vem pela frente”, afirmou.

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A informação foi confirmada pela reportagem do PontoPoder nesta quarta-feira (1º), através de informações disponíveis no Sistema de Filiação Partidária (Filia), da Justiça Eleitoral. O deputado não se pronunciou sobre a mudança.

Mauro Filho

Ex-secretário da Fazenda do Governo Camilo Santana, Mauro Filho compõe a base do governador Elmano de Freitas (PT). O ex-pedetista é um dos mais fiéis aliados dos ex-governadores Ciro Gomes (PSDB) e Cid Gomes (PSB), que compõem grupos adversários desde a eleição de 2022.

À época do rompimento entre os irmãos, Mauro Filho tentou ser um polo conciliador, contudo, Ciro e Cid seguem rompidos.