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Guimarães toma posse como ministro da SRI e desiste do Senado: 'Virei a chave'

A mudança motiva troca na liderança do Governo Lula e de assento na bancada cearense.

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
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O deputado federal José Guimarães (PT) foi empossado, nesta terça-feira (14), na Secretaria das Relações Institucionais (SRI), que tem status de ministério no Governo Lula. Em discurso, ele disse que "virou a chave" e desistiu da campanha ao Senado Federal. O movimento abre espaço para outros nomes governistas no Ceará.

"Estou muito feliz. Muita gente me perguntou: 'Como está a sua cabeça, o seu psicológico?'. Eu quero dizer que estou de boa, virei a chave. Não vou disputar eleição e vou servir ao Brasil. Finalizo, presidente, dizendo que o sr. contará comigo. Foi muito difícil para o pessoal do Ceará aceitar isso. Os militantes, o nosso grupo. Tive uma conversa com o governador Elmano, mas só recebi elogios pela minha decisão", declarou.

Na cerimônia de posse, Guimarães também destacou o trabalho de sua antecessora, Gleisi Hoffmann (PT), e disse que sua indicação representa a "lealdade ao projeto" petista, do qual ele nunca "mudou de lado", e à relação construída no Congresso Nacional.

Estou no quinto mandato na Câmara e, nesses anos todos, só não fui presidente da Câmara, mas o resto fui. Sou o líder mais longevo – nunca um lider passou mais de dois anos liderando o Governo porque é proprio pro desgaste que tem. Mas me sinto muito aliviado de terminar a minha missão com essa quantidade de parlamentares aqui para dizer e agradecer tudo o que fizemos juntos com diálogo. 
José Guimarães (PT)
Ministro das Relações Institucionais

Guimarães também relembrou a sua trajetória no PT, ainda no início da história do partido no Ceará. "Quando eu não era nada, nunca deixei de cuidar do PT no estado do Ceará. Essas coisas marcam muito, por isso o seu governo é vitorioso. Eu quero ajudar a consolidar a ideia de que, no próximo período, eu não tenho dúvida que vossa excelência vai ganhar a eleição e ser o governo da soberania, da democracia e da industria", disse. 

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Nós sabemos do gesto que Guimarães está realizando neste momento ao aceitar o seu convite para ser ministro das Relações Institucionais. E não é a primeira vez. [...] Hoje é dia de agradecer e dizer que estamos juntos. Eu e Guimarães tivemos conversas nos últimos dias, e estou muito honrado de poder dizer que sou companheiro desse grande miltiante do projeto do Ceará.
Elmano de Freitas (PT)
Governador do Ceará

No palco, esteve presente, ainda, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldiguere. Já Antônio Filho, o Conin, presidente do PT Ceará; o deputado estadual De Assis (PT); prefeitos cearenses; e outros políticos, assistiram à posse da plateia. 

Com a licença do Guimarães na Câmara dos Deputados, quem fica na liderança do governo, antiga função do cearense, é o deputado Paulo Pimenta (PT-RS). Já na bancada cearense, quem assume a cadeira é Inácio Arruda (PCdoB), seguindo a lista de suplência da federação formada por PT, PV e PCdoB.

Para ocupar o assento parlamentar, Inácio deixou a Secretaria de Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social, no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

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