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Legislativo Judiciário Executivo

Deputado José Guimarães anuncia que será novo ministro de Lula

Com ida para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, político fica de fora da disputa pelo Senado Federal.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 14:39)
PontoPoder
Foto do deputado José Guimarães e Lula.
Legenda: Informação foi divulgada pelo próprio cearense nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes sociais.

O deputado federal e atual líder do governo federal na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), anunciou neste sábado (11) que será o novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) da Presidência da República. A novidade foi publicada pelo cearense em suas redes sociais, numa foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). 

O parlamentar vai ficar no lugar da também deputada federal Gleisi Hoffman (PT), exonerada do comando da secretaria, que possui status de ministério, na sexta-feira (3), porque pretende disputar uma vaga no Senado Federal pelo Paraná. Desde sua saída, o secretário-executivo Marcelo Costa ocupava o cargo de forma interina.

"A convite do presidente Lula, informo que aceitei a missão e na próxima terça-feira (14), tomo posse como ministro da Secretaria de Relações Institucionais em substituição da ex-ministra Gleisi Hoffmann", escreveu Guimarães, mencionando o dia que ele assumirá o cargo. Ele não informou quem irá ficar na condução da liderança do governo.

A SRI tem como atribuições o assessoramento do presidente da República na articulação política e no relacionamento interinstitucional do governo federal, na interlocução com o Legislativo, partidos políticos, Estados e municípios, além de coordenar o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável.

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Antes do anúncio, o próprio Guimarães figurava como um pretenso candidato a uma cadeira na Casa Alta do Congresso Nacional. Com a admissão como auxiliar do Governo Lula, ele ficará impedido para disputar um cargo eletivo no pleito deste ano, devido à necessidade de desincompatibilização dos postulantes seis meses antes da votação e o término desse prazo, que era até o dia 4 de abril.

Em 1º de abril, quando esteve em Fortaleza para a inauguração de parte do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará, Lula concedeu entrevista para uma emissora local e pregou cautela sobre sua postulação do seu então líder governista na Câmara dos Deputados para o Senado Federal, apesar de o deputado federal ter declarado que estava articulando a candidatura.

O chefe do Executivo afirmou na ocasião que não sabia se Guimarães teria uma vaga garantida na disputa para senador em 2026, justificando que a história política e a liderança do governo poderiam não ser suficientes se não houvesse “uma correlação de forças” adequada dentro do arco de alianças que o Partido dos Trabalhadores cearense buscava construir.

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