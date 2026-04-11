Lula diz que estudantes com pendências no Fies serão inclusos em programa de renegociação
O programa está em estudo pelo governo e pode ser lançado nos próximos dias.
Durante visita ao novo prédio do Campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, na sexta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que irá incluir estudantes com pendências no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no novo programa de renegociação de dívidas de trabalhadores.
O programa está em estudo pelo governo e pode ser lançado nos próximos dias. Durante o discurso, Lula afirmou que o número de estudantes endividados pelo Fies tem aumentado significativamente.
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"Vamos ter que incluí-los também na nossa negociação de endividamento. Não se pode afastar o jovem do seu sonho universitário porque ele está devendo", afirmou o presidente.
A elaboração do projeto partiu do próprio Executivo. Em seus discursos, Lula tem demonstrado preocupação com o nível de endividamento das famílias brasileiras.
"Tem tanta gente que deve ao governo. Nosso sonho é que o cidadão pague sua dívida sendo um profissional competente. Isso vai melhorar a produtividade do país e gerar mais mão de obra qualificada", disse ele.
Sobre o Programa
De acordo com o Ministério do Trabalho, a pasta avalia liberar cerca de R$ 17 bilhões para ajudar trabalhadores a quitarem seus débitos. Uma das medidas centrais envolve a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
O programa pode beneficiar mais de 10 milhões de pessoas, integrando um pacote amplo para reduzir a inadimplência no país. Segundo o Ministério da Fazenda, o plano prevê duas frentes principais:
- Liberação de R$ 9 bilhões a R$ 10 bilhões: Esta iniciativa será focada em pessoas de baixa renda, excluindo quem recebe salários mais altos. O entendimento do ministério é que cidadãos com rendimentos elevados — na faixa dos R$ 20 mil, por exemplo — possuem melhores condições de arcar com seus débitos. No entanto, ainda não foi definido um teto salarial específico para a proposta.
- Liberação de R$ 7 bilhões para 10 milhões de trabalhadores: A segunda medida prevê a liberação de recursos para quem aderiu ao saque-aniversário, foi demitido e teve parte do saldo do FGTS bloqueado como garantia de empréstimo. O objetivo é devolver valores que ficaram retidos além do necessário nessas operações bancárias.