Lula diz que estudantes com pendências no Fies serão inclusos em programa de renegociação

Durante visita ao novo prédio do Campus Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo, na sexta-feira (10), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou que irá incluir estudantes com pendências no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) no novo programa de renegociação de dívidas de trabalhadores.

O programa está em estudo pelo governo e pode ser lançado nos próximos dias. Durante o discurso, Lula afirmou que o número de estudantes endividados pelo Fies tem aumentado significativamente.

Veja também PontoPoder Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides PontoPoder Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

"Vamos ter que incluí-los também na nossa negociação de endividamento. Não se pode afastar o jovem do seu sonho universitário porque ele está devendo", afirmou o presidente. Lula Presidente da República

A elaboração do projeto partiu do próprio Executivo. Em seus discursos, Lula tem demonstrado preocupação com o nível de endividamento das famílias brasileiras.

"Tem tanta gente que deve ao governo. Nosso sonho é que o cidadão pague sua dívida sendo um profissional competente. Isso vai melhorar a produtividade do país e gerar mais mão de obra qualificada", disse ele. Lula Presidente da República

Sobre o Programa

De acordo com o Ministério do Trabalho, a pasta avalia liberar cerca de R$ 17 bilhões para ajudar trabalhadores a quitarem seus débitos. Uma das medidas centrais envolve a utilização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O programa pode beneficiar mais de 10 milhões de pessoas, integrando um pacote amplo para reduzir a inadimplência no país. Segundo o Ministério da Fazenda, o plano prevê duas frentes principais: