Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

Gabriella Aguiar deixou o comando da Secretaria de Direitos Humanos para estar apta a concorrer nestas eleições.

Escrito por
e
(Atualizado às 16:48)
PontoPoder
Homem e mulher participam de entrevista coletiva sentados lado a lado, com microfones sobre a mesa; ele usa camisa branca com adesivo “13” e gesticula enquanto fala, e ela, também de branco, observa, com cartaz de campanha ao fundo.
Legenda: Gabriella Aguiar saiu do comando da SDHDS para estar apta a concorrer as eleições em 2026, mas não tem pré-candidatura confirmada.
Foto: Thiago Gadelha.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, nesta sexta-feira (10), que "vai torcer" para que a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) siga no cargo. "No que depender de mim, ela continua como minha vice-prefeita", reforçou. 

A declaração ocorre poucos dias depois da exoneração de Gabriella do comando da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). A saída cumpre a regra eleitoral de desincompatibilização e permite que a vice-prefeita esteja apta a concorrer em 2026, caso deseje. 

Contudo, não há pré-candidatura confirmada de Gabriella Aguiar, mas sim uma "decisão partidária", conforme informou a assessoria dela, para que ela esteja à disposição do PSD. 

"Eu não vou incentivar (a pré-candidatura dela). Pelo contrário, eu vou torcer para que ela não saia. Eu quero ela do meu lado, ela está fazendo um bom trabalho", ressaltou Evandro. "Mas a gente também tem que pensar de forma sistêmica, de forma conjuntural". 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Governo do Ceará anuncia novos secretários; veja quem são

Evandro também deu indicativos que o nome de Gabriella pode ser cotado para uma disputa majoritária. "Mas não dá pra gente estar aqui cravando se vai ser ela ou outra pessoa candidato a uma chapa majoritária, A, B ou C. Não dá pra gente cravar". 

"Eu aprendi que principalmente os nomes de chapa majoritárias, elas são escolhidos assim próximo do pleito", finaliza.

Mudanças no 1º escalão da Prefeitura

Nove secretários foram exonerados entre o final de março e o começo de abril.

O deputado federal Idilvan Alencar (PSB) foi o primeiro a sair do cargo. Ele deixou o comando da Secretaria Municipal de Educação no dia 24 de março

O deputado estadual Osmar Baquit (PSB) se desincompatibilizou no dia 30 de março, ao deixar a chefia da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor).

Já o vereador Apollo Vicz (PSD) deixou a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

No dia 2 de abril, foi publicado as exonerações de seis titulares do 1º escalão da Prefeitura de Fortaleza. 

Além de Gabriella Aguiar, três vereadores também deixaram o comando de secretarias: Kátia Rodrigues (PDT), que estava na Regional 7; Márcio Martins (Republicanos), da Regional 2; e Wellington Sabóia, que era o titular do Procon Fortaleza.

Também foram exonerados George Lima, da Citinova, e Vanessa Lima, da Secretaria Regional 9.

Assuntos Relacionados
Homem e mulher participam de entrevista coletiva sentados lado a lado, com microfones sobre a mesa; ele usa camisa branca com adesivo “13” e gesticula enquanto fala, e ela, também de branco, observa, com cartaz de campanha ao fundo.
PontoPoder

Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

Gabriella Aguiar deixou o comando da Secretaria de Direitos Humanos para estar apta a concorrer nestas eleições.

Luana Barros e Marcos Moreira
Há 35 minutos
Sede do Governo do Ceará, o Palácio da Abolição, iluminado à noite.
PontoPoder

Governo do Ceará anuncia novos secretários; veja quem são

Na maioria das pastas, assumem os respectivos secretários executivos, que já vinham respondendo.

Igor Cavalcante
Há 1 hora
Evandro Leitão concede entrevista em centro de videomonitoramento, com microfone apontado para ele, enquanto ao fundo há um grande painel com múltiplas telas exibindo imagens de câmeras de segurança e operadores trabalhando em computadores.
PontoPoder

Evandro diz que André Fernandes faz ‘desserviço’ a Fortaleza jogando lixo na rua: ‘vive de lacração’

O deputado federal colocou lixo em frente ao Paço Municipal da capital cearense.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Montagem de imagens: à esquerda, gravação de câmera de segurança mostra rua à noite com carro estacionado; abaixo, dois homens carregam sacos de lixo pela calçada. À direita, quatro homens estão em frente a um prédio público, ao lado de uma pilha de sacos de lixo, um deles gesticulando enquanto fala.
PontoPoder

André Fernandes põe sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; Prefeitura autua deputado

Os vereadores e o suplente de vereador que participam da ação também devem ser notificados.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, um homem de terno azul sorri e cumprimenta pessoas em um ambiente interno movimentado; à direita, uma mulher de vestido verde fala ao microfone em um evento, com um telão ao fundo exibindo a imagem de outro homem.
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

Parlamentares querem concorrer à vaga do Senado nas eleições de 2026.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?
PontoPoder

Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?

Às vésperas do aniversário de 300 anos da capital cearense, o PontoPoder explica essa história.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Tarcijany Linhares sentada à mesa durante reunião da DPU. Ela está diante de uma mesa com um computador e um microfone.
PontoPoder

Lula indica uma mulher cearense como chefe da DPU; cargo sempre foi exercido por homens

Ela é defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará.

Igor Cavalcante
09 de Abril de 2026
Osmar Baquit e Sérgio Aguiar durante pronunciamento na tribuna da Assembleia.
PontoPoder

Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes

Partido fez acordo entre parlamentares da bancada para manter suplência em evidência na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
09 de Abril de 2026
Sessão na Câmara dos Deputados, com vários parlamentares em pé perto de mesa central.
PontoPoder

Câmara aprova aumento de multas por adulteração de combustíveis; valor pode chegar a R$ 23 milhões

Texto agora segue para o Senado.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Congresso Nacional: duas torres brancas juntas ao centro, com metades de circunferências em cada lado. À frente, um espelho d'água.
PontoPoder

Novas regras para a cláusula de barreira em 2026 podem ‘asfixiar’ partidos menores; entenda

Norma terá aumento percentual nas exigências de liberação do Fundo Partidário e dos direitos de antena.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026
Foto de Flávio Dino.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova fim da aposentadoria compulsória para punir juízes e MP

Para Dino a punição de perda de cargo depende de ação judicial, por conta da natureza vitalícia do cargo de juiz.

Redação
08 de Abril de 2026
Deputado Danilo Forte usa terno e gravata. Está discursando em uma comissão parlamentar na Câmara dos Deputados, em Brasília.
PontoPoder

Danilo Forte oficializa candidatura ao TCU

A indicação foi homologada pelo PSDB. O deputado cearense trocou o União pelo PP para manter viva a candidatura.

Beatriz Matos, de Brasília
08 de Abril de 2026
Reunião das Comissões Técnicas da Alece no Plenário 13 de Maio.
PontoPoder

Com 2 meses de atraso, Alece instala comissões após aguardar troca-troca de partidos na janela

Eleição 'simbólica' dos membros considerou acordo prévio entre líderes da base e da oposição.

Marcos Moreira
08 de Abril de 2026
Imagem de dois enfermeiros em ambulância do SUS dando suporte a paciente usada em matéria sobre CCJ do Senado aprovar a PEC 19 da enfermagem.
PontoPoder

CCJ do Senado aprova redução de jornada de trabalho para enfermagem

A PEC 19 reduz a jornada para 36 horas semanais, sem prejuízos para o piso salarial da categoria.

Redação
08 de Abril de 2026
Foto do vereador Soldado Noelio, de Fortaleza, discursando na tribuna da Câmara Municipal.
PontoPoder

Soldado Noelio retorna para Câmara de Fortaleza e René Pessoa deixa de ter mandato

Requerimento formalizando a decisão foi lido no Plenário Fausto Arruda nesta quarta-feira (8).

Bruno Leite
08 de Abril de 2026
Homem branco calvo de cabelos castanhos e barba branca curta.
Wagner Mendes

Ivo diz que ida ao BNDES não teve influência do PT Ceará e segue apoiando Ciro para o governo

Ivo rompeu com o governador Elmano e anunciou apoio ao irmão Ciro.

Wagner Mendes
08 de Abril de 2026
Foto do vereador de Fortaleza, Pedro Matos.
PontoPoder

Com filiação de Pedro Matos, PL passa a ter a maior bancada da Câmara de Fortaleza; veja as demais

Legenda ultrapassou o PDT, que tinha o maior quadro de membros do Parlamento municipal.

Bruno Leite
08 de Abril de 2026
Imagem composta por duas fotos lado a lado do mesmo homem, em um ambiente externo, possivelmente uma varanda de apartamento. Ele aparenta ser um homem de meia-idade a idoso, com cabelo curto grisalho, usando óculos de armação escura e uma camisa branca de botão com um pequeno logotipo no peito. Na primeira imagem (à esquerda), ele está com a boca levemente aberta, como se estivesse falando. Na segunda (à direita), aparece em posição semelhante, também falando, com a mão parcialmente levantada no primeiro plano, sugerindo gesticulação. Ao fundo, há prédios residenciais de vários andares e uma iluminação natural suave, indicando que a cena ocorre durante o dia.
PontoPoder

Giovanni Sampaio, ex-vice-prefeito de Juazeiro do Norte, anuncia pré-candidatura ao Governo do Ceará

Ele foi vice-prefeito de Juazeiro por dois mandatos e chegou a disputar eleições para deputado.

Ingrid Campos
07 de Abril de 2026
Ciro e Tasso ao lado de deputados estaduais do PSDB. Eles estão sentados ao redor de uma mesa.
PontoPoder

Ciro e Tasso reúnem deputados após bancada crescer e se consolidar como a 3ª maior na Alece

Sigla articula fortalecimento sob liderança de Tasso e Ciro após reforçar quadros da legenda.

Igor Cavalcante
07 de Abril de 2026
Deputado Cláudio Pinho durante discurso na tribuna do Plenário 13 de Maio da Assembleia.
PontoPoder

Deputado Cláudio Pinho é escolhido como líder do PSDB na Alece

Decisão foi anunciada por Felipe Mota (PSDB), após reunião da oposição da Assembleia.

Marcos Moreira
07 de Abril de 2026