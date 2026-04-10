Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), afirmou, nesta sexta-feira (10), que "vai torcer" para que a vice-prefeita Gabriella Aguiar (PSD) siga no cargo. "No que depender de mim, ela continua como minha vice-prefeita", reforçou.

A declaração ocorre poucos dias depois da exoneração de Gabriella do comando da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS). A saída cumpre a regra eleitoral de desincompatibilização e permite que a vice-prefeita esteja apta a concorrer em 2026, caso deseje.

Contudo, não há pré-candidatura confirmada de Gabriella Aguiar, mas sim uma "decisão partidária", conforme informou a assessoria dela, para que ela esteja à disposição do PSD.

"Eu não vou incentivar (a pré-candidatura dela). Pelo contrário, eu vou torcer para que ela não saia. Eu quero ela do meu lado, ela está fazendo um bom trabalho", ressaltou Evandro. "Mas a gente também tem que pensar de forma sistêmica, de forma conjuntural".

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Evandro também deu indicativos que o nome de Gabriella pode ser cotado para uma disputa majoritária. "Mas não dá pra gente estar aqui cravando se vai ser ela ou outra pessoa candidato a uma chapa majoritária, A, B ou C. Não dá pra gente cravar".

"Eu aprendi que principalmente os nomes de chapa majoritárias, elas são escolhidos assim próximo do pleito", finaliza.

Mudanças no 1º escalão da Prefeitura

Nove secretários foram exonerados entre o final de março e o começo de abril.

O deputado federal Idilvan Alencar (PSB) foi o primeiro a sair do cargo. Ele deixou o comando da Secretaria Municipal de Educação no dia 24 de março.

O deputado estadual Osmar Baquit (PSB) se desincompatibilizou no dia 30 de março, ao deixar a chefia da Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor).

Já o vereador Apollo Vicz (PSD) deixou a Secretaria Municipal de Proteção Animal (SMPA) para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

No dia 2 de abril, foi publicado as exonerações de seis titulares do 1º escalão da Prefeitura de Fortaleza.

Além de Gabriella Aguiar, três vereadores também deixaram o comando de secretarias: Kátia Rodrigues (PDT), que estava na Regional 7; Márcio Martins (Republicanos), da Regional 2; e Wellington Sabóia, que era o titular do Procon Fortaleza.

Também foram exonerados George Lima, da Citinova, e Vanessa Lima, da Secretaria Regional 9.