PT oficializa pré-candidatura de Elmano e ele manda recado: 'oposição se prepare'

O PT Ceará oficializou, neste sábado (23), a pré-candidatura do governador Elmano de Freitas (PT) à reeleição. A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual e, na sequência, o governador discursou para militantes do partido na inauguração da nova sede.

Na ocasião, Elmano disse ser uma "honra" ter o nome indicado e aproveitou para mandar um recado para a oposição, que lançou Ciro Gomes (PSDB) como pré-candidato ao Governo do Ceará. "O PSDB quer voltar, (mas) não vai não", disse.

"Nós vamos para uma batalha política e eleitoral. (...) A oposição até aqui só falava de eleição. Nós estávamos cuidando de fazer escola, fazer estrada e vamos continuar a fazer. Mas agora a oposição se prepare, que agora entra em campo a militância do PT". Elmano de Freitas Governador do Ceará

A oficialização da pré-candidatura de Elmano foi definida por unanimidade pelo diretório estadual do partido durante encontro que definiu a tática eleitoral petista para 2026 no Ceará, durante a tarde do sábado.

Participaram da reunião, além de Elmano, o ministro das Relações Institucionais, José Guimarães (PT), O senador Camilo Santana (PT), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), além de deputados federais e estaduais do partido. Agora, a definição será enviada para a Executiva Nacional do partido.

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Ainda sem definição para chapa

O governador informou que ainda não tem definições para quem irá ocupar as demais vagas da chapa majoritária e que o martelo deve ser batido apenas nas convenções partidárias, que ocorrem entre o fim de julho e o começo de agosto.

"Vamos fazer essa discussão com muita tranquilidade, dando o tempo certo para que a gente possa chegar no momento que é adequado, que é o momento das convenções, com as questões superadas e resolvidas", disse.

Elmano informou, entretanto, que já tem se reunido com as lideranças dos partidos aliados para conversar sobre o assunto.

Ele disse que se reuniu, nesta semana, com o senador Cid Gomes (PSB) – defendido como nome para a reeleição – e também com Domingos Filho e Domingos Neto, ambos do PSD.

Também está prevista reunião com Eunício Oliveira (MDB), presidente do MDB Ceará, e com Chiquinho Feitosa, presidente estadual do Republicanos – ambos são cotados para a pré-candidatura ao Senado.

"Nós vamos conversar com todos, (...) vamos fazer uma construção com todos os partidos da nossa aliança", disse.

'Adora falar mal dos outros'

Elmano aproveitou o evento para fazer críticas a Ciro Gomes. O governador relembrou as gestões do PSDB a frente do Governo do Ceará, que incluem o próprio Ciro e o ex-senador Tasso Jereissati (PSDB).

"O PSDB governou esse estado 20 anos e o nosso povo precisava de cirurgia, o nosso povo precisava de hospital. E sabe quantos hospitais eles fizeram? Zero", disse.

O governador também citou a recente condenação de Ciro Gomes por violência política de gênero, após ataques contra a prefeita de Crateús Janaína Farias (PT).

"Nós estamos criando seis Casas da Mulher Cearense. O meu adversário foi condenado por violência de gênero contra as mulheres no estado do Ceará. É essa a diferença que nós temos", disse.

A aliança de Ciro Gomes com o PL Ceará também foi citada.

"O nosso adversário adora falar mal dos outros. (...) Para acusar Lula com mentira, o Ciro tem coragem, mas para acusar o ladrão do Flávio Bolsonaro, ele fica calado, porque está amarrado com a aliança que ele fez no Ceará", disse