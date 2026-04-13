Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Guimarães cita apelo de Lula para virar ministro e desistir do Senado: 'fui para muitos sacrifícios'

Deputado federal assume Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República nesta terça-feira (14).

Escrito por
Beatriz Matos e Marcos Moreira producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Deputado federal José Guimarães em pronunciamento na Câmara Federal.
Legenda: Deputado federal José Guimarães assume cargo no Governo Lula e deixa disputa pelo Senado.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

Deputado federal e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) comentou a decisão de assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), ao citar o apelo do presidente Lula (PT) e uma trajetória de “sacrifícios”. As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), em Brasília-DF.

Na ocasião, o parlamentar cearense ressaltou que aceitou a “missão” para ampliar a relação com o Congresso Nacional e ajudar na campanha para a reeleição de Lula. Por outro lado, reconheceu que está fora da disputa pelo Senado Federal.

“Isso teve um preço, um significado que eu não sou mais candidato. A nomeação (como ministro) deve estar saindo hoje, assumindo o meu suplente (na Câmara). Eu não serei mais candidato a senador como era o meu propósito lá no Ceará. E, portanto, frente ao apelo do presidente, eu resolvi aceitar”
José Guimarães
Novo ministro da SRI

No mesmo sentido, o parlamentar foi questionado sobre o “sacrifício” de desistir da pré-candidatura ao Senado, após assumir a Pasta no lugar da também deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). A parlamentar foi exonerada porque pretende disputar uma vaga de senadora pelo Paraná.

“Eu sempre fiz política pensando num projeto. Já fui para muitos sacrifícios”, respondeu José Guimarães. “Eu quero servir ao país, quero dar uma contribuição como ministro de estado e eu vou procurar fazer isso agora”, frisou. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Alexandre Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração nos EUA, diz PF

teaser image
PontoPoder

Entra e sai de suplentes na Alece após janela tem ‘rodízio’ no PT e PSB e licenças de saúde

POSSE COMO MINISTRO

José Guimarães tomará posse no cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) nesta terça-feira (14), durante solenidade no Palácio do Planalto. Por sua vez, a nomeação já foi oficializada nesta segunda, conforme adiantou Lula nas redes sociais. 

“Seu lugar na liderança do governo na Câmara dos Deputados será ocupado pelo deputado e ex-ministro Paulo Pimenta. As duas nomeações serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União”, comentou o presidente. 

A escolha de Guimarães para a SRI foi anunciada no último sábado (11). Desde a saída de Gleisi, o secretário-executivo Marcelo Costa ocupava o cargo de forma interina.

A Pasta tem a função de assessorar o presidente da República na articulação política e no relacionamento interinstitucional do governo federal, na interlocução com o Legislativo, partidos políticos, Estados e municípios, entre outras funções.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Deputado federal José Guimarães em pronunciamento na Câmara Federal.
PontoPoder

Guimarães cita apelo de Lula para virar ministro e desistir do Senado: 'fui para muitos sacrifícios'

Deputado federal assume Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República nesta terça-feira (14).

Beatriz Matos e Marcos Moreira
Há 1 hora
Foto de Alexandre Ramagem usada em matéria sobre sua prisão pelo ICE, serviço de imigração nos EUA.
PontoPoder

Alexandre Ramagem é preso pelo ICE, serviço de imigração nos EUA, diz PF

O ex-deputado federal é condenado pelo STF por tentativa de golpe de Estado e foi localizado em Orlando.

Redação
13 de Abril de 2026
Fotografia
PontoPoder

300 anos de Fortaleza: revoltas que marcaram a história da capital

Redação
13 de Abril de 2026
Imagem da Villa de Nossa Senhora da Assunção
PontoPoder

Baú da Política: os prédios que abrigaram o Poder nos 300 anos de Fortaleza

A capital cearense sediou, ao longo dos séculos, as diferentes estruturas políticas e administrativas não apenas da cidade, mas do estado do Ceará.

Luana Barros
12 de Abril de 2026
Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará
PontoPoder

Janela partidária 2026: saiba como a troca de partidos impacta o cenário eleitoral no Ceará

Movimentações na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados desenham estratégias para as próximas eleições.

Bruno Leite
12 de Abril de 2026
Foto do deputado José Guimarães e Lula.
PontoPoder

Deputado José Guimarães anuncia que será novo ministro de Lula

Com ida para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, político fica de fora da disputa pelo Senado Federal.

Bruno Leite
11 de Abril de 2026
Estudantes sentados em cadeiras em uma sala de aula escrevendo.
PontoPoder

Lula diz que estudantes com pendências no Fies serão inclusos em programa de renegociação

O programa está em estudo pelo governo e pode ser lançado nos próximos dias.

Redação
11 de Abril de 2026
Deputados estaduais durante votação no Plenário 13 de Maio da Assembleia.
PontoPoder

Entra e sai de suplentes na Alece após janela tem ‘rodízio’ no PT e PSB e licenças de saúde

Atualmente, Assembleia Legislativa tem seis deputados suplentes em exercício.

Marcos Moreira
11 de Abril de 2026
Fachada do Congresso Nacional, com duas torres altas cinzas no meio e dois semi círculos em cada ponta.
PontoPoder

Entenda o papel e as funções do deputado federal no Brasil

Cargo será renovado pelo voto da população nas Eleições Gerais de 2026.

Milenna Murta*
11 de Abril de 2026
PontoPoder

Medalha Iracema homenageia GEQ e mais 3 personalidades que moldaram Fortaleza

Igor Queiroz Barroso, membro do Conselho de Administração do GEQ, representou o grupo na cerimônia do Cineteatro São Luiz.

Redação
10 de Abril de 2026
Amado Batista é um homem idoso, branco e que usa camisa branca e terninho branco. Ele está cantando segurando um microfone.
PontoPoder

Comissão da Câmara pede cancelamento do show de Amado Batista no aniversário de Fortaleza

O artista foi incluído recentemente na "lista suja" do trabalho escravo no Brasil.

Redação
10 de Abril de 2026
Homem e mulher participam de entrevista coletiva sentados lado a lado, com microfones sobre a mesa; ele usa camisa branca com adesivo “13” e gesticula enquanto fala, e ela, também de branco, observa, com cartaz de campanha ao fundo.
PontoPoder

Evandro fala em eventual candidatura da vice Gabriella Aguiar: 'eu vou torcer para que ela não saia'

Gabriella Aguiar deixou o comando da Secretaria de Direitos Humanos para estar apta a concorrer nestas eleições.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Sede do Governo do Ceará, o Palácio da Abolição, iluminado à noite.
PontoPoder

Governo do Ceará anuncia novos secretários; veja quem são

Na maioria das pastas, assumem os respectivos secretários executivos, que já vinham respondendo.

Igor Cavalcante
10 de Abril de 2026
Evandro Leitão concede entrevista em centro de videomonitoramento, com microfone apontado para ele, enquanto ao fundo há um grande painel com múltiplas telas exibindo imagens de câmeras de segurança e operadores trabalhando em computadores.
PontoPoder

Evandro diz que André Fernandes faz ‘desserviço’ a Fortaleza jogando lixo na rua: ‘vive de lacração’

O deputado federal colocou lixo em frente ao Paço Municipal da capital cearense.

Luana Barros e Marcos Moreira
10 de Abril de 2026
Montagem de imagens: à esquerda, gravação de câmera de segurança mostra rua à noite com carro estacionado; abaixo, dois homens carregam sacos de lixo pela calçada. À direita, quatro homens estão em frente a um prédio público, ao lado de uma pilha de sacos de lixo, um deles gesticulando enquanto fala.
PontoPoder

André Fernandes põe sacos de lixo em frente ao Paço Municipal; Prefeitura autua deputado

Os vereadores e o suplente de vereador que participam da ação também devem ser notificados.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Montagem com duas imagens: à esquerda, um homem de terno azul sorri e cumprimenta pessoas em um ambiente interno movimentado; à direita, uma mulher de vestido verde fala ao microfone em um evento, com um telão ao fundo exibindo a imagem de outro homem.
PontoPoder

Pré-candidaturas do PL Ceará ao Senado expõem disputa por protagonismo entre Priscila e Alcides

Parlamentares querem concorrer à vaga do Senado nas eleições de 2026.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?
PontoPoder

Você sabia que Fortaleza teve o primeiro prefeito apenas em 1914?

Às vésperas do aniversário de 300 anos da capital cearense, o PontoPoder explica essa história.

Luana Barros
10 de Abril de 2026
Tarcijany Linhares sentada à mesa durante reunião da DPU. Ela está diante de uma mesa com um computador e um microfone.
PontoPoder

Lula indica uma mulher cearense como chefe da DPU; cargo sempre foi exercido por homens

Ela é defensora regional de direitos humanos substituta no Ceará.

Igor Cavalcante
09 de Abril de 2026
Osmar Baquit e Sérgio Aguiar durante pronunciamento na tribuna da Assembleia.
PontoPoder

Deputados Osmar Baquit e Sérgio Aguiar saem de licença em ‘rodízio’ do PSB para manter suplentes

Partido fez acordo entre parlamentares da bancada para manter suplência em evidência na Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
09 de Abril de 2026
Sessão na Câmara dos Deputados, com vários parlamentares em pé perto de mesa central.
PontoPoder

Câmara aprova aumento de multas por adulteração de combustíveis; valor pode chegar a R$ 23 milhões

Texto agora segue para o Senado.

Milenna Murta*
09 de Abril de 2026