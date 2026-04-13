Guimarães cita apelo de Lula para virar ministro e desistir do Senado: 'fui para muitos sacrifícios'

Deputado federal e atual líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) comentou a decisão de assumir o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), ao citar o apelo do presidente Lula (PT) e uma trajetória de “sacrifícios”. As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (13), em Brasília-DF.

Na ocasião, o parlamentar cearense ressaltou que aceitou a “missão” para ampliar a relação com o Congresso Nacional e ajudar na campanha para a reeleição de Lula. Por outro lado, reconheceu que está fora da disputa pelo Senado Federal.

“Isso teve um preço, um significado que eu não sou mais candidato. A nomeação (como ministro) deve estar saindo hoje, assumindo o meu suplente (na Câmara). Eu não serei mais candidato a senador como era o meu propósito lá no Ceará. E, portanto, frente ao apelo do presidente, eu resolvi aceitar” José Guimarães Novo ministro da SRI

No mesmo sentido, o parlamentar foi questionado sobre o “sacrifício” de desistir da pré-candidatura ao Senado, após assumir a Pasta no lugar da também deputada federal Gleisi Hoffmann (PT). A parlamentar foi exonerada porque pretende disputar uma vaga de senadora pelo Paraná.

“Eu sempre fiz política pensando num projeto. Já fui para muitos sacrifícios”, respondeu José Guimarães. “Eu quero servir ao país, quero dar uma contribuição como ministro de estado e eu vou procurar fazer isso agora”, frisou.

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POSSE COMO MINISTRO

José Guimarães tomará posse no cargo de ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) nesta terça-feira (14), durante solenidade no Palácio do Planalto. Por sua vez, a nomeação já foi oficializada nesta segunda, conforme adiantou Lula nas redes sociais.

“Seu lugar na liderança do governo na Câmara dos Deputados será ocupado pelo deputado e ex-ministro Paulo Pimenta. As duas nomeações serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União”, comentou o presidente.

A escolha de Guimarães para a SRI foi anunciada no último sábado (11). Desde a saída de Gleisi, o secretário-executivo Marcelo Costa ocupava o cargo de forma interina.

A Pasta tem a função de assessorar o presidente da República na articulação política e no relacionamento interinstitucional do governo federal, na interlocução com o Legislativo, partidos políticos, Estados e municípios, entre outras funções.