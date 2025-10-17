Mesmo sem data de filiação, Roberto Cláudio é anunciado como futuro presidente do União em Fortaleza

Quatro meses após ser anunciado como novo integrante do União Brasil, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio (sem partido), ainda não se filiou à sigla. Nesta sexta-feira (17), o presidente da legenda no Ceará, Capitão Wagner (União), comunicou que o futuro correligionário será presidente do União Brasil em Fortaleza.

Os dois políticos participaram de um encontro da oposição no início da tarde desta sexta-feira. Durante a reunião, eles voltaram a garantir que Roberto Cláudio irá se filiar ao partido, mas não informaram a data exata.

“O Roberto vem e já vem com a missão de assumir o União Brasil na cidade de Fortaleza, ele vai comandar o partido aqui na Cidade (...) O partido está sob responsabilidade da Dayany (esposa do Wagner), que foi a deputada federal mais votada na Capital, e, logicamente, pelo tamanho e envergadura que o Roberto tem, a gente vai passar para ele essa missão”, disse Wagner.

Veja também Inácio Aguiar Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês PontoPoder Ainda sem filiação ao União, Roberto Cláudio fala em diálogo com Moses e Fernanda Pessoa

O oposicionista também confirmou que a filiação do ex-prefeito será em Brasília, no fim deste mês ou no início do próximo.

“Acabei de falar com o Rueda (presidente nacional do União Brasil), ele confirmou que está fora do País, mas dia 27 estará aqui disponível, tanto no final do mês como no começo de novembro. Ele quer que estejam presentes o Ciro (Gomes), o Tasso (Jereissati), então acho que vai dar certo no finalzinho do mês ou, no máximo, na primeira semana de novembro”, completou.

Quatro meses de espera

Segundo Roberto Cláudio, a demora entre o anúncio de que se juntaria ao União Brasil e a efetiva filiação ocorre por conta da incompatibilidade de agenda com lideranças nacionais da sigla e outros aliados do ex-prefeito.

“(Será em Brasília) até para ter a garantia de agenda e, em fazendo lá, ficará mais fácil”, justificou.

O político também reforçou que, ao longo deste tempo, sempre encontrou “segurança de que o partido vai compor uma frente majoritária de oposição no Ceará”. “Tenho a segurança de que o União Brasil, compondo uma federação, fará uma diferença importante na estratégia política da oposição”, concluiu Roberto Cláudio.