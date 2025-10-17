Filiação de Roberto Cláudio ao União Brasil deverá ocorrer em Brasília ainda neste mês

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio deve oficializar, ainda neste mês de outubro, sua filiação ao União Brasil, legenda que integra a federação União Progressista, junto com o PP. O ato de filiação, apurou esta Coluna, deve acontecer em Brasília e, posteriormente à formalização, haverá um ato político ainda a ser combinado em Fortaleza.

Desde que anunciou sua saída do PDT, em maio passado, Roberto Cláudio sinalizou que o caminho seria filiação ao União, mas desde então alguns entraves postergaram este ato. O ato está sendo articulado pelo presidente estadual, Capitão Wagner, e o presidente nacional da Legenda, Antônio Rueda, mas ainda não tem um dia definido.

A filiação, esperada, mexe no xadrez político cearense. Indica ser mais um passo da Federação rumo à oposição ao governo estadual, hoje comandado por Elmano de Freitas (PT), que deve ser candidato à reeleição.

Ato deverá ocorrer em Brasília

A Coluna apurou que a formalização deverá ocorrer na última semana do mês, em Brasília. O local resolve os problemas de agenda de lideranças nacionais da federação, mas um ato em Fortaleza será marcado em um segundo momento.

Disputa entre base e oposição

Disputado por forças de governo e oposição nos últimos meses, a União Progressista vive dilemas locais e nacionais a respeito do posicionamento que deverá ter para 2026. Internamente, há grupos próximos dos governos Lula e Elmano, outros que defendem candidatura própria e um terceiro de oposição mais frontal, próximo do bolsonarismo.