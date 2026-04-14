Nelinho deixa o MDB e assume o comando do Podemos no Ceará, que segue na base do Governo Elmano

O ex-deputado federal Nelinho Freitas assumiu a presidência estadual do Podemos no Ceará. Suplente na Câmara dos Deputados, ele deixou o MDB para assumir o novo partido, substituindo o ex-prefeito de Aracati Bismarck Maia, agora filiado ao PSB.

Ao PontoPoder, Nelinho explicou que a chegada ao Podemos foi fruto de uma "articulação de várias mãos", incluindo o governador Elmano de Freitas (PT) e os senadores Cid Gomes (PSB) e Camilo Santana (PT).

Com isso, garante ele, o Podemos "segue no apoio à reeleição de Elmano".

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A saída do antigo partido foi motivada pela perspectiva para as eleições de 2026, explica Nelinho. "(No MDB) não tinha possibilidade de me fazer deputado", ressalta. "No Podemos, iremos montar uma chapa competitiva, fazer um deputado federal. Estou otimista de poder liderar essa possibilidade".

No Podemos, o foco, por enquanto, deve ser a disputa pela Câmara dos Deputados — prioridade para os partidos que desejam superar a cláusula de barreira.

Entre os nomes que devem compor a chapa estão os vereadores de Fortaleza Wellington Saboia, Germano He-Man e o ex-deputado federal Heitor Freire.

Ele explica, no entanto, que terá uma reunião, nesta terça-feira (14), com a presidente nacional do partido, Renata Abreu, e uma das pautas deve ser a possibilidade de lançar também uma chapa para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), fazendo uma 'dobradinha' com os pré-candidatos a federal do Podemos.