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Quem é Romeu Zema, candidato do Novo ao cargo de presidente da República em 2026

Ex-governador de Minas Gerais participará de sua primeira disputa presidencial.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 13:30 (Atualizado às 13:41)
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Legenda: Romeu Zema participa de uma pleito pela terceira vez.
Foto: Agência Brasil.

A disputa pela Presidência do Brasil nas eleições de 2026 terá o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, como candidato do Partido Novo. Ele foi oficializado na segunda-feira (27), em convenção realizada em Brasília.

Empresário e administrador, ele atuou por 26 anos como presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, instituição da família que opera empresas em cinco ramos diferentes. A carreira política de Romeu Zema começa no Governo Estadual mineiro, em 2018, com dois mandatos consecutivos.

Zema nasceu no município de Araxá, no interior de Minas Gerais, e descende do imigrante italiano Domingos Zema, idealizador das empresas da família. O candidato é formado em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e se afastou do cargo de presidente no Grupo Zema quando ingressou na política.

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Partido político e número

Romeu Zema tem 61 anos e está filiado ao Novo desde 2018. O número de Zema na urna é 30. Esta é a 3ª eleição que disputa.

Cargos Públicos

Desde 1999, o candidato esteve ligado ao Partido Liberal (PL) e ao Partido da República (PR). Romeu Zema ingressa no Novo, em 2018, quando decide concorrer às eleições gerais daquele ano.

As primeiras pesquisas o indicavam com apenas 3% das intenções de voto. Entretanto, ele saiu como o candidato mais votado no primeiro turno, com 42,73%, e venceu a disputa em segundo turno, conquistando mais de 70% dos votos válidos.

Em 2022, Zema se reelegeu para o cargo ainda em primeiro turno, com 56,18% dos votos válidos. Uma das principais repercussões durante seu segundo mandato aconteceu quando o político aumentou o próprio salário em 300%, bem como do vice e de secretários, alegando ser uma maneira de “corrigir inconstitucionalidade”.

Romeu Zema renunciou ao cargo de governador em março de 2026 para focar na pré-campanha à presidente da República.

Vice

O Partido Novo ainda não oficializou o nome que estará a frente da vice-presidência na chapa de Romeu Zema.

Propostas e plano de governo

O plano de governo de Romeu Zema deve ser divulgado até o dia 16 de agosto, período em que se inicia a campanha eleitoral. O PontoPoder atualizará este material quando a propostas forem oficializadas.

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