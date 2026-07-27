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Legislativo Judiciário Executivo

Missão confirma candidatura de Delegado Huggo ao Governo do Ceará

A legenda não definiu uma chapa para a Assembleia Legislativa nem para o Senado.

Escrito por Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
27 de Julho de 2026 - 13:15 (Atualizado às 14:35)
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Legenda: Delegado Huggo é candidato ao Governo do Ceará.
Foto: Jander Sampaio/Partido Missão.

O partido Missão oficializou a candidatura de Delegado Huggo ao Governo do Ceará, em convenção partidária virtual, realizada na quinta-feira (23). O ato só foi tornado público nesta segunda (27).  A chapa será composta, ainda, por Felipe Moreira, filiado à mesma legenda, na vaga de vice.

Na ocasião, também foi decidido que o partido concorrerá de forma isolada nas eleições majoritárias, sem formar coligações ou federações. As informações constam em ata partidária registrada na Justiça Eleitoral.

Além disso, foram escolhidos candidatos para a Câmara Federal, respeitando as cotas de gênero. Até o momento, a legenda não definiu uma chapa para a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) nem para o Senado, que podem ser decididas posteriormente. 

Esta será a primeira eleição do partido Missão, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em novembro de 2025. O partido também terá um de seus fundadores, Renan Santos, como candidato à Presidência da República, oficializado em convenção no último dia 20. 

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Atualmente, há pré-candidaturas do Missão no Rio de Janeiro (Coronel Busnello), Minas Gerais (Ben Mendes), Santa Catarina (Marcelo Brigadeiro) e Pernambuco (Renan Hallais).

 
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