Partido Missão confirma Renan Santos como candidato à Presidência da República

O Partido Missão oficializou, na tarde desta segunda-feira (20), o empresário Renan Santos como candidato à Presidência da República.

O anúncio foi realizado por meio de uma convenção online, sem evento presencial ou transmissão ao vivo.

Pelo Instagram, o empresário confirmou que a candidatura dele foi escolhida de forma unânime.

"Junto comigo vem meu vice, Aroldo. Bora vencer e honrar essa missão!", disse.

A candidatura de Renan é a primeira confirmada em convenção. Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) deverão fazer o mesmo nas próximas duas semanas.

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O que são as convenções partidárias?

Em 2026, as convenções partidárias iniciam nesta segunda-feira (20) e vão até 5 de agosto.

Esses momentos servem como um "pontapé inicial" para as eleições, já que os filiados de partidos políticos escolhem os candidatos que vão disputar cada cargo.

Durante as convenções partidárias, as legendas precisam formalizar outras decisões importantes, como a definição do número de urna do candidato (o do partido já está registrado no TSE) e a formação de alianças políticas para a disputa dos cargos majoritários: presidente, deputado e senador.

Na sequência, as candidaturas devem ser enviadas à Justiça Eleitoral para registro até 15 de agosto.

Quem é Renan Santos?

Renan é natural de São Paulo, filho de psicólogo e advogada. Ele começou a cursar Direito pela Universidade de São Paulo (USP), mas abandonou a graduação e passou a trabalhar em um grupo de empresários junto ao pai.

Em 2014, Renan Santos fundou o Movimento Brasil Livre (MBL), junto ao deputado federal Kim Kataguiri (Missão/SP), ao ex-vereador Fernando Holiday (PL/SP) e ao vereador Rubinho Nunes (União/SP).

Entre as pautas defendidas pelo movimento, Renan organizou manifestações em defesa da Operação Lava Jato e exigindo o impeachment de Dilma, durante os anos de 2015 e 2016.

Após anos articulando candidaturas políticas dentro do movimento, Renan liderou a proposta de criação do Partido Missão, fundado em 2023. Esta é a 1ª eleição que disputa.