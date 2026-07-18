Comissão da Câmara aprova projeto que prevê anular casamento de menores de 16 anos

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda o Código Civil para anular, em quaisquer casos, o casamento de pessoas menores de 16 anos de idade.

Conforme informações da Agência Câmara, o texto aprovado exclui artigos presentes no Código Civil que preveem a possibilidade do casamento de menores de 16 anos, como em caso de gravidez.

Veja também PontoPoder Aliados de Eunício e Luizianne iniciam 'campanha' pelo Senado e acirram disputa na chapa governista PontoPoder Alexandre de Moraes barra visita de Milei a Bolsonaro em Brasília

Ficam estabelecidas ainda regras e prazos para confirmação ou anulação desses casamentos.

Na comissão, o projeto foi relatado pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC). Tema similar estava presente no Projeto de Lei 5011/23, do deputado Dr. Fernando Máximo (PL-RO).

Projeto anterior previa casamento com aprovação de um dos responsáveis

A deputada apresentou parecer por injuridicidade e má técnica legislativa do PL do deputado, que pretendia facilitar o casamento de quem atingiu 16 anos com a assinatura de um dos pais ou responsáveis.

A lei atual exige que ambos os pais ou representantes legais assinem documentos que liberem o casamento para pessoas entre 16 e 18 anos.

Segundo o relatório de Ana Paula Lima, a proposta de Máximo "fragiliza o poder familiar ao admitir que apenas um dos genitores possa autorizar o casamento de menores e é omisso quanto à solução da hipótese de divergência entre os pais".

"A vedação do casamento de menores de 16 anos encontra respaldo constitucional na proteção à infância e à juventude", acrescenta a parlamentar.

Na conclusão do parecer, tornar a proposta do deputado Máximo nula é, portanto, compatível com a Constituição.

O projeto segue para a análise do Senado, exceto se houver recurso para votação, antes, no plenário da Câmara.