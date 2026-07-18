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Legislativo Judiciário Executivo

Comissão da Câmara aprova projeto que prevê anular casamento de menores de 16 anos

Texto agora segue para apreciação do Plenário do Senado.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
18 de Julho de 2026 - 14:51
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Legenda: Casamento entre pessoas menores de 16 anos será declarado nulo, decide CCJ da Câmara.
Foto: Shutterstock.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que muda o Código Civil para anular, em quaisquer casos, o casamento de pessoas menores de 16 anos de idade.

Conforme informações da Agência Câmara, o texto aprovado exclui artigos presentes no Código Civil que preveem a possibilidade do casamento de menores de 16 anos, como em caso de gravidez. 

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Ficam estabelecidas ainda regras e prazos para confirmação ou anulação desses casamentos. 

Na comissão, o projeto foi relatado pela deputada Ana Paula Lima (PT-SC). Tema similar estava presente no Projeto de Lei 5011/23, do deputado Dr. Fernando Máximo (PL-RO).

Projeto anterior previa casamento com aprovação de um dos responsáveis

A deputada apresentou parecer por injuridicidade e má técnica legislativa do PL do deputado, que pretendia facilitar o casamento de quem atingiu 16 anos com a assinatura de um dos pais ou responsáveis.

A lei atual exige que ambos os pais ou representantes legais assinem documentos que liberem o casamento para pessoas entre 16 e 18 anos.

Segundo o relatório de Ana Paula Lima, a proposta de Máximo "fragiliza o poder familiar ao admitir que apenas um dos genitores possa autorizar o casamento de menores e é omisso quanto à solução da hipótese de divergência entre os pais". 

"A vedação do casamento de menores de 16 anos encontra respaldo constitucional na proteção à infância e à juventude", acrescenta a parlamentar.

Na conclusão do parecer, tornar a proposta do deputado Máximo nula é, portanto, compatível com a Constituição.

O projeto segue para a análise do Senado, exceto se houver recurso para votação, antes, no plenário da Câmara.

 

 

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