Após infarto, Danilo Forte recebe alta e diz que voltará às atividades 'nos próximos dias'

O deputado federal Danilo Forte (PP) recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (27), quatro dias após sofrer um infarto e passar por um procedimento de cateterismo com implante de stent. Em publicação nas redes sociais, o parlamentar afirmou que seguirá em recuperação em casa e agradeceu as manifestações de apoio recebidas desde a internação.

"Hoje quero falar com vocês de coração. Recebi alta e, graças a Deus, estou me recuperando bem. Passei por um grande susto, mas sou profundamente grato à equipe médica e, principalmente, a Deus e a São Francisco pela minha recuperação", escreveu.

Danilo também agradeceu as mensagens de solidariedade enviadas por apoiadores, amigos e familiares. "Obrigado a todos que rezaram por mim, enviaram mensagens ou demonstraram carinho. Cada gesto fez a diferença", afirmou.

"Agora é seguir as recomendações médicas e focar na recuperação. Se Deus quiser, estarei de volta nos próximos dias", completou.

Internação

Danilo Forte foi internado na última quinta-feira (23), após sofrer um infarto. O deputado passou por um cateterismo com implante de stent, procedimento utilizado para desobstruir artérias do coração, e permaneceu em observação médica com quadro considerado estável.

Por orientação da equipe médica, o parlamentar não participou presencialmente da convenção estadual do Progressistas, realizada no último domingo (26), em Fortaleza. Na ocasião, foi representado pelo filho, David Paes Forte, constituído como seu procurador para a homologação da candidatura.

Antes da alta, Danilo já havia divulgado um vídeo nas redes sociais informando que não sentia mais dores e tranquilizando apoiadores. Na gravação, ele atribuiu a boa evolução do quadro à rapidez no diagnóstico e ao atendimento recebido.