Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Um homem de meia-idade, de terno azul-escuro, camisa branca e gravata preta, fala ao microfone em um ambiente formal, como uma audiência ou reunião oficial. Ele usa óculos de aro preto e tem cabelos curtos grisalhos. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas, incluindo uma mulher em pé com roupa laranja e crachá no pescoço.

PontoPoder

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O texto apresentado nesta terça-feira é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações

Ingrid Campos 19 de Agosto de 2025
Homem de meia-idade com cabelos curtos grisalhos e óculos de armação preta, vestindo camisa azul clara e paletó escuro. Ele fala próximo a um microfone preto com a letra “P”, logo do PontoPoder, em branco, com fundo desfocado em tons escuros.

PontoPoder

'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará

Ingrid Campos 15 de Agosto de 2025
danilo forte, bebeto queiroz, braguinha, compra de votos, facção criminosa, junior mano, câmara dos deputados, foragido, choró, santa quitéria, investigação,

PontoPoder

Deputado critica demora para prisão de Bebeto Queiroz, prefeito foragido no Ceará: 'Justiça muito lerda'

"Onde nós chegamos, é gente dizendo que o prefeito Bebeto tinha passado por tal cidade, tinha ameaçado tal líder político", complementou Danilo Forte

Ingrid Campos 06 de Fevereiro de 2025
Danilo Forte

PontoPoder

LDO deve ser votada na próxima semana e abrir caminho para o Orçamento, diz Danilo Forte

Relator declarou que a peça orçamentária deve ser avaliada pela CMO na terça-feira (12)

Flávia Rabelo, Bruno Leite 07 de Dezembro de 2023
Danilo Forte

PontoPoder

Relator da LDO, Danilo Forte aponta que cenário é difícil: 'Governo só pensa em aumentar imposto'

Além dos impactos para o orçamento de 2024 do País, deputado cearense falou sobre a MP 1185

Redação 01 de Dezembro de 2023
Foto de Cláudio Cajado na tribuna da Câmara dos Deputados

PontoPoder

'Requisito' para a LDO, nova versão do Arcabouço Fiscal deve ser apresentada na segunda (14)

Relator do substituto do Teto de Gastos diz que ainda há tempo para que proposição seja apreciada antes das diretrizes orçamentárias

Redação 11 de Agosto de 2023
Danilo Forte

PontoPoder

Danilo Forte será o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024

Deputado cearense destaca arcabouço fiscal e questões relacionadas à Saúde como exemplo de pautas atreladas ao orçamento

Felipe Azevedo 24 de Abril de 2023
Deputado Danilo Forte na tribuna da Câmara dos Deputados

PontoPoder

Relator da PEC das Bondades, Danilo Forte quer incluir transporte escolar e vale-Uber em benefícios

A Proposta de Emenda à Constituição é alvo de discussão uma vez que está sendo votada em período pré-eleitoral

Felipe Azevedo 04 de Julho de 2022