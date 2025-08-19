Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O texto apresentado nesta terça-feira é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Um homem de meia-idade, de terno azul-escuro, camisa branca e gravata preta, fala ao microfone em um ambiente formal, como uma audiência ou reunião oficial. Ele usa óculos de aro preto e tem cabelos curtos grisalhos. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas, incluindo uma mulher em pé com roupa laranja e crachá no pescoço.
Legenda: Danilo Forte é relator do projeto.
Foto: Marina Ramos / Câmara dos Deputados

O projeto de lei que prevê um novo modelo de descontos em benefícios previdenciários e regras para a punição e o ressarcimento de fraudes nesse âmbito foi apresentado, nesta terça-feira (19), ao plenário a Câmara dos Deputados. A proposta relatada pelo cearense Danilo Forte (União) trata, entre outras normas, da contratação de empréstimos consignados e da proibição de descontos automáticos de mensalidades associativas.

A expectativa é que a votação ocorra nesta data também. O texto é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações. O parecer inclui trechos de mais de 60 propostas apresentadas desde o ano passado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

CCJ deve votar Código Eleitoral com pena menor para fake news e redução em quarentena; entenda

teaser image
PontoPoder

Motta articula votação urgente de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

O gancho é a divulgação, no início deste ano, de um esquema criminoso de cobrança indevida de mensalidades de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

“Todos os projetos apresentados, a gente leu um por um, e identificou que mais de 90% deles exigiam que o INSS e o Ministério da Previdência não pudessem mais fazer desconto nas contas dos aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC”, descreveu o deputado, em coletiva de imprensa nesta terça-feira.

Quanto à concessão de crédito consignado a esse público, o projeto buscou garantir segurança aos beneficiários sem impedir essas transações, que normalmente apresentam taxas de juros menores no mercado financeiro. 

Entenda o projeto

Os empréstimos, segundo o substitutivo apresentado em plenário, devem passar por ao menos duas etapas de verificação, como biometria, assinatura eletrônica qualificada e autenticação de múltiplos fatores. Ademais, as taxas máximas de juros serão fixadas exclusivamente pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

É vedada a contratação de crédito consignado ou o desbloqueio por procuração ou por central telefônica. Além disso, para que a cobrança possa ser iniciada efetivamente, o beneficiário deverá ser informado sobre a contratação, podendo contestá-la via canais de atendimento do INSS, presenciais ou remotos.

O projeto também diz que, após cada contratação, o benefício será novamente bloqueado para novas operações, sendo exigido novo procedimento de desbloqueio.

Além da regulamentação de práticas para a concessão de benefícios e de crédito, o projeto aborda medidas punitivas aos responsáveis e de restituição a quem foi lesado pelas fraudes. 

A respeito do primeiro ponto, a proposta prevê o sequestro de bens do sujeito investigado ou acusado de crime envolvendo os pagamentos pelo INSS. O dispositivo pode recair sobre o seu patrimônio (não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime) e se estender a bens transferidos a terceiros.

Já sobre as medidas de restituição, o texto estabelece uma busca ativa, sob responsabilidade do INSS, para identificar todos os beneficiários prejudicados. Poderia ser usado um modelo similar ao CadÚnico, do Ministério do Desenvolvimento Social, segundo o deputado.

“Isso pode ser feito porque o DataPrev tem a identificação das instituições que foram responsáveis por esse desvios e tem como localizar todos esses beneficiários (com descontos indevidos)”, explicou.

A devolução dos valores será realizada com recursos originários de dotações orçamentárias da União, vedada a utilização de receitas da Seguridade Social para tal. Com a estimativa de que as fraudes tenham gerado prejuízo superior à marca de R$ 6 bilhões, Danilo Forte acredita que a sanção penal sobre o sequestro de bens possa evitar déficit fiscal e pagamento em duplicidade pela população com as restituições.

“A gente faz com que esse patrimônio ou esse recurso possa adentrar de volta no Tesouro Nacional e possa ser uma forma, inclusive, de retribuir, de ressarcir, esse espaço fiscal que foi gerado a partir da medida provisória votada para liberar R$ 3,3 bilhões para pagar os aposentados”, complementa.

Ressarcimento

O Governo Federal publicou, em julho, uma Medida Provisória (MP) com a abertura de um crédito extraordinário de R$ 3,3 bilhões no Orçamento de 2025, visando ressarcir os beneficiários do INSS que tiveram descontos indevidos em seus pagamentos.

Assim, a União evita cortar outras despesas para essa finalidade, tirando esses recursos do cálculo da meta fiscal do ano, que é de déficit zero. A operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

O documento tem força de lei desde a sua publicação, mas a vigência só vale por 120 dias. Para que tenham efeito permanente, as MPs precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal dentro desse prazo.

O procedimento indicado pelo Governo é diferente da busca ativa proposta no Congresso. Para isso, não é necessária ação judicial, mas o beneficiário deve fazer a adesão ao acordo firmado pela União e homologado pelo Supremo. O aplicativo Meu INSS e as agências dos Correios são os meios de acessar o acordo. Os pagamentos começaram a ser feitos no dia 24 de julho.

Fraude no INSS

Em 23 de abril deste ano, a Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) realizaram uma operação conjunta em 13 estados e no Distrito Federal contra um esquema de cobrança indevida de mensalidades de aposentados e pensionistas sem a autorização deles.

A cobrança ocorria como se os beneficiários tivessem se tornado membros de associações de aposentados, mesmo sem terem se associado. Essas entidades faziam os desvios sob a justificativa de prestar serviços como assistência jurídica, inscrição em academias e planos de saúde, ainda que não possuíssem estrutura necessária para isso.

As investigações revelaram falsificação de assinaturas e outros artifícios para simular a autorização dos descontos. Em 72% dos casos, as entidades sequer entregavam ao INSS a documentação necessária para realizar os descontos diretamente nos benefícios.

As autoridades constataram que os desvios ocorreram entre 2019 e 2024, gerando uma receita criminosa de R$ 6,3 bilhões. Ao todo, 11 associações foram alvos de medidas judiciais e tiveram contratos suspensos com os beneficiários.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Um homem de meia-idade, de terno azul-escuro, camisa branca e gravata preta, fala ao microfone em um ambiente formal, como uma audiência ou reunião oficial. Ele usa óculos de aro preto e tem cabelos curtos grisalhos. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas, incluindo uma mulher em pé com roupa laranja e crachá no pescoço.
PontoPoder

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O texto apresentado nesta terça-feira é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações

Ingrid Campos
Há 50 minutos
Nattan, homenageado pela Câmara de Fortaleza com o Título de Cidadão
PontoPoder

Vereadores aprovam Título de Cidadão Fortalezense para o forrozeiro Nattan

Segundo autora da proposta, a vereadora Bella Carmelo (PL), o artista “estabeleceu uma forte relação com a cidade de Fortaleza”

Bruno Leite
19 de Agosto de 2025
Imagem do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), para matéria sobre votação urgente de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil
PontoPoder

Motta articula votação urgente de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

Análise está prevista para ocorrer após votação na quarta-feira (20)

Redação
19 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

André Figueiredo confirma reaproximação com o PT e evita falar da posição de Ciro

Sem confirmação de saída de Ciro, PDT se movimenta em direção a aliança com o PT no Estado

Inácio Aguiar
19 de Agosto de 2025
Ciro Gomes ao lado de lideranças do União Brasil durante almoço em Brasília. O encontro incluiu o deputado federal Danilo Forte, o vice-presidente ACM Neto e parlamentares da bancada estadual do Ceará
PontoPoder

Ciro se encontra com lideranças do União em Brasília, em meio a impasse sobre futuro partidário

O ex-ministro deve ter reunião com os presidentes do PP e do União Brasil

Igor Cavalcante e Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Foto mostra Tribunal de Contas do Ceará (TCE-CE) durante a sessão que analisou a contas do governador do Estado, Elmano de Freitas (PT)
PontoPoder

TCE-CE recomenda aprovação de contas do Governo Elmano de 2024, com 38 ressalvas

A decisão do órgão servirá para nortear os deputados estaduais, responsáveis por decidir se aprovam ou não as contas do Executivo

Bruno Leite e Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Foto mostra os deputados estaduais Sargento Reginauro, Frimo Camurça, Oscar Rodrigues e Felipe Mota, e os federais Moses Rodrigues, Fernanda Pessoa e Danilo Forte, além do presidente do União estadual, Capitão Wagner, e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa
PontoPoder

Federação entre União e Progressistas será formalizada nesta terça (19), ainda sem acordo no Ceará

Lideranças cearenses aguardam deliberação nacional para definir postura das siglas, que estão divididas no Estado

Marcos Moreira
19 de Agosto de 2025
Pessoas em sala de espera de policlínica
PontoPoder

TCE Ceará aponta 'excesso' de cargos temporários em Consórcios de Saúde no Ceará

Quatro órgãos de saúde receberam fiscalização presencial e, em todos os eles, foi detectado que a ocupação dos cargos é feita exclusivamente de forma temporária ou comissionada

Luana Barros
19 de Agosto de 2025
De terno, Braguinha fala em evento de diplomação
PontoPoder

TRE-CE revê cautelar e determina prisão domiciliar para Braguinha novamente, até eleição suplementar

Ele deve ficar em Fortaleza e usar tornozeleira eletrônica

Ingrid Campos
18 de Agosto de 2025
Montagem de fotos de Janaína Farias discursando em uma sala de Comissão no Senado; ao lado, Ciro Gomes segura um microfone e discursa na cidade de Capistrano
PontoPoder

Janaína Farias aciona Justiça contra Ciro Gomes após novas acusações do pedetista

Em maio deste ano, o político já havia sido condenado por declarações semelhantes contra a petista

Igor Cavalcante
18 de Agosto de 2025
Homem de terno escuro e gravata azul com bolinhas fala ao microfone em um púlpito. Ao fundo, há bandeiras do Brasil, do estado do Ceará e do município de Fortaleza, além de parte de um letreiro na parede, indicando que se trata do auditório da Câmara de Fortaleza. A cena ocorre em um ambiente formal.
PontoPoder

Vereador suplente de Fortaleza é cassado por abuso de poder e ameaça a opositores nas eleições

O TRE-CE julgou recurso interposto à decisão de primeira instância; parlamentar diz ser vítima de "perseguição política"

Ingrid Campos
18 de Agosto de 2025
Ciro Gomes em aniversário do Roberto Cláudio
Wagner Mendes

Ciro fala pela 1ª vez da derrota eleitoral em Sobral: 'Maior de todas as humilhações que já passei'

O ex-governador disse que vai refletir sobre uma nova candidatura após a derrota eleitoral em 2022

Wagner Mendes, Marcos Moreira
18 de Agosto de 2025
Foto de Marcelo Castro, relator do Novo Código Eleitoral na CCJ do Senado
PontoPoder

CCJ deve votar Código Eleitoral com pena menor para fake news e redução em quarentena; entenda

O projeto de lei é o primeiro item da pauta da reunião do colegiado, após o relator promover ajustes para garantir votação

Bruno Leite
18 de Agosto de 2025
Alexandre de Moraes em sessão do Supremo Tribunal Federal
PontoPoder

Ao The Post, Moraes fala sobre 'tarifaço' e prisão de Bolsonaro: 'Não recuaremos um milímetro'

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) citou ao jornal norte-americano que o processo deve seguir o curso planejado

Redação
18 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

Oposição no Ceará se reencontra em aniversário de Roberto Cláudio

Lideranças de partidos contrários ao grupo governista mostram que ainda têm disposição ao diálogo para 2026

Inácio Aguiar
18 de Agosto de 2025
Foto aérea mostra o espaço externo da Assembleia Legislativa do Ceará próximo ao Plenário 13 de Maio
PontoPoder

Alece terá reconhecimento facial para servidores e fará mudanças na estrutura de segurança da Casa

Entre as novidades, as atribuições da Coordenadoria de Polícia serão ampliadas para abranger os familiares do presidente da Assembleia

Marcos Moreira
18 de Agosto de 2025
Trecho do vídeo-denúncia do influenciador e humorista Felca publicado no Youtube
PontoPoder

Quais propostas os deputados federais do Ceará defendem contra a 'adultização' infantil

Até a tarde de quarta-feira (13), a Câmara Federal contabilizava 46 propostas citando o termo “adultização”

Igor Cavalcante
17 de Agosto de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico
PontoPoder

Bolsonaro tem quadro persistente de esofagite e gastrite, diz boletim médico

Alexandre de Moraes autorizou a saída de Bolsonaro da prisão domiciliar para realizar exames

Redação
16 de Agosto de 2025
Jair Bolsonaro no STF
PontoPoder

Bolsonaro sai da prisão domiciliar para fazer exames médicos em hospital de Brasília

A ida do político foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão do ministro Alexandre de Moraes

Redação
16 de Agosto de 2025
Eduardo Bolsonaro em Comissão da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Motta envia pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

Parlamentar é alvo de quatro representações, ingressadas pelo PT e pelo PSOL

Redação
16 de Agosto de 2025