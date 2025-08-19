Motta articula votação urgente de isenção do IR para quem recebe até R$ 5 mil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), articulou votação urgente para o projeto de lei que propõe a isenção do Imposto de Renda (IR) para trabalhadores com renda mensal de até R$ 5 mil. Conforme o g1, a urgência deve ser votada pelo plenário nesta quarta-feira (20), para posterior análise detalhada do texto.

Já o mérito está previsto para semana que vem. Esse projeto é uma das prioridades do governo Lula. Os deputados da base defendem uma tramitação rápida, afirmando ser um estímulo imediato à economia.

Em março, Hugo havia dito que a Casa terá "sensibilidade" para tratar do projeto, "com total prioridade". Ele reforça ainda que deve fazer alterações na proposta com objetivo de "melhorá-la".

Veja também PontoPoder 'Isso não pode ser admitido', diz Motta ao criticar conduta de Eduardo Bolsonaro nos EUA PontoPoder Motta envia pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

Grupos de tributação

Na prática, pelo projeto de lei, o Brasil terá quatro grandes grupos de tributação:

Contribuintes com rendimentos de até R$ 5 mil serão isentos de IR;

serão isentos de IR; Contribuintes com renda entre R$ 5 mil e R$ 7 mil terão mantidas as faixas atuais de isenção, mas, os que recebem entre R$ 5.000,01 e R$ 7 mil ganharão um crédito que diminui o IR ser pago;

terão mantidas as faixas atuais de isenção, mas, os que recebem entre R$ 5.000,01 e R$ 7 mil ganharão um crédito que diminui o IR ser pago; Contribuintes com rendimentos acima de R$ 7 mil permanecerão com as regras atuais;

permanecerão com as regras atuais; Contribuintes com rendimentos acima de R$ 50 mil mensais deverão pagar um imposto mínimo.

Nesse grupo dos "mais ricos", a alíquota é crescente até chegar a 10% — para quem ganha mais de R$ 100 mil por mês (R$ 1,2 milhão ao ano). A medida, segundo o Ministério da Fazenda, deve atingir 141 mil contribuintes.