Motta envia pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

Parlamentar é alvo de quatro representações, ingressadas pelo PT e pelo PSOL

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Eduardo Bolsonaro em Comissão da Câmara dos Deputados
Legenda: Atualmente, político está nos Estados Unidos
Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), enviou ao Conselho de Ética, nesta sexta-feira (15), 20 pedidos para abertura de processos por quebra de decoro contra 11 deputados. Estão nesta lista, quatro representações que solicitam a cassação do mandato do deputado Eduardo Bolsonaro (PL).

Motta enviou, no mesmo despacho, representações contra outros 10 deputados: André Janones (Avante), Gustavo Gayer (PL), Lindbergh Farias (PT), Gilvan da Federal (PL), Éder Mauro (PL), Guilherme Boulos (PSOL), José Medeiros (PL), Sargento Fahur (PSD), Kim Kataguiri (União) e Célia Xakriabá (PSOL).

Eduardo Bolsonaro é investigado por obstrução à Justiça e coação no curso de processo judicial no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF). O político se licenciou do cargo e foi para os Estados Unidos — onde atua em prol de sanções contra a economia brasileira e autoridades do país.

O filho do ex-presidente é denunciado por atentar contra a soberania do país ao articular “sanções ao Brasil”. Ao todo, ele é alvo de três representações do PT e uma do PSOL.

“O representado, em total dissintonia com a realidade, atentando contra os interesses nacionais, patrocina, em Estado estrangeiro, retaliações contra o seu próprio país e também contra um dos integrantes do Supremo Tribunal Federal”, diz a representação do PT. 

O PT sustenta que as ações do parlamentar são articuladas para “coagir, intimidar ou retaliar membros do Poder Judiciário brasileiro, em especial o relator da ação penal contra Jair Bolsonaro e do inquérito da tentativa de golpe de Estado em curso no STF, o ministro Alexandre de Moraes”.

Eduardo alega que é “perseguido político”. O parlamentar afirma que a taxação comercial imposta pelos Estados Unidos contra a economia do Brasil só será revista com “anistia geral e irrestrita” a todos os condenados pela tentativa de golpe de Estado que produziu os atos do 8 de janeiro de 2023.

Jair Bolsonaro no STF
PontoPoder

Bolsonaro sai da prisão domiciliar para fazer exames médicos em hospital de Brasília

A ida do político foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de decisão do ministro Alexandre de Moraes

Redação
Há 38 minutos
Eduardo Bolsonaro em Comissão da Câmara dos Deputados
PontoPoder

Motta envia pedido de cassação de Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados

Parlamentar é alvo de quatro representações, ingressadas pelo PT e pelo PSOL

Redação
Há 58 minutos
Dois comerciantes, um homem e uma mulher, posam sorrindo dentro de uma loja, ajoelhados ao lado de prateleiras repletas de brinquedos e utilidades domésticas. À esquerda, há caixas e bonecas, e à direita, jogos, pistolas de brinquedo e cadernos. O ambiente tem piso branco e parede com azulejos estampados ao fundo.
PontoPoder

Como o empreendedorismo tem sido a aposta das prefeituras no Ceará para fortalecer geração de renda

Protagonismo dos pequenos negócios deve aumentar nos próximos anos, beneficiando também a gestão pública

Ingrid Campos
16 de Agosto de 2025
Ciro Gomes falando com a imprensa.
PontoPoder

Ciro evita cravar candidatura, mas diz estar disposto para 'qualquer tarefa' em 2026

Declaração foi dada nesta sexta-feira (15), durante o aniversário do ex-prefeito Roberto Cláudio

Beatriz Matos e Marcos Moreira
15 de Agosto de 2025
Fotos em montagem de Alexandre de Moraes e Valdênio Nogueira Caminha
PontoPoder

Alexandre de Moraes determina afastamento do procurador-geral do Maranhão; entenda

Decisão atende a um pedido do partido Solidariedade

Redação
15 de Agosto de 2025
Na imagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro, no momento em prisão domiciliar determinada pelo Supremo Tribunal Federal
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro pede a Moraes que líderes do PL tenham acesso a visitas em prisão domiciliar

Solicitação envolve visita sem necessidade de autorização judicial

Redação
15 de Agosto de 2025
André Figueiredo, Ciro Gomes e Carlos Lupi em evento do PDT em Fortaleza
PontoPoder

'Nunca estivemos à venda', diz André Figueiredo após fala de Ciro sobre tentativa de 'compra' do PDT

Figueiredo ressaltou ainda que Carlos Lupi esteve em reunião nessa semana com Ciro

Luana Barros
15 de Agosto de 2025
Roberto Cláudio durante evento de comemoração do aniversário de 50 anos
PontoPoder

Ainda sem filiação ao União, Roberto Cláudio fala em diálogo com Moses e Fernanda Pessoa

Os dois deputados federais integram ala do partido mais alinhado ao Governo Elmano de Freitas

Luana Barros e Marcos Moreira
15 de Agosto de 2025
Montagem com foto de André e Ciro
PontoPoder

Após negar apoio, André Fernandes ensaia aproximação e dá recado a Ciro: “É bom que ele saia do PDT”

Encontro no aniversário de Roberto Cláudio reuniu nomes da oposição e sinalizou aproximação entre PL e União Brasil no Ceará

Beatriz Matos e Marcos Moreira
15 de Agosto de 2025
Cid e Ciro Gomes em foto lado a lado no plenário do Senado Federal
PontoPoder

Ciro deseja que Cid 'seja feliz', mas diz que ele 'está do lado dos que estão destruindo o Ceará'

Ex-ministro participou de comemoração dos 50 de Roberto Cláudio nesta sexta-feira (15)

Luana Barros e Marcos Moreira
15 de Agosto de 2025
Na imagem, o ministro Alexandre de Moraes, intimado a depor nos Estados Unidos a respeito de caso envolvendo as plataformas Rumble e Truth Social
PontoPoder

Plataforma Rumble pede que STJ intime Alexandre de Moraes em ação movida na Justiça dos EUA

Documento está sob análise

Redação
15 de Agosto de 2025
Casal lado a lado
PontoPoder

Advogado de Zambelli diz que o marido dela, coronel Aginaldo, retornará à Itália na segunda (18)

Segundo a defesa da parlamentar, ex-secretário de Caucaia deve visitá-la

Redação
15 de Agosto de 2025
Coletiva de imprensa ex-ministro Ciro Gomes
PontoPoder

Ciro diz que 'poderosos' tentam 'comprar' o PDT para evitar que ele seja candidato a governador

Ex-ministro evitou responder sobre a possibilidade de deixar o partido e voltar ao PSDB

Luana Barros e Marcos Moreira
15 de Agosto de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza
PontoPoder

'Lei Felca' chega à Câmara de Fortaleza e une vereadores da oposição e da base contra 'adultização'

Ao menos cinco projetos foram protocolados na Casa Legislativa desde segunda-feira (11)

Bruno Leite
15 de Agosto de 2025
Zanin é um homem de terno azul, gravata roxa e toga preta, sentado em uma cadeira de couro marrom, com expressão séria. Ele usa óculos redondos e está em um ambiente formal, no próprio STF, com outras pessoas ao fundo, também vestidas formalmente.
PontoPoder

STF inicia julgamento de Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe em 2 de setembro

Serão oito sessões dedicadas ao caso, com datas nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro

Redação
15 de Agosto de 2025
Imagem aérea de uma cidade pequena rodeada por áreas verdes e campos, com ruas principais alinhadas e casas de telhados avermelhados. À esquerda, há um lago ou açude cercado por vegetação. Ao fundo, observa-se uma serra extensa no horizonte, sob um céu azul com algumas nuvens espalhadas.
PontoPoder

Disputa de limite territorial entre Ceará e Pernambuco terá força-tarefa de Assembleias Legislativas

A área de divisa entre os dois entes federados, que abrange trechos de 12 municípios, será alvo de estudo de campo promovido pela Celditec a partir da próxima semana

Ingrid Campos
15 de Agosto de 2025
Homem de meia-idade com cabelos curtos grisalhos e óculos de armação preta, vestindo camisa azul clara e paletó escuro. Ele fala próximo a um microfone preto com a letra “P”, logo do PontoPoder, em branco, com fundo desfocado em tons escuros.
PontoPoder

'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará

Ingrid Campos
15 de Agosto de 2025
Na imagem, o deputado federal Danilo Forte (União) aparece sentado em um estúdio de gravação, vestindo paletó azul-escuro e camisa social azul-clara, sem gravata. Ele usa óculos de armação escura e mantém uma expressão séria enquanto fala ao microfone, que exibe a letra “P” — símbolo do programa PontoPoder. À frente dele, há uma caneca branca com o mesmo logotipo. Ao fundo, cortinas escuras e uma tela iluminada com a palavra “PONTO” compõem o cenário.
PontoPoder

Danilo Forte detalha projeto de lei que prevê novas regras para impedir cobranças indevidas do INSS

O deputado federal do União Brasil foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder

Igor Cavalcante
14 de Agosto de 2025
Na imagem, o deputado federal Danilo Forte (União) aparece sentado em um estúdio de gravação, vestindo paletó azul-escuro e camisa social azul-clara, sem gravata. Ele usa óculos de armação escura e mantém uma expressão séria enquanto fala ao microfone, que exibe a letra “P” — símbolo do programa PontoPoder
PontoPoder

‘Não é no xingamento que você vai resolver’, diz Danilo Forte sobre tarifaço de Trump

O deputado federal do União Brasil foi o entrevistado desta quinta-feira (14) da live do PontoPoder

Igor Cavalcante
14 de Agosto de 2025
Live PontoPoder: Entrevista com o deputado Danilo Forte
PontoPoder

Live PontoPoder: Entrevista com o deputado Danilo Forte

A transmissão será feita nos perfis do Youtube e do Instagram do Diário do Nordeste

Redação
14 de Agosto de 2025