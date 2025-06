Presidente do INSS considera que intermediar desconto associativo não deve ser função do INSS

O presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, diz considerar que intermediar contratos entre associações e os aposentados não deveria ser atribuição do órgão. Ele pondera, entretanto, que a instituição ainda está avaliando o tema, assim como o Congresso Nacional.

Ele considera que a intermediação traz um risco de imagem para a instituição, especialmente após o recente escândalo de descontos indevidos na conta dos aposentados. Embora a posição final do INSS não esteja fechada, o assunto está em debate no Congresso Nacional, de onde deverão sair mudanças no regramento.

A discussão surge no contexto do escândalo de descontos associativos indevidos, uma fraude bilionária. A Polícia Federal e a CGU atuam em conjunto para desbaratar o esquema. Como resposta, os descontos associativos foram bloqueados. O INSS iniciou a notificação dos aposentados e pensionistas para que informem se os descontos foram irregulares, estabelecendo um processo para a devolução dos valores pelas instituições responsáveis ou, caso contrário, pelo próprio INSS.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, Waller Júnior admitiu que o INSS falhou gravemente no controle desses descontos, permitindo que "entidades fraudulentas" e "bandidos" atuassem. Ele destacou que, desde 1991, quando a lei permitiu os acordos, nunca houve uma auditoria nos processos nem a guarda da documentação comprobatória dos descontos pelas associações.

O presidente garantiu que todos os descontos associativos estão paralisados e que, caso voltem a existir, as regras serão totalmente diferentes, com muito mais fiscalização e rigor.

Descontos associativos e consignados

Em entrevistas recentes à mídia nacional, o presidente já havia reforçado a possibilidade de o INSS não ser mais o intermediador desses contratos. Para ele, essa é uma relação privada, e o papel do INSS é conceder e garantir o benefício previdenciário.

A mesma discussão se aplica aos empréstimos consignados, onde a intermediação com bancos, apesar de render cerca de R$ 117 milhões por ano (valor não recebido nos últimos dois anos devido a uma ação judicial), traz mais prejuízo do que vantagem e risco de imagem. A mudança na intermediação poderia ocorrer por meio de um projeto de lei ou simplesmente pela decisão do INSS de não assinar mais Acordos de Cooperação Técnica (ACT)17.