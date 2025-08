Advogado suspeito de falsificar atestados em perícia de clientes do INSS em Fortaleza é alvo da PF

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca de apreensão em Fortaleza, na manhã desta terça-feira (5), no âmbito da operação Amparo Espúrio, que investiga a falsificação de atestados médicos para perícias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). As ordens judiciais foram expedidas pela 32ª Vara Federal do Ceará.

Conforme relatório do Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária (NUINP/CE), um advogado estaria falsificando os documentos para seus clientes apresentarem no INSS, visando obter benefícios assistenciais voltados as pessoas com deficiência.

Segundo a PF, há evidências de uma longa lista de atestados falsos, apresentados com a assinatura falsa de um cardiologista. Os atestados, no entanto, diagnosticavam transtornos do espectro do autismo, tratados pelas especialidades médicas da neurologia e da psiquiatria.

Crimes

A conduta dos investigados, ainda conforme a PF, pode configurar nos crimes de estelionato previdenciário, falsificação de documento particular, e uso de documento falso, com penas que, somadas, podem chegar a 17 anos de prisão.

Após a ofensiva desta terça (5), as investigações continuam, com a análise do material apreendido, visando identificar demais envolvidos nas práticas criminosas.