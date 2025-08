Médico, enfermeira e advogado são presos no Ceará por tentar fraudar o concurso da Polícia Civil

Quatro pessoas foram presas ao tentarem fraudar o concurso para oficial investigador da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesse domingo (3). Os suspeitos são um advogado, um médico, uma enfermeira (esposa do médico) e um autônomo. Segundo documentos que a reportagem teve acesso, o esquema foi descoberto após atuação do Departamento de Inteligência (DIP).

O primeiro capturado foi Jaime de Mendonça e Silva Neto, autônomo, que fazia prova na Universidade Estadual do Ceará (Uece) e foi apontado por envolvimento em uma "possível ação para fraudar o referido concurso". Ao ser abordado fora da sala de prova, os policiais perceberam que o saco de pertences estava violado, e encontram dois celulares ligados e em pleno funcionamento.

Na tela, estavam mensagens que indicavam que Jaime conversava com terceiros durante a prova, o que viola as regras. O homem foi conduzido à Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) e escolheu ficar em silêncio durante o interrogatório.

Ponto eletrônico

A enfermeira Raphaely Leandro da Fonseca foi a segunda presa, mas em outro local de prova, no Instituto Federal do Ceará (IFCE), no bairro Benfica. Ela foi revistada no banheiro feminino e uma policial encontrou um equipamento transmissor em uma sacola plástica de supermercado, em meio a batatas fritas.

Momentos depois, já na Delegacia, um ponto eletrônico foi achado no ouvido da suspeita, com o auxílio de uma lanterna. Assim como Jaime, a mulher escolheu ficar em silêncio. Durante o interrogatório, entretanto, os policiais verificaram que ela morava em Juazeiro do Norte, mesma cidade de Jaime, e perguntaram se eles se conheciam.

O marido de Raphaely, o médico Robson Leite Sampaio, também foi preso, mas nas imediações do Complexo de Delegacias Especializada (Code), em um carro estacionado. O carro em que ele estava era visto trafegando as imediações dos locais de prova. Em depoimento, ele negou participar da fraude.

No entanto, admitiu conhecer a esposa de Jaime Mendonça, o autônomo e primeiro a ser preso. Porém, segundo a Polícia Civil, há uma conexão entre os suspeitos, pois Robson e Jaime são amigos nas redes sociais.

Chip quebrado encontrado

O advogado Cícero Leandro dos Santos Belém, que fazia prova na Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus do Pici, foi preso após um chip quebrado ser encontrado no chão da sala de prova, e também após um fiscal escutar uma espécie de barulho durante a aplicação do exame. Essa suspeita fez a Polícia ser acionada para checar a ocorrência.

Ao fim da prova, um fiscal achou o chip, e os policiais conseguiram prender Cícero ainda no campus. O homem tentou descartar um papel com um número de Pix anotado em uma lixeira, mas os agentes recuperaram.

Mais tarde, foi descoberto que esse Pix pertencia ao médico Robson Leite. Durante o depoimento, Cícero disse que ia enviar fotos das questões de Raciocínio Lógico, Informática e Contabilidade. Durante o interrogatório, duas pessoas tentaram ligar para Cícero.

O caso segue em investigação e ainda há mais fatos para serem desdobrados, pois a PCCE pediu a quebra do sigilo telefônico dos suspeitos.