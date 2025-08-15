Diário do Nordeste
'Ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa', diz Danilo Forte sobre Capitão Wagner

Roberto Cláudio e Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como alternativas para a disputa ao Governo do Ceará

Escrito por
Ingrid Campos ingrid.campos@svm.com.br
PontoPoder
Homem de meia-idade com cabelos curtos grisalhos e óculos de armação preta, vestindo camisa azul clara e paletó escuro. Ele fala próximo a um microfone preto com a letra “P”, logo do PontoPoder, em branco, com fundo desfocado em tons escuros.
Legenda: Danilo Forte (União) participou da Live PontoPoder desta quinta-feira (14).
Foto: Ismael Soares

O deputado federal Danilo Forte (União) declarou, nessa quinta-feira (14), que o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner, está em um papel de composição e de articulação da oposição no Estado, se distanciando, assim, de uma eventual candidatura ao Governo do Estado. Segundo Danilo, "ele está na composição para poder acumular força" em torno de um novo mais competitivo da oposição para o cargo. A declaração foi dada à live do PontoPoder.

"Ele amadureceu também nesses últimos embates e tem feito falta no grupo político que ele representa. Com mandato, com certeza ele teria, hoje, um papel muito mais importante e relevante para o estado do Ceará", pontuou Forte, ainda que com uma ressalva: "ninguém pode ser eternamente candidato à mesma coisa, não dando certo".

"Acho que ele até é uma liderança importante, é a maior liderança do partido, mas eu acho que ele tá muito maduro para abrir o espaço para novas (figuras)... tanto é que ele foi quem mais trabalhou para trazer o Roberto Cláudio e também está na ponte para trazer o Ciro", afirmou.

Tanto o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, quanto o ex-ministro Ciro Gomes podem se filiar ao União Brasil em breve como opções para a disputa ao Governo do Ceará. O primeiro já confirmou o seu destino partidário. O segundo ainda avalia convite do PSDB. 

"Ciro traz consigo todo um movimento espontâneo da sociedade. [...] O próprio Roberto Cláudio, inclusive tava junto na conversa que tive com o Ciro, colocou abertamente que tem o desejo, mas nesse momento o que a gente puder acumular de força para fazer uma alternativa ao governo do PT, nós vamos acumular", indicou Danilo Forte.

Ingrid Campos
Há 44 minutos
