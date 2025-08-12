Bancada do PDT Fortaleza se reúne, com pleito de desfiliação de vereador e ajustes de rumo para 2026

A bancada de vereadores do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) se reuniu nesta terça-feira (12) com o presidente do diretório local, o ex-vereador Iraguassú Filho, para debater o futuro da legenda para o próximo ano.

Registros do encontro partidário foram divulgados nas redes sociais. Neles, aparecem, além do presidente, os vereadores pedetistas Paulo Martins, Adail Jr., Gardel Rolim, PP Cell, Jânio Henrique e Raimundo Filho. Os parlamentares Marcel Colares e Luciano Girão, também do PDT, não apareceram nas imagens divulgadas.

Nas redes sociais, Gardel Rolim afirmou que o grupo “recebeu o presidente do diretório municipal de Fortaleza, o ex-vereador Iraguassú Filho, para tratar do planejamento do partido na Capital nos próximos meses, com foco nas eleições de 2026”.

Já o vereador PP Cell, ao PontoPoder, revelou que, na pauta da reunião, foi incluída a “montagem da chapa para o ano que vem”, assim como a sua saída do PDT. A movimentação do político, segundo publicou o Diário do Nordeste em junho deste ano, já contaria com o aval do agrupamento sem que houvesse a perda do mandato.

A versão foi reforçada por Raimundo Filho. Segundo ele, foi apresentada a demanda para a realização de outra reunião, desta vez com o presidente do PDT Ceará, o deputado federal André Figueiredo, para discutir a situação de PP Cell e da bancada da sigla na Assembleia Legislativa — que tem atuado como oposição aos governos estadual e municipal. “O presidente Iraguassú ficou de conversar com o André”, pontuou.

Adail, por sua vez, alegou que a pauta foi proposta pelo presidente do diretório municipal, dentro da programação de “reuniões cotidianas”. De acordo com ele, a oportunidade serviu para discutir “a situação do partido e saber como vai ficar, preparando o para as próximas eleições”.

À reportagem, Iraguassú Filho frisou que os encontros da bancada “serão realizados com regularidade”, “provavelmente a cada 60 dias”. “A pauta principal foi a reorganização que estamos buscando no PDT, a importância da bancada de vereadores no cenário estadual, projetando 2026 como prioridade”, concluiu.

O dirigente do PDT Fortaleza também confirmou o interesse por convocar uma reunião com a direção estadual para debater a desfiliação do vereador PP Cell.

O PontoPoder acionou os demais presentes, para que pudessem se manifestar sobre o assunto. Não houve outras respostas até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja alguma devolutiva.