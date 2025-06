Iraguassú Filho deve assumir presidência do PDT Fortaleza com saída de Roberto Cláudio

O secretário-executivo da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) e ex-vereador de Fortaleza, Iraguassú Filho, deve assumir a direção municipal do Partido Democrático Trabalhista (PDT) na capital cearense após a saída do ex-prefeito Roberto Cláudio — e, consequentemente, do comando do órgão partidário.

De acordo com interlocutores ligados à cúpula pedetista no Ceará, ouvidos pelo PontoPoder, a nova composição da sigla foi submetida à Justiça Eleitoral e deverá ser publicizada nos próximos dias, seguindo trâmite do Judiciário. Assim que oficializada, a informação deverá ser tornada pública pelos partidários.

Veja também PontoPoder Elmano comemora retorno do PDT e pontua diálogo com União Brasil: 'Sabemos que tem uma divisão' PontoPoder André Figueiredo diz que saída de Roberto Cláudio era 'esperada' e que diálogo com PL incomodava

A escolha pelo ex-vereador para assumir a presidência, em caráter de comissão provisória, teria partido do entendimento de que seria um nome necessário para manter relação próxima com o Governo Municipal.

Além do ex-parlamentar e “número dois da Seuma”, a estrutura do diretório contará com nomes com mandato na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) e outros filiados próximos ao presidente do diretório estadual, o deputado federal André Figueiredo.

Nesta segunda-feira (23), Iraguassú Filho participou de uma reunião com Figueiredo e os parlamentares pedetistas que integram a base do prefeito Evandro Leitão (PT) na Câmara Municipal.

Numa foto do encontro, publicada nas redes sociais, aparecem os vereadores Adail Junior, Gardel Rolim, Jânio Henrique, Kátia Rodrigues (licenciada), Luciano Girão, Marcel Colares e Paulo Martins.

Na legenda da publicação, André Figueredo indicou que o momento dava “continuidade ao diálogo com os vereadores”. Na pauta, conforme o texto, estavam “novas ideias para o desenvolvimento de Fortaleza” e o alinhamento do “posicionamento em relação à gestão do prefeito Evandro Leitão”.

O novo presidente do PDT Fortaleza exerceu a função de líder do ex-prefeito José Sarto entre dezembro de 2023 e o fim do ano passado e apoiou Evandro no segundo turno das Eleições de 2024.

Entre os membros da legenda, Iraguassú integra uma ala que defendeu uma reaproximação da sigla com o Partido dos Trabalhadores (PT) ao nível estadual e a participação na base do chefe do Executivo fortalezense — posições que se concretizaram neste ano.

Além de já ter ocupado cadeira na CMFor por duas legislaturas, o escolhido foi titular da antiga Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome (Setra) na Gestão Roberto Cláudio e também exerceu o cargo de presidente do Conselho de Assistência Social do Município de Fortaleza (CMAS) entre 2013 e 2015.