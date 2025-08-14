Augusta Brito assume liderança do PT no Senado

A senadora Augusta Brito (PT-CE) foi escolhida como a líder em exercício do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal. A informação foi confirmada por ela nas redes sociais e pela sigla em seus canais oficiais, nesta quarta-feira (13).

“É uma honra estar à frente do nosso partido nesta Casa, onde vamos trabalhar com diálogo, compromisso e a certeza de que a atuação coletiva é o que fortalece as nossas lutas”, escreveu a petista em seu perfil no Instagram.

Augusta substitui o líder partidário Rogério Carvalho (PT-SE), que deixou o posto temporariamente para assumir a liderança do Governo Lula na Casa Legislativa, por conta do afastamento do senador Jaques Wagner (PT-BA) — em decorrência de uma cirurgia ortopédica.

Conforme publicou o PT no Senado, o senador Rogério Carvalho informou que a mudança nas lideranças deve durar entre 35 e 45 dias.

Ex-prefeita de Graça, na região da Serra da Ibiapaba, e ex-parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), a política exerce o cargo de senadora desde 2023, após ter sido eleita como primeira suplente de Camilo Santana e ele ter se licenciado da vaga para assumir o Ministério da Educação (MEC).

Em nota conjunta, Augusta Brito e Rogério Carvalho desejaram “uma pronta e plena recuperação” ao político baiano e disseram seguir “firmes na defesa do projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, alinhados para garantir que as “pautas prioritárias” do governo e do PT avancem no Senado.

Confira o comunicado:

Recebemos com responsabilidade e compromisso as missões que nos foram confiadas durante o período de recuperação do nosso querido senador Jaques Wagner, que passará por procedimento cirúrgico ortopédico.

A senadora Augusta Brito assumirá interinamente a Liderança do Partido dos Trabalhadores no Senado Federal, enquanto o senador Rogério Carvalho responderá pela Liderança do Governo no Senado.

Desejamos ao senador Jaques Wagner uma pronta e plena recuperação. Seguimos firmes na defesa do projeto político liderado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atuando de maneira alinhada para garantir que as pautas prioritárias do governo e do nosso partido avancem no Senado.

Senadora Augusta Brito — Líder do PT no Senado (interina)

Senador Rogério Carvalho — Líder do Governo no Senado (interino)