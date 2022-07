Relator da PEC das Bondades, Danilo Forte quer incluir transporte escolar e vale-Uber em benefícios

O deputado federal cearense Danilo Forte (União Brasil), que é o relator da chamada PEC das Bondades - Proposta de Emenda à Constuição que reconhece estado de emergência no Pais e amplia benefícios sociais - articula, junto a outros deputados, para incluir no texto demandas de aplicativos como Uber e 99, além de dispositivos para subsidiar o custeio de transporte escolar nos municípios.

Aprovado no fim de junho por 67 votos a 1 no Senado Federal, inclusive por palarmentares de oposição, o texto agora passa a tramitar na Câmara dos Deputados e ainda deve ser acrescido por outros dispositivos.

"Estou sendo demandado, as pessoas estão me procurando", disse o deputado sobre pedidos do setor de aplicativos de transporte e também de transporte escolar para que haja inclusão de um auxílio-gasolina para as categorias.

Duas reuniões do Colégio de Líderes devem ocorrer nesta segunda-feira (4) e terça para tratar do assunto. Na noite de hoje, os deputados devem se reunir na Casa do presidente da Câmara Arthur Lira (PP).

A articulação feita em Brasília é para que a discussão seja encerrada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) até a próxima quinta-feira (7) e possa ter uma conclusão no Plenário da Câmara até o fim da semana.

Discussão

A PEC das Bondades é alvo de discussão uma vez que está sendo votada em período pré-eleitoral. Críticos da medida e opositores do Governo, apesar de sinalizarem sua aprovação argumentando a importância de turbinar benefícios sociais, destacam que a medida tem caráter eleitoral.

Caso aprovada, a PEC vai permitir, por exemplo, que o valor do Auxílio Brasil passe de R$ 400 para R$ 600, enquanto a ampliação para os contemplados pelo “Vale-gás” saia de R$ 53 para R$ 120, valor repassado a cada dois meses.

De acordo com a proposta, as medidas devem começar a ser pagas em agosto e valer até o fim do ano. Inicialmente, o impacto econômico previsto estava em R$ 34 bilhões. Com as discussões, passou-se para R$ 38 bilhões.

Todavia, o texto aprovado pelo Senado aumentou o custo para R$ 41,25 bilhões e acrescentou mais benefícios. O gasto ficará de fora do teto orçamentário.

Medidas aprovadas no Senado

AUXÍLIO BRASIL - R$ 26 BILHÕES

Acréscimo de R$ 200 no benefício mensal (de R$ 400 para R$ 600)

Inclusão de todas as famílias elegíveis (fila zerada)

Parte do valor poderá ser usado para operacionalização do benefício

Será vedado o uso em publicidade institucional

AUXÍLIO GÁS DOS BRASILEIROS (VALE-GÁS DE COZINHA) - R$ 1,05 BILHÕES

Parcela extra bimestral no valor de 50% do valor médio do botijão de 13 kg

Parte do valor poderá ser usado para operacionalização do benefício

Será vedado o uso em publicidade institucional

AUXÍLIO CAMINHONEIROS - R$ 5,4 BILHÕES

Voucher de R$ 1 mil mensais para cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTRC)

Será concedido para transportadores autônomos, independente do número de veículos que possuir

Não será preciso comprovar a compra de óleo diesel no período de recebimento

AUXÍLIO TAXISTAS - R$ 2 BILHÕES

Benefício para profissionais cadastrados como motoristas de táxi

Serão contemplados aqueles cadastrados até 31 de maio de 2022, mediante apresentação do documento de permissão

A formação do cadastro e forma de pagamento ainda serão regulamentadas

GRATUIDADE PARA IDOSOS - R$ 2,5 BILHÕES

Transferência para estados e municípios para custear a gratuidade no transporte público para cidadãos acima de 65 anos

Distribuído na proporção da população idosa de cada estado e município

40% do valor será repassado para serviços intermunicipais e interestaduais

Somente destinado para estados e municípios com sistema de transporte coletivo urbano em funcionamento

CRÉDITOS PARA ETANOL - R$ 3,8 BILHÕES

Auxílio para estados que outorgarem créditos tributários do ICMS para produtores e distribuidores de etanol hidratado

Pagamento em parcelas mensais

Distribuído na proporção proporcional da participação de cada estado no consumo de etanol hidratado no ano de 2021

Estados renunciarão do direito de pedir indenização por perda de arrecadação decorrente dos créditos outorgados

Valor será livre de vinculações, mas deverá ser repartido com os municípios e entrará no cálculo de receita para efeito de investimento mínimo em educação

Objetivo é reduzir a carga tributária do etanol para manter diferencial competitivo em relação à gasolina

Estados ficam autorizados a zerar a tributação sobre a gasolina, desde que façam o mesmo para o etanol

ALIMENTA BRASIL - R$ 500 MILHÕES

Reforço orçamentário para o programa, que promove compra de alimentos de pequenos produtores e sua destinação para famílias em situação de segurança alimentar