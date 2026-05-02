Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Roberto Cláudio na pré-campanha
Levantamento mediu a preferência do eleitorado por perfis de sexo, idade, escolaridade, renda, religião e posicionamento político.
A primeira rodada da pesquisa Quaest para a eleição ao Governo do Ceará, divulgada nessa quinta-feira (30), mostra o desempenho de Roberto Cláudio (União) neste momento da pré-campanha em diferentes segmentações do eleitorado.
O ex-prefeito de Fortaleza foi testado em duas situações, substituindo Ciro Gomes (PSDB) na disputa ao Executivo Estadual: uma em que Elmano de Freitas (PT) é o adversário governista (cenário 3) e outra em que Camilo Santana (PT) ocupa essa posição (cenário 4).
Em todos os casos, a pesquisa estimulada também traz os nomes de Eduardo Girão (Novo), Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU).
O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.
A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.
Veja também
Confira os dados de Roberto Cláudio no Cenário 3
Sexo
- Feminino (Margem de erro de 4 p.p): 16%
- Masculino (Margem de erro de 5 p.p): 17%
Idade
- 16 a 34 anos: 16% (5 p.p)
- 35 a 59 anos: 16% (5 p.p)
- 60 anos ou mais: 17% (7 p.p)
Escolaridade
- Ensino Fundamental: 14% (4 p.p)
- Ensino Médio: 19% (5 p.p)
- Ensino Superior: 15% (9 p.p)
Renda
- Até 2 salários mínimos: 15% (4 p.p)
- De 2 a 4 salários mínimos: 17% (5 p.p)
- Mais de 5 salários mínimos: 19% (10 p.p)
Religião
- Católicos: 16% (4 p.p)
- Evangélicos: 19% (7 p.p)
Posicionamento político
- Lulista: 12% (6 p.p)
- Esquerda não lulista: 8% (8 p.p)
- Independentes: 18% (6 p.p)
- Direita não bolsonarista: 26% (9 p.p)
- Bolsonarista: 27% (10 p.p)
Confira os dados de Roberto Cláudio no Cenário 4
Sexo
- Feminino: 12% (Margem de erro de 4 p.p)
- Masculino: 12% (Margem de erro de 5 p.p)
Idade
- 16 a 34 anos: 11% (5 p.p)
- 35 a 59 anos: 12% (5 p.p)
- 60 anos ou mais: 14% (7 p.p)
Escolaridade
- Ensino Fundamental: 11% (4 p.p)
- Ensino Médio: 13% (5 p.p)
- Ensino Superior: 14% (9 p.p)
Renda
- Até 2 salários mínimos: 11% (4 p.p)
- De 2 a 4 salários mínimos: 12% (5 p.p)
- Mais de 5 salários mínimos: 17% (10 p.p)
Religião
- Católicos: 12% (4 p.p)
- Evangélicos: 15% (7 p.p)
Posicionamento político
- Lulista: 7% (6 p.p)
- Esquerda não lulista: 4% (8 p.p)
- Independente: 12% (6 p.p)
- Direita não bolsonarista: 23% (9 p.p)
- Bolsonarista: 25% (10 p.p)