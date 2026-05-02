Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Roberto Cláudio na pré-campanha

A primeira rodada da pesquisa Quaest para a eleição ao Governo do Ceará, divulgada nessa quinta-feira (30), mostra o desempenho de Roberto Cláudio (União) neste momento da pré-campanha em diferentes segmentações do eleitorado.

O ex-prefeito de Fortaleza foi testado em duas situações, substituindo Ciro Gomes (PSDB) na disputa ao Executivo Estadual: uma em que Elmano de Freitas (PT) é o adversário governista (cenário 3) e outra em que Camilo Santana (PT) ocupa essa posição (cenário 4).

Em todos os casos, a pesquisa estimulada também traz os nomes de Eduardo Girão (Novo), Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU).

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 41%; Elmano tem 32%; Girão, 4% PontoPoder Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida

Confira os dados de Roberto Cláudio no Cenário 3

Sexo

Feminino (Margem de erro de 4 p.p): 16%

Masculino (Margem de erro de 5 p.p): 17%

Idade

16 a 34 anos: 16% (5 p.p)

35 a 59 anos: 16% (5 p.p)

60 anos ou mais: 17% (7 p.p)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 14% (4 p.p)

Ensino Médio: 19% (5 p.p)

Ensino Superior: 15% (9 p.p)

Renda

Até 2 salários mínimos: 15% (4 p.p)

De 2 a 4 salários mínimos: 17% (5 p.p)

Mais de 5 salários mínimos: 19% (10 p.p)

Religião

Católicos: 16% (4 p.p)

Evangélicos: 19% (7 p.p)

Posicionamento político

Lulista: 12% (6 p.p)

Esquerda não lulista: 8% (8 p.p)

Independentes: 18% (6 p.p)

Direita não bolsonarista: 26% (9 p.p)

Bolsonarista: 27% (10 p.p)

Confira os dados de Roberto Cláudio no Cenário 4

Sexo

Feminino: 12% (Margem de erro de 4 p.p)

Masculino: 12% (Margem de erro de 5 p.p)

Idade

16 a 34 anos: 11% (5 p.p)

35 a 59 anos: 12% (5 p.p)

60 anos ou mais: 14% (7 p.p)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 11% (4 p.p)

Ensino Médio: 13% (5 p.p)

Ensino Superior: 14% (9 p.p)

Renda

Até 2 salários mínimos: 11% (4 p.p)

De 2 a 4 salários mínimos: 12% (5 p.p)

Mais de 5 salários mínimos: 17% (10 p.p)

Religião

Católicos: 12% (4 p.p)

Evangélicos: 15% (7 p.p)

Posicionamento político