Quaest CE para o governo: qual o desempenho de Camilo Santana na pré-campanha

A primeira Pesquisa Quaest de 2026 no Ceará, divulgada nessa quinta-feira (30), mostra o desempenho do senador Camilo Santana (PT) para o Governo do Estado, em diferentes segmentações do eleitorado cearense. O político foi testado pelo instituto como pré-candidato ao Palácio da Abolição.

A sondagem leva em conta Camilo Santana em dois dos quatro cenários: no segundo, o senador concorre contra Ciro Gomes (PSDB), Eduardo Girão (Novo), Jarir Pereira (Psol) e Zé Batista (PSTU); já no quarto, Roberto Cláudio (União) é testado no lugar de Ciro, enquanto os demais permanecem.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores, com 16 anos ou mais, entre os dias 24 e 28 de abril em todo o território cearense. A margem de erro geral é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Nas estratificações, a margem de erro varia.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número CE-01725/2026 e foi contratada pela Genial Investimentos.

A metodologia é quantitativa, com entrevistas presenciais e domiciliares aplicadas a uma amostra representativa da população com 16 anos ou mais residente no Ceará. Como ocorre em levantamentos desse tipo, os resultados representam um retrato do momento e podem sofrer alterações até o dia da votação.

Veja também PontoPoder Pesquisa Quaest CE para o Governo: Ciro tem 41%; Elmano tem 32%; Girão, 4% PontoPoder Pesquisa Quaest para o Senado CE: Cid e Capitão Wagner lideram; Roberto e Luizianne vêm em seguida

Confira os dados de Camilo Santana no Cenário II

Sexo

Feminino: 43% (Margem de erro de 4 p.p)

Masculino: 35% (Margem de erro de 5 p.p)

Idade

16 a 34 anos: 34% (5 p.p)

35 a 59 anos: 42% (5 p.p)

60 anos ou mais: 44% (7 p.p)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 43% (4 p.p)

Ensino Médio: 36% (5 p.p)

Ensino Superior: 34% (9 p.p)

Renda

Até 2 salários mínimos: 41% (4 p.p)

De 2 a 5 salários mínimos: 41% (5 p.p)

Mais de 5 salários mínimos: 33% (10 p.p)

Religião

Católicos: 48% (4 p.p)

Evangélicos: 27% (7 p.p)

Posicionamento político

Lulista: 64% (6 p.p)

Esquerda não lulista: 62% (8 p.p)

Independentes: 31% (6 p.p)

Direita não bolsonarista: 6% (9 p.p)

Bolsonarista: 16% (10 p.p)

Confira os dados de Camilo Santana no Cenário IV

Sexo

Feminino: 51% (Margem de erro de 4 p.p)

Masculino: 47% (Margem de erro de 5 p.p)

Idade

16 a 34 anos: 44% (5 p.p)

35 a 59 anos: 54% (5 p.p)

60 anos ou mais: 54% (7 p.p)

Escolaridade

Ensino Fundamental: 53% (4 p.p)

Ensino Médio: 47% (5 p.p)

Ensino Superior: 48% (9 p.p)

Renda

Até 2 salários mínimos: 50% (4 p.p)

De 2 a 5 salários mínimos: 54% (5 p.p)

Mais de 5 salários mínimos: 39% (10 p.p)

Religião

Católicos: 58% (4 p.p)

Evangélicos: 36% (7 p.p)

Posicionamento político