Cid Gomes responde a Eunício após críticas recebidas: 'Eu desejo a ele saúde'

O senador e pré-candidato à reeleição Cid Gomes (PSB) se manifestou quanto às recentes críticas feitas a ele pelo deputado federal Eunício Oliveira (MDB), também pré-candidato a uma vaga no Senado.

Questionado sobre o tema durante uma coletiva de imprensa junto ao governador Elmano de Freitas (PT), nesta quinta-feira (16), Cid respondeu, de maneira sucinta: "Eu desejo a ele saúde".

Mais cedo, Eunício foi questionado pelo PontoPoder sobre as tratativas do MDB dentro da chapa governista, após a escolha do atual senador para uma das vagas ter sido oficializada ao lado de líderes petistas, como o governador Elmano de Freitas (PT), o senador Camilo Santana (PT) e o presidente Lula (PT).

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Cid afasta especulações sobre renúncia

Ainda no evento desta quinta-feira (16), Cid negou qualquer possibilidade de renunciar para que o deputado federal Junior Mano (PSB), indicado a 1º suplente, assuma o lugar dele no Senado, se eleito for.

Jamais eu seria capaz de fazer um gesto desse. Renunciar é uma palavra que não está no meu dicionário. O povo cearense pode ter certeza de que jamais eu renunciarei. Pelo contrário, eu sou capaz de assumir mais compromisso, mas renunciar é uma palavra fora do meu dicionário". Cid Gomes (PSB) Senador pelo Ceará

Júnior Mano foi confirmado na 1ª suplência da chapa junto ao ex-governador em meio ao anúncio da pré-candidatura dele, na última terça-feira (14).

Segundo o senador, o presidente Lula (PT) fez um apelo a Mano após Cid relatar compromisso com o parlamentar, defendido pelo correligionário há meses como cabeça de chapa à Casa Alta.

Vaga ao Senado em disputa

Eunício Oliveira é um dos políticos cotados para a vaga do Senado na chapa majoritária de Elmano, mas ainda não está garantido. A deputada federal Luizianne Lins (Rede) também segue na disputa pela indicação na chapa do govrnador.

Por outro lado, há questionamentos sobre a posição de partidos da base dentro da chapa, como MDB, PSD e Republicanos. Tratativas ainda estão em andamento para a segunda vaga de senador e sua respectiva suplência, além da vice-governadoria — indicada pelo MDB em 2022.

Em paralelo, Eunício Oliveira confirmou que segue no projeto governista diante das negociações.

“MDB será parceiro e não briga por cargos... melhor é ser sério no projeto pelo Ceará… se eu estiver errado. Que me perdoe o oportunismo do MDB …por mim jamais espere nossas votações”, destacou o deputado federal em entrevista ao PontoPoder nesta terça-feira (16).