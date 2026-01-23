Ciro sobre Flávio Bolsonaro: 'Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?'

O presidente do PSDB Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes, evitou um posicionamento sobre a possibilidade de apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa presidencial. Questionado, nesta sexta-feira (23), sobre as chances de aliança, o tucano disse que a pergunta era "desagradável" e afirmou que a definição caberá às direções partidárias.

"Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?”, disse. Segundo ele, tanto o PSDB quanto o União Brasil ainda irão definir, em âmbito nacional, seus posicionamentos eleitorais. “O PSDB vai nacionalmente tomar a posição. O União Brasil vai nacionalmente tomar a posição. Então, quando tiver essa hora, você volta e a gente conversa”, completou.

Ciro concedeu entrevista coletiva, em Fortaleza, após um encontro com representantes do setor produtivo cearense, mediado pelo deputado estadual Felipe Mota (União).

No encontro, o tucano ressaltou que ainda não decidiu se será candidato a governador do Ceará. Ele disse estar dividido entre o "juízo" e o "coração".

"O meu juízo, machucado pela lembrança do que aconteceu em 2022, não me recomenda ser candidato, mas o meu coração está cada vez mais balançado na direção de entender qual é a minha responsabilidade, o que é necessário, e isso eu estou absolutamente decidido a participar com todo entusiasmo e garra do movimento que promove a mudança do Ceará" Ciro Gomes Presidente do PSDB Ceará

Crise com o PL no Ceará

Em 2025, quando voltou ao cenário político local, Ciro iniciou tratativas com o presidente do PL Ceará, André Fernandes, para formação de chapa em 2026. Ao lado do presidente do União Brasil, Capitão Wagner, e do ex-prefeito Roberto Cláudio, a ideia seria montar uma frente ampla da oposição.

Em novembro, no entanto, a relação com o PL foi abalada após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo, após relembrar críticas feitas por Ciro a Jair Bolsonaro, ela virou para André Fernandes e disse: "É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer".

Na época, os três filhos de Bolsonaro, inclusive Flávio Bolsonaro, saíram em defesa de Ciro. Ainda assim, uma nota do partido anunciou a suspensão do diálogo naquele momento.

CIRO X CAMILO

Ciro também fez novos comentários sobre o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ao analisar as especulações de uma possível saída do petista do MEC para atuar diretamente nas articulações pela reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT).

Na última segunda-feira (19), o petista informou que avalia deixar o Ministério da Educação (MEC) até março deste ano, mas aguarda aval do presidente. Saindo em março, Camilo também ficaria disponível para disputar cargos majoritários, já que março é também o prazo-limite para desincompatibilização de ministros que pretendem concorrer nas eleições deste ano.

Para Ciro, essa movimentação do adversário seria justamente um indicativo de que o ministro planeja disputar novamente o Governo do Ceará. “Só há uma razão para ele sair, é tomar o lugar do Elmano. Isso não há nenhuma dúvida”, afirmou.

As declarações reforçam o histórico de embates entre Ciro e Camilo, que já foram aliados, mas hoje protagonizam uma relação marcada por troca de ataques públicos e disputas judiciais.

Na última sexta-feira (16), Camilo Santana evitou comentar sobre ataques recentes do tucano contra ele. "Sabe que eu não falo sobre o Ciro (...) Aliás, só falo com ele na Justiça", disse o petista durante a posse do promotor Herbet Gonçalves Santos no cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará.