Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ciro sobre Flávio Bolsonaro: 'Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?'

Negociações de aliança de Ciro com integrantes do PL no Ceará foram interrompidas no final de 2025 após críticas de Michelle Bolsonaro.

Escrito por
e
(Atualizado às 19:37)
PontoPoder
Imagem em composição lado a lado mostra Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro em close. Ciro usa terno azul e gravata vermelha, com expressão séria. À direita, Flávio fala com a imprensa enquanto um celular é apontado em sua direção.
Legenda: Desde que voltou ao cenário político local, Ciro ensaiou uma aproximação com alas bolsonaristas, mas as conversas foram suspensas após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
Foto: Thiago Gadelha/Diário do Nordeste; Tânia Rêgo/Agência Brasil

O presidente do PSDB Ceará, o ex-ministro Ciro Gomes, evitou um posicionamento sobre a possibilidade de apoiar o senador Flávio Bolsonaro (PL) em uma eventual disputa presidencial. Questionado, nesta sexta-feira (23), sobre as chances de aliança, o tucano disse que a pergunta era "desagradável" e afirmou que a definição caberá às direções partidárias.

"Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?”, disse. Segundo ele, tanto o PSDB quanto o União Brasil ainda irão definir, em âmbito nacional, seus posicionamentos eleitorais. “O PSDB vai nacionalmente tomar a posição. O União Brasil vai nacionalmente tomar a posição. Então, quando tiver essa hora, você volta e a gente conversa”, completou.

Ciro concedeu entrevista coletiva, em Fortaleza, após um encontro com representantes do setor produtivo cearense, mediado pelo deputado estadual Felipe Mota (União). 

No encontro, o tucano ressaltou que ainda não decidiu se será candidato a governador do Ceará. Ele disse estar dividido entre o "juízo" e o "coração".

"O meu juízo, machucado pela lembrança do que aconteceu em 2022, não me recomenda ser candidato, mas o meu coração está cada vez mais balançado na direção de entender qual é a minha responsabilidade, o que é necessário, e isso eu estou absolutamente decidido a participar com todo entusiasmo e garra do movimento que promove a mudança do Ceará"
Ciro Gomes
Presidente do PSDB Ceará

Crise com o PL no Ceará

Em 2025, quando voltou ao cenário político local, Ciro iniciou tratativas com o presidente do PL Ceará, André Fernandes, para formação de chapa em 2026. Ao lado do presidente do União Brasil, Capitão Wagner, e do ex-prefeito Roberto Cláudio, a ideia seria montar uma frente ampla da oposição.

Em novembro, no entanto, a relação com o PL foi abalada após críticas da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. No evento de lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao Governo, após relembrar críticas feitas por Ciro a Jair Bolsonaro, ela virou para André Fernandes e disse: "É sobre essa aliança que vocês se precipitaram de fazer". 

Na época, os três filhos de Bolsonaro, inclusive Flávio Bolsonaro, saíram em defesa de Ciro. Ainda assim, uma nota do partido anunciou a suspensão do diálogo naquele momento.

CIRO X CAMILO

Ciro também fez novos comentários sobre o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), ao analisar as especulações de uma possível saída do petista do MEC para atuar diretamente nas articulações pela reeleição do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente Lula (PT). 

Na última segunda-feira (19), o petista informou que avalia deixar o Ministério da Educação (MEC) até março deste ano, mas aguarda aval do presidente. Saindo em março, Camilo também ficaria disponível para disputar cargos majoritários, já que março é também o prazo-limite para desincompatibilização de ministros que pretendem concorrer nas eleições deste ano.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Ciro x Cid: com família dividida, os Ferreira Gomes ainda têm força política no Ceará para 2026?

teaser image
PontoPoder

Camilo comenta aproximação de Ciro com bolsonaristas e diz que 'adversário ninguém escolhe'

Para Ciro, essa movimentação do adversário seria justamente um indicativo de que o ministro planeja disputar novamente o Governo do Ceará. “Só há uma razão para ele sair, é tomar o lugar do Elmano. Isso não há nenhuma dúvida”, afirmou.

As declarações reforçam o histórico de embates entre Ciro e Camilo, que já foram aliados, mas hoje protagonizam uma relação marcada por troca de ataques públicos e disputas judiciais. 

Na última sexta-feira (16), Camilo Santana evitou comentar sobre ataques recentes do tucano contra ele. "Sabe que eu não falo sobre o Ciro (...) Aliás, só falo com ele na Justiça", disse o petista durante a posse do promotor Herbet Gonçalves Santos no cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Imagem em composição lado a lado mostra Ciro Gomes e Flávio Bolsonaro em close. Ciro usa terno azul e gravata vermelha, com expressão séria. À direita, Flávio fala com a imprensa enquanto um celular é apontado em sua direção.
PontoPoder

Ciro sobre Flávio Bolsonaro: 'Por que eu apoiaria um camarada que não é do meu partido?'

Negociações de aliança de Ciro com integrantes do PL no Ceará foram interrompidas no final de 2025 após críticas de Michelle Bolsonaro.

Marcos Moreira e Igor Cavalcante
Há 1 hora
foto do presidente Lula.
PontoPoder

Lula critica quem defende Vorcaro, do banco Master: ‘Falta de vergonha na cara’

Presidente comentou sobre suposto esquema de fraudes financeiras.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Foto mostra parte da bancada da oposição no Plenário 13 de Maio da Alece.
PontoPoder

Estratégia da oposição da Alece pode inflar bancada de deputados do PSDB e esvaziar PDT e União

Grupo já calcula representatividade partidária de Ciro Gomes no Legislativo, com pleito eleitoral no radar.

Marcos Moreira
23 de Janeiro de 2026
De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral
Inácio Aguiar

De Girão a Michelle Bolsonaro: as peças do quebra-cabeça de Ciro Gomes no início do ano eleitoral

Ex-governador é o pilar da oposição no Ceará, mas tem entraves complexos na costura até a eleição

Inácio Aguiar
23 de Janeiro de 2026
Paulo Gonet durante sessão no STF. Imagem usada em matéria sobre PGR descartar afastamento do ministro Dias Toffoli em investigação sobre o Banco Master.
PontoPoder

PGR descarta afastamento de Toffoli em investigação sobre o Banco Master

Pedido de deputados foi arquivado após viagem do ministro a Lima gerar questionamentos sobre imparcialidade.

Redação
22 de Janeiro de 2026
Foto de operação do MP em Várzea Alegre.
PontoPoder

MP investiga irregularidades na compra de kits pedagógicos em Várzea Alegre (CE)

Ação cumpriu mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (22), no município do Cariri e em Fortaleza.

Bruno Leite, Edison Freitas, Milenna Murta*
22 de Janeiro de 2026
Foto do governador Elmano de Freitas durante entrevista.
PontoPoder

Disputa pelo União Progressista: Elmano diz respeitar divisão interna e defende vontade da maioria

Governador teve encontro com aliados da Federação na última sexta-feira (16), mas arranjo partidário segue sob indefinições.

Marcos Moreira
21 de Janeiro de 2026
Grupo de autoridades e apoiadores reunidos ao ar livre, em área urbana com prédios ao fundo; Elmano de Freitas, governador do Ceará, fala à imprensa cercado por microfones, enquanto outras pessoas o acompanham.
PontoPoder

Elmano diz que contar com Camilo no Ceará será 'muito importante' para 'disputa intensa' em 2026

Governador falou sobre a decisão do ministro de deixar o MEC para se dedicar à campanha eleitoral de 2026.

Luana Barros e Marcos Moreira
21 de Janeiro de 2026
Foto do vereador PP Cell, no plenário da Câmara de Fortaleza.
PontoPoder

PDT Fortaleza se reúne em fevereiro para decidir expulsão do vereador PP Cell

Parlamentar é alvo de medida disciplinar por conta de divergência na adesão ao Governo Evandro.

Bruno Leite
21 de Janeiro de 2026
Dois pés de bebê recém-nascido em cima de almofada.
PontoPoder

Em 80 anos, licença parental tem pouco avanço no Brasil e demandas de pais e mães vão parar no STF

Regra fragmentada mantém pais à margem do cuidado nos primeiros meses.

Beatriz Matos, de Brasília
21 de Janeiro de 2026
Prefeito Naumi Amorim no programa 'Conexão Verdinha' da Verdinha FM. Ele aparece sentado na frente de um microfone.
PontoPoder

Caucaia não terá Carnaval pelo segundo ano consecutivo, anuncia prefeito

Naumi Amorim também pediu desculpas à população pela ausência do evento.

Redação
20 de Janeiro de 2026
'Efeito desembarque': Como a saída de Camilo Santana do MEC impacta a corrida eleitoral no Ceará
Inácio Aguiar

'Efeito desembarque': Como a saída de Camilo Santana do MEC impacta a corrida eleitoral no Ceará

Quatro pontos para entender o movimento declarado pelo ministro da Educação para os próximos meses.

Inácio Aguiar
20 de Janeiro de 2026
Fotos mostram prefeito Marcos Cunha e cidade de Jaguaretama.
PontoPoder

Prefeitura no Ceará cancela Carnaval 2026 por ‘grave situação de seca’ e morte de secretário

Cidade do Vale do Jaguaribe vive situação de emergência em áreas afetadas pela estiagem.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Foto dos deputados federais André Fernandes e Nikolas Ferreira durante a
PontoPoder

André Fernandes se une a Nikolas Ferreira em caminhada de mais de 200km por liberdade de Bolsonaro

Objetivo dos parlamentares é chegar a Brasília até domingo (25) e pressionar pela derrubada do veto ao PL da dosimetria.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Foto mostra sala de aula com professora ao fundo e estudantes nas carteiras em escola no Ceará.
PontoPoder

Município do Ceará chega ao 24º salário a servidores da Educação em rateio de sobras do Fundeb

Abono salarial vira solução para prefeituras tentarem evitar punição por não investir o mínimo exigido na área.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Federal e da CGU estacionadas lado a lado em frente a um prédio; o carro branco exibe adesivo ‘CGU Governo Federal Poder Executivo’ e o preto identifica a Polícia Federal.
PontoPoder

Operação da PF sobre emendas parlamentares mira cidades no Ceará; deputado nega envolvimento

Robério Monteiro destacou não ser investigado na operação que trata de Acaraú e Itarema, cidades governadas pela esposa e filho do parlamentar.

Luana Barros
19 de Janeiro de 2026
Dois políticos de camisa branca, Camilo e Elmano, caminham de mãos dadas sobre um palco, sorrindo e acenando para o público durante um ato político; ao fundo, apoiadores e um grande painel com os rostos de Elmano e Lula.
PontoPoder

Camilo aguarda aval do Planalto para deixar o MEC: 'Me dedicar à reeleição de Elmano e Lula'

Com a saída da Pasta, o ministro também ficaria disponível para disputar cargos majoritários no pleito eleitoral deste ano.

Igor Cavalcante e Flávia Rabelo, de Brasília
19 de Janeiro de 2026
Foto em preto e branco do ex-prefeito Roberto Girão, um homem de cabelo preto curto. Na imagem, ele está de terno e camisa social branca com gravata.
PontoPoder

Morre ex-prefeito de Paramoti (CE) Roberto Girão

Prefeitura decretou luto de três dias.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Roseana Sarney internada em hospital após diagnóstico de pneumonia.
PontoPoder

Roseana Sarney é internada com pneumonia durante tratamento contra câncer de mama

Deputada federal foi internada na última sexta-feira (16).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Raul Jungmann com terno e gravata, com o dedo indicador levantado, falando em um evento formal, com uma tela e um segundo indivíduo visíveis ao fundo.
PontoPoder

Morre ex-ministro Raul Jungmann, aos 73 anos

O pernambucano tratava um câncer de pâncreas.

Agência Brasil e Redação
19 de Janeiro de 2026