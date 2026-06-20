Datafolha: Lula tem 47%, e Flávio, 43%, nas intenções de voto para o segundo turno

A pesquisa Datafolha divulgou, neste sábado (20), os resultados da simulação do cenário de segundo turno da eleição presidencial, na qual o presidente Lula (PT) registrou 47% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, tem 43%.

O cenário é igual ao registrado na sondagem anterior, divulgada em maio, e mantém estabilidade dos dois nomes nos últimos meses.

Nesses casos, ambos oscilaram dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, sem alterações significativas na tendência observada pelo instituto.

Lula x Flávio no segundo turno

Lula: 47% (eram 47% em 22 de maio, 45% em 16 de maio e 45% em abril)

Flávio Bolsonaro: 43% (eram 43% em 22 de maio, 45% em 16 de maio e 46% em abril)

Não sabe/não respondeu: 1% (eram 2% em 22 de maio, 1% em 16 de maio e 1% em abril)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (eram 9% em 22 e16 de maio, 8% em abril e 10% em março)

Na simulação de primeiro turno, Lula lidera com 41% das intenções de voto e abre uma vantagem de dez pontos percentuais sobre Flávio Bolsonaro, que registra 31%.

Os demais pré-candidatos aparecem em patamares inferiores, sem alcançar dois dígitos.

Veja também Pesquisa Quaest: Lula tem 39% de intenção de voto no 1º turno, e Flávio, 29% Flávio Bolsonaro anuncia ato de pré-campanha no Ceará para 10 de julho

Confira o detalhamento da simulação de primeiro turno:

Lula: 41%

Flávio Bolsonaro: 31%

Ronaldo Caiado (PSD): 3%

Renan Santos (Missão): 3%

Aécio Neves (PSDB): 2%

Augusto Cury (Avante): 2%

Romeu Zema (Novo): 2%

Samara Martins (UP): 2%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 1%

Joaquim Barbosa (DC): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 17 e 19 de junho. O levantamento possui margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-09956/2026.

Contexto da pesquisa

O levantamento foi realizado após a divulgação de mensagens envolvendo Flávio Bolsonaro e o empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, atualmente investigado por supostas fraudes e lavagem de dinheiro.

Também é a primeira pesquisa feita desde que o governo dos Estados Unidos, comandado por Donald Trump, anunciou a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e adotou novas tarifas sobre produtos brasileiros.

As medidas norte-americanas foram anunciadas após um encontro entre Trump e Flávio Bolsonaro na Casa Branca. O governo brasileiro reagiu às decisões, e Lula criticou as iniciativas, classificando-as como uma afronta à soberania nacional.

Diante desse contexto, o Datafolha questionou os entrevistados sobre a influência de um eventual apoio de Trump a um candidato brasileiro.

A maioria afirmou que esse posicionamento não teria impacto em sua escolha eleitoral, enquanto parcelas menores disseram que o apoio aumentaria ou reduziria a disposição de votar no candidato beneficiado.

Veja os dados sobre a influência de um eventual apoio de Trump a um candidato:

Não faria diferença: 65%

Aumentaria a chance de voto: 17%

Diminuiria a chance de voto: 15%

Não souberam responder: 3%

Segundo turno

Além da disputa contra Flávio Bolsonaro, o instituto também simulou cenários de segundo turno entre Lula e outros possíveis adversários.

Contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente Lula registra 47% das intenções de voto, enquanto o adversário alcança 41%.

Em outro cenário, Lula aparece com 48% diante do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que soma 39%.