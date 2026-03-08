Campanha contra violência à mulher usa VAR na final do Cearense entre Ceará e Fortaleza

A campanha “Respeito é um Gol de Placa” ganhou o campo da Arena Castelão neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Uma ação envolvendo o VAR da partida entre Ceará e Fortaleza, na final do Campeonato Cearense, chamou atenção para a importância da segurança do público feminino nos estádios de futebol. Além de uma mensagem no telão, uma lona com mensagem relativa ao tema foi estendida na arquibancada. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Ceará, com apoio de diversos órgãos, da FCF e dos clubes.

Antes do apito inicial, o árbitro Rodrigo Pereira de Lima fez o sinal de revisão de vídeo (VAR) e se deslocou até a cabine de revisão. Quando ele chegou ao local, um vídeo foi exibido nos telões do estádio e nas tvs com a seguinte mensagem:

"Que mensagem importante! (...) Dentro e fora de campo, respeito é fundamental! Em caso de violência, procure os órgãos competentes ou disque 180. Agora sim, vamos voltar nossas atenções para o jogo. De hoje não passa, logo mais conheceremos o grande campeão do Cearense 2026."

Uma lona também foi colocada no setor central, divisão entre as torcidas de Ceará e Fortaleza. O item traz o seguinte alerta:

"A regra é clara. Violência contra a mulher é falta grave! Denuncie. Ligue 180", com um cartão vermelho desenhado, em sinal de condenação de qualquer tipo de desrespeito ao público feminino.

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE lidera a iniciativa, que tem o apoio da Secretaria das Mulheres do Estado, da Federação Cearense de Futebol, além de outros órgãos parceiros e dos clubes de futebol. A campanha reforça o compromisso do TJCE com a defesa dos direitos das mulheres, transformando os estádios em espaços de respeito e igualdade.

Desde o início da ação, em janeiro deste ano, três partidas já receberam ações de conscientização: Ferroviário x Fortaleza, Ceará x Maranguape e Fortaleza x Ceará. Quase 30 mil torcedores foram mobilizados. Para engajar torcedores e clubes, foram produzidos 250 adesivos, 80 cartazes e 400 camisas. O material foi distribuído entre crianças, clubes, Federação Cearense de Futebol, público externo e equipes do TJCE.

Ceará e Fortaleza entram em campo a partir das 18h (de Brasília). O segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense de 2026 será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.