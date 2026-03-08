Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Campanha contra violência à mulher usa VAR na final do Cearense entre Ceará e Fortaleza

Equipes se enfrentam em busca do título do Cearense neste domingo

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 18:04)
Jogada
Legenda: Campanha de combate à violência contra a mulher no Castelão.
Foto: Kid Junior/SVM

A campanha “Respeito é um Gol de Placa” ganhou o campo da Arena Castelão neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher. Uma ação envolvendo o VAR da partida entre Ceará e Fortaleza, na final do Campeonato Cearense, chamou atenção para a importância da segurança do público feminino nos estádios de futebol. Além de uma mensagem no telão, uma lona com mensagem relativa ao tema foi estendida na arquibancada. A iniciativa é do Tribunal de Justiça do Ceará, com apoio de diversos órgãos, da FCF e dos clubes. 

Antes do apito inicial, o árbitro Rodrigo Pereira de Lima fez o sinal de revisão de vídeo (VAR) e se deslocou até a cabine de revisão. Quando ele chegou ao local, um vídeo foi exibido nos telões do estádio e nas tvs com a seguinte mensagem: 

"Que mensagem importante! (...) Dentro e fora de campo, respeito é fundamental! Em caso de violência, procure os órgãos competentes ou disque 180. Agora sim, vamos voltar nossas atenções para o jogo. De hoje não passa, logo mais conheceremos o grande campeão do Cearense 2026."

Uma lona também foi colocada no setor central, divisão entre as torcidas de Ceará e Fortaleza. O item traz o seguinte alerta: 

"A regra é clara. Violência contra a mulher é falta grave! Denuncie. Ligue 180", com um cartão vermelho desenhado, em sinal de condenação de qualquer tipo de desrespeito ao público feminino.

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE  lidera a iniciativa, que tem o apoio da Secretaria das Mulheres do Estado, da Federação Cearense de Futebol, além de outros órgãos parceiros e dos clubes de futebol. A campanha reforça o compromisso do TJCE com a defesa dos direitos das mulheres, transformando os estádios em espaços de respeito e igualdade.

Desde o início da ação, em janeiro deste ano, três partidas já receberam ações de conscientização: Ferroviário x Fortaleza, Ceará x Maranguape e Fortaleza x Ceará. Quase 30 mil torcedores foram mobilizados. Para engajar torcedores e clubes, foram produzidos 250 adesivos, 80 cartazes e 400 camisas. O material foi distribuído entre crianças, clubes, Federação Cearense de Futebol, público externo e equipes do TJCE. 

Ceará e Fortaleza entram em campo a partir das 18h (de Brasília). O segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense de 2026 será na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham todos os detalhes da partida ao vivo e em tempo real.

Assuntos Relacionados
Foto de Cardona, zagueiro do Fortaleza

Jogada

Zagueiro Cardona é desfalque do Fortaleza no Clássico-Rei

Zagueiro foi vetado para a partida deste domingo

Redação Há 1 hora
lona

Jogada

Campanha contra violência à mulher usa VAR na final do Cearense entre Ceará e Fortaleza

Equipes se enfrentam em busca do título do Cearense neste domingo

Crisneive Silveira Há 1 hora
Bruno Ferreira, goleiro do Ceará

Jogada

Ceará divulga boletim médico antes da final contra o Fortaleza; veja desfalques e retornos

Equipes se enfrentam neste domingo, no Castelão, na busca pelo título do Cearense

Crisneive Silveira e Samuel Conrado Há 1 hora

Jogada

Russell, da Mercedes, vence GP da Austrália na abertura da temporada 2026 de Fórmula 1

Brasileiro Gabriel Bortoleto foi o 9º com a Audi

Vladimir Marques 08 de Março de 2026
jogadores

Jogada

De virada, Norde Vôlei vence Elase/SC e encerra fase classificatória na liderança da Superliga B

Equipe volta a jogar no dia 17 de março

Crisneive Silveira 08 de Março de 2026
Foto de jogadores de Sport e Náutico, que decidem o Pernambucano 2026

Jogada

Náutico x Sport na final do Campeonato Pernambucano: veja onde assistir, horário e escalações

A decisão do campeonato estadual será disputada em jogos de ida e volta

Daniel Farias 08 de Março de 2026