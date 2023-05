O que aconteceu com Vini Jr? Entenda caso de racismo contra jogador brasileiro

O jogador brasileiro, Vinícius Jr., na tarde do último domingo, (21), foi vítima, mais uma vez, de insultos racistas dentro dos estádios. Dessa vez, durante a derrota do Real Madrid para o Valencia por 1 a 0, parte da torcida começou a chamar o atacante de "macaco". O jogo foi paralisado por oito minutos e o jogador acabou expulso após se envolver em confusão.

No episódio em questão, Vinícius Jr. identificou um dos torcedores visitantes que o insultava chamando-o de macaco. O jogador foi até lá, apontou para o torcedor e ainda chegou a chamar o árbitro para ir até lá, mas sem êxito. O jogo foi, imediatamente, parado e o sistema de som do estádio informou que a partida só seria retomada quando os gritos parassem.

Vini Jr sofreu racismo MAIS UMA VEZ e quem foi expulso? Ele mesmo



Tá se repetindo a cada jogo, mas NADA é feito. Isso tudo só mostra a importância que dão e o (des)preparo quando o assunto é racismopic.twitter.com/ZaVFqOZaKw — desimpedidos (@desimpedidos) May 21, 2023

Expulsão de Vini Jr

Após oito minutos de paralisação, Vini informou que estava bem para voltar para a partida e o jogo foi retomado com a presença da polícia no local das ofensas. Porém, o ambiente voltou a ficar hostil nos acréscimos da partida, quando o brasileiro se envolveu em uma confusão com o goleiro do Valencia, Giorgi Mamardashvili.

Vinícius Jr. foi contido por Hugo Duro, jogador do Valencia, e ao tentar sair do gesto conhecido como "mata leão", o brasileiro acertou o rosto de Hugo. Porém, após a onfusão, apenas Vinícius foi punido e levou o cartão vermelho. Saindo do campo, o brasileiro virou para a torcida do Valencia e fez o gesto de dois com a mão, associando à 2ª divisão da La Liga, já que o Valencia briga para não cair.

Legenda: Vini Jr. fez o número dois com a mão para a torcida do Valencia, associando à fase do clube, que luta contra o rebaixamento para a segunda divisão do Campeonato Espanhol Foto: JOSE JORDAN / AFP

Pronunciamento do jogador

Após a partida, Vinícius Jr. se pronunciou em suas redes sociais e demonstrou toda sua insatisfação com o Campeonato Espanhol.

Legenda: Vini Jr. se pronuncia em suas redes sociais Foto: Reprodução/Vini Jr./Instagram

“Não é futebol, é La Liga (liga de futebol da Espanha)”, escreveu o jogador.

"Não foi a primeira vez, nem a segunda e nem a terceira. O racismo é o normal na La Liga. A competição acha normal, a Federação também e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda, que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhois que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país de racistas. E, infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Mesmo que longe daqui. 🖤✊🏿", escreveu o brasileiro.

O jogador ainda chegou a fazer uma publicação em seus stories no Instagram com a imagem do "mata leão" que levou e questionou quem não viu a cena, se a arbitragem ou o VAR.

Além de Vini Jr. diversos outros jogadores se pronunciaram e repudiaram, nas redes sociais, mais um episódio de racismo contra o atacante brasileiro.

Pronunciamento do Valencia e La Liga

O Valencia emitiu um comunicado e afirmou que embora o episódio fosse "isolado", não há lugar para insutos como esse no futebol. Na nota, o clube ainda afirmou que os fatos estão em investigação.

A La Liga, campeonato espanhol, disse que pediu as imagens do jogo para investigar melhor os fatos e afirmou está atenta as ofensas ao brasileiro. Na nota, a La Liga ainda disse que nos últimos dois anos, foram apresentadas outras denúncias de racismo em outras nove ocasiões.

Carlo Ancelotti

O treinador Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva pós-jogo, evitou falar sobre a partida e mostrou toda sua indignação com o episódio.

“Não quero falar de futebol, mas sim do que aconteceu aqui. Isto não pode ocorrer, um estádio inteiro gritando algo assim. Ele não queria continuar e eu acharia justo, porque é a vítima. Isto não pode acontecer”, opinou Ancelotti.

