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Seminário de Gestores Públicos: Elmano pede valorização de 'experiências exitosas que o Ceará tem'

Governador do Ceará abriu XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 com palestra magna.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
(Atualizado às 13:07)
PontoPoder
Foto do governador Elmano de Freitas no Seminário de Gestores Públicos 2026.
Legenda: Petista abriu evento destacando investimentos e colaboração com municípios.
Foto: Fabiane de Paula.

O governador Elmano de Freitas (PT) abriu, nesta segunda-feira (15), o XIV Seminário de Gestores Públicos – Prefeitos 2026 com a palestra magna "Governar com Estratégia, Inovar para Resultados". Durante sua fala, o chefe do Executivo cearense enfatizou a expertise do Estado na produção de políticas públicas que deram certo.

Segundo ele, há um "laboratório de experiências exitosas" a ser utilizado como referência. "Grande parte, basta ver, [de] referência na educação, criação de emprego, referencia de saúde publica, de política econômica, está no estado do Ceará. Que a gente dê valor ao que está no estado do Ceará", pontuou.

Importância dos gestores municipais

Ao dar início à palestra, Elmano destacou o papel dos prefeitos na articulação de várias frentes, inclusive no diálogo imediato com a população dos municípios. 

De acordo com ele, tais agentes públicos têm como tarefa alcançar objetivos de um planejamento realizado para o município avançar em diversas áreas. 

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Para o governador, há uma série de resultados a serem alcançados em setores como a educação, a saúde, a geração de emprego e renda, a infraestrutura e na abertura de "novos caminhos" que, "muitas vezes, quem está no dia a dia não consegue enxergar novas possibilidades".

Elmano discorreu que as gestões municipais são indutoras de desenvolvimento. "Empresários não vão para os municípios se não tem a ambiência adequada, segurança jurídica e a segurança avançando em sue município", justificou.

Parcerias com os municípios

De acordo com o petista, o trabalho articulado e conjunto entre diferentes esferas governamentais é um atributo destacado na gestão pública local. "Talvez, uma das grandes inovações que temos no Ceará é o regime compartilhado de competências", sugeriu.

Ele enfatizou a necessidade de um desenvolvimento econômico e social, responsabilidade fiscal nos municípios e no Estado e "cada vez mais parcerias". "Acredito em liderança que lidera junto, que sabe ouvir e sabe unir", pontuou o governador.

Educação do Ceará

O gestor salientou que, no Ceará, 85% das crianças no segundo ano do ensino fundamental sabem ler e escrever, atribuindo ao ensino infantil a conquista de tal índice.

O político falou ainda dos esforços do Governo do Ceará para que haja a universalização do ensino em tempo integral, da ampliação dos números de estudantes de escola pública cearenses que conseguiram ingressar no ensino superior e a abertura de novos cursos superiores no interior.

Volume de investimentos

No quesito investimentos públicos, o chefe do Palácio da Abolição disse que foram injetados pelo governo estadual cerca de R$ 4,8 bilhões em 2025. "É o maior investimento nominal do Governo do Estado", falou, mencionando que a maior parte do montante foi direcionada para parcerias com municípios em obras de infraestrutura.

Já pela iniciativa privada, o governante citou que foram investidos aproximadamente R$ 90 bi no Ceará. "Até 2035, temos R$ 296 bi em memorandos no estado do Ceará em investimentos privados"

Ainda no âmbito da economia, o governador citou o salto no saldo de empregos formais e empreendimentos como a Ferrovia Transnordestina, os novos data centers e outros negócios relacionados com o Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Governador Elmano em palestra no Seminário de Gestores Públicos.
Legenda: Palestra magna teve o tema "Governar com Estratégia, Inovar para Resultados".
Foto: Fabiane de Paula.

Segurança e demais áreas

Quanto à segurança pública cearense, Elmano dimensionou os investimentos em mais delegacias, nos investimentos no policiamento ostensivo, na aquisição de viaturas e na contratação de mais agentes. Além disso, o gestor citou que mais de 5 mil faccionados já foram apreendidos em seu governo

"Vamos intensificar nossa parceria para garantir mais segurança ao povo cearense", disse o governador para os prefeitos e demais gestores municipais que estavam na plateia.

No setor da saúde pública, foram lembrados resultados como a ampliação do número de cirurgias, a abertura de hospitais e o aumento da cobertura do tratamento oncológico nas cidades do interior do estado.

"Não conheço nenhum município do Ceará que tenha investimento menor que 30% em saúde", explanou.

Ao palestrar, o petista celebrou resultados em equipamentos esportivos, na assistência social, no combate à violência de gênero, na recuperação e na construção de estradas e futuros investimentos no saneamento básico.

Serviço

14ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

  • Data: 15 e 16 de junho
  • Horário: a partir das 8h
  • Local: Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará
  • Inscrições e programação completa: https://gestorespublicos.com.br/ | @seminariodegestorespublicos.
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