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Seminário de Prefeitos 2026 reúne gestores públicos em Fortaleza para discutir futuro das cidades

O evento segue com programação até a terça-feira (16), no Centro de Eventos do Ceará.

Escrito por
Milenna Murta* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:38)
PontoPoder
Palanque do Seminário de Prefeitos, o governador Elmano de Freitas aparece em pé.
Legenda: Palestra magna de abertura do Seminário de Prefeitos 2026, com o governador Elmano de Freitas.
Foto: Fabiane de Paula.

O Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026 começou na manhã desta segunda-feira (15), reunindo representantes de órgãos da administração pública e chefes municipais de todo o Ceará.

Com promoção do Diário do Nordeste e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (APRECE), e com realização da Prática Eventos, o seminário ocorre no Centro de Eventos do Ceará e segue com programação até terça-feira (16).

Presidente da Aprece, Joacy Júnior, durante discurso na abertura do Seminário de Gestores Públicos.
Legenda: Presidente da Aprece, Joacy Júnior, durante discurso na abertura do Seminário de Gestores Públicos.
Foto: Fabiane de Paula.

A análise do presidente da Aprece, Joacy Júnior, é de que o evento, que já conta com mais de 4 mil inscritos, "tem ganhado dimensões nacionais" e vem se tornando um dos maiores sucessos do País voltados à temática:

As gestões públicas encontram grandes desafios, passam por grandes desafios, grandes transformações, e é importante ter eventos como esse, que unem experiências, trazem novos conhecimentos e novas tecnologias, para que possam ser aplicados na gestão pública.
Joacy Júnior
Presidente APRECE

O governador do Ceará e palestrante do evento, Elmano de Freitas (PT), também destaca a importância, classificando-o como uma "referência nacional". Conforme o chefe do Executivo estadual, essa é uma oportunidade de "crescer como gestor e aprender uns com os outros".

Imagem mostra palco e plateia do Seminário de Prefeitos 2026.
Legenda: Abertura do evento aconteceu nesta segunda-feira (15).
Foto: Fabiane de Paula.

"Parar um momento para refletir sobre essas experiências é muito positivo para a gente poder aperfeiçoar, para a gente também ouvir determinadas sugestões e acompanhar novas experiências", declarou em coletiva de imprensa no evento.

O presidente da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), Leo Couto, aponta também a capacidade de networking fornecida pelo evento. O parlamentar irá palestrar nesta terça-feira (16) e entende que o objetivo principal de participação está na troca de experiências.

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O FNDE é muito essa porta de entrada dos prefeitos e é uma instituição que a gente quer fortalecer. Essa ideia de "estamos aqui, venham, nos acessem, tirem dúvidas". Porque não tem mais sentido a gente pensar em uma estrutura de poder que tem tanta vocação para atender gestores se ela tiver fechada. E foi isso que a gente viu na gestão anterior. Então, é dar essa visibilidade de portas abertas, de desburocratização, de facilitação dos processos. A gente apoia muito esse evento por conta dessa proximidade.
Fernanda Pacobahyba
Presidente do FNDE

Serviço

14ª edição do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2026

Data: 15 e 16 de junho

Horário: a partir das 8h

Local: Pavilhão Oeste do Centro de Eventos do Ceará

Inscrições e programação completa: https://gestorespublicos.com.br/ | @seminariodegestorespublicos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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