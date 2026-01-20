Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

André Fernandes se une a Nikolas Ferreira em caminhada de mais de 200km por liberdade de Bolsonaro

Objetivo dos parlamentares é chegar a Brasília até domingo (25) e pressionar pela derrubada do veto ao PL da dosimetria.

Escrito por
Marcos Moreira marcos.moreira@svm.com.br
PontoPoder
Foto dos deputados federais André Fernandes e Nikolas Ferreira durante a
Legenda: André Fernandes e Nikolas Ferreira durante a "Caminhada pela Liberdade" até Brasília.
Foto: Reprodução/Redes sociais @andrefernandes.

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) se juntou à caminhada promovida pelo também parlamentar Nikolas Ferreira (PL-MG), nessa segunda-feira (19), em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A mobilização deve percorrer um trajeto de cerca de 240 km, do interior de Minas Gerais até Brasília-DF. 

André Fernandes foi o primeiro parlamentar a se unir à “caminhada pela liberdade”. Até a manhã desta terça-feira (20), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Zucco (PL-RS) também passaram a integrar a mobilização, mas outros políticos ainda são aguardados. 

Presidente do PL Ceará, André justificou a presença na manifestação para atuar contra a “utilização do aparato judicial como um instrumento de vingança pessoal e política”, citando o exemplo da prisão de Jair Bolsonaro. 

Fotos mostra momentos de André Fernandes durante a caminhada promovida por Nikolas Ferreira, com a chegada de Carlos Bolsonaro e parada para descanso.
Legenda: André Fernandes tem postado atualizações da caminhada nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes sociais @andrefernandes.

‘CAMINHADA PELA LIBERDADE’

A caminhada começou na cidade de Paracatu, no noroeste mineiro. Até a 1ª parada na noite de segunda, Nikolas Ferreira anunciou que o grupo percorreu cerca de 38 km. A ideia é chegar a Brasília no domingo (25), segundo o deputado federal. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Oposição reage e prevê derrubada do veto de Lula ao PL da Dosimetria

teaser image
PontoPoder

Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

A manifestação de Nikolas é uma reação à decisão do presidente Lula (PT) de vetar integralmente o projeto de lei (PL) que reduz a dosimetria das penas de condenados por atos golpistas, como Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de alusão aos eventos do 8 de janeiro. A proposta havia sido aprovada no fim do ano passado, pela Câmara e pelo Senado.

Bolsonaro está detido desde novembro de 2025, quando começou a cumprir a pena superior a 27 anos de reclusão pela trama golpista na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília-DF. Em 15 de janeiro, o ex-presidente foi transferido para uma Sala de Estado-Maior da Polícia Militar na "Papudinha", prédio próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda. 

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Foto dos deputados federais André Fernandes e Nikolas Ferreira durante a
PontoPoder

André Fernandes se une a Nikolas Ferreira em caminhada de mais de 200km por liberdade de Bolsonaro

Objetivo dos parlamentares é chegar a Brasília até domingo (25) e pressionar pela derrubada do veto ao PL da dosimetria.

Marcos Moreira
Há 27 minutos
Foto mostra sala de aula com professora ao fundo e estudantes nas carteiras em escola no Ceará.
PontoPoder

Município do Ceará chega ao 24º salário a servidores da Educação em rateio de sobras do Fundeb

Abono salarial vira solução para prefeituras tentarem evitar punição por não investir o mínimo exigido na área.

Marcos Moreira
20 de Janeiro de 2026
Viaturas da Polícia Federal e da CGU estacionadas lado a lado em frente a um prédio; o carro branco exibe adesivo ‘CGU Governo Federal Poder Executivo’ e o preto identifica a Polícia Federal.
PontoPoder

Operação da PF sobre emendas parlamentares mira cidades no Ceará; deputado nega envolvimento

Robério Monteiro destacou não ser investigado na operação que trata de Acaraú e Itarema, cidades governadas pela esposa e filho do parlamentar.

Luana Barros
19 de Janeiro de 2026
Dois políticos de camisa branca, Camilo e Elmano, caminham de mãos dadas sobre um palco, sorrindo e acenando para o público durante um ato político; ao fundo, apoiadores e um grande painel com os rostos de Elmano e Lula.
PontoPoder

Camilo aguarda aval do Planalto para deixar o MEC: 'Me dedicar à reeleição de Elmano e Lula'

Com a saída da Pasta, o ministro também ficaria disponível para disputar cargos majoritários no pleito eleitoral deste ano.

Igor Cavalcante e Flávia Rabelo, de Brasília
19 de Janeiro de 2026
Foto em preto e branco do ex-prefeito Roberto Girão, um homem de cabelo preto curto. Na imagem, ele está de terno e camisa social branca com gravata.
PontoPoder

Morre ex-prefeito de Paramoti (CE) Roberto Girão

Prefeitura decretou luto de três dias.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Roseana Sarney internada em hospital após diagnóstico de pneumonia.
PontoPoder

Roseana Sarney é internada com pneumonia durante tratamento contra câncer de mama

Deputada federal foi internada na última sexta-feira (16).

Redação
19 de Janeiro de 2026
Raul Jungmann com terno e gravata, com o dedo indicador levantado, falando em um evento formal, com uma tela e um segundo indivíduo visíveis ao fundo.
PontoPoder

Morre ex-ministro Raul Jungmann, aos 73 anos

O pernambucano tratava um câncer de pâncreas.

Agência Brasil e Redação
19 de Janeiro de 2026
Ciro e Cid lado a lado. Eles apontam os dedos um para o outro no plenário do Senado. Ambos sorriem.
PontoPoder

Ciro x Cid: com família dividida, os Ferreira Gomes ainda têm força política no Ceará para 2026?

Com dois ex-governadores do Ceará, família política está marcada por rupturas recentes depois de mais de três décadas com protagonismo no Estado.

Igor Cavalcante e Luana Barros
19 de Janeiro de 2026
Urna eletrônica em primeiro plano, com a tela exibindo a palavra ‘FIM’ após o encerramento do voto. Ao fundo, desfocados, mesários sentados atrás de uma mesa em uma seção eleitoral.
PontoPoder

Por que as pessoas compartilham fake news? Pesquisadora aponta desafios para as eleições de 2026

Cristiane Sinimbu, bibliotecária e doutora em Comunicação pela UFPR, projeta desafios no combate às informações falsas nas eleições.

Luana Barros
18 de Janeiro de 2026
Trump e Lula, de terno, trocam cumprimentos. Ao fundo, a bandeira dos ERUA e do Brasil.
PontoPoder

Trump convida Lula para compor conselho que discutirá futuro de Gaza

Na América do Sul, além do Brasil, a Argentina e o Paraguai também foram convidados.

Redação
17 de Janeiro de 2026
Sete pessoas sentadas ao redor de uma grande mesa de madeira em uma sala de reuniões formal. Elas vestem roupas sociais e estão sorrindo para a câmera. Sobre a mesa há copos de água, celulares e um notebook. Ao fundo, vê-se um escritório com estantes, quadros, objetos decorativos e bandeiras do Brasil e de um estado.
PontoPoder

Em meio a disputa por apoio, Elmano recebe aliados da federação União Progressistas

A 'superfederação' formada por União Brasil e PP está sendo disputada por base governista e oposição.

Luana Barros
17 de Janeiro de 2026
Roberto Cláudio, Ciro Gomes e Capitão Wagner em trajes formais conversam sorrindo na entrada de um prédio envidraçado. A cena mostra um ambiente de evento político ou institucional, com outros participantes ao fundo e um dia ensolarado refletido nas janelas.
PontoPoder

Ciro diz que chapa da oposição deve ter ele, Roberto Cláudio, Capitão Wagner e outro nome ao Senado

Potencial pré-candidato a governador, Ciro diz que última vaga deve servir para negociar com aliados.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
17 de Janeiro de 2026
Foto da fachada do Ministério Público do Ceará, no Cambeba.
PontoPoder

MPCE cobrou realização de concursos públicos em ao menos 21 prefeituras do Ceará em 2025

Promotoria utilizou de instrumentos como recomendações, Termos de Ajustamento de Conduta (TAC) e ações judiciais.

Bruno Leite
17 de Janeiro de 2026
Foto do promotor de Justiça Herbert Gonçalves Santos.
PontoPoder

‘Venceremos essa guerra’, diz novo procurador-geral de Justiça do Ceará sobre o crime organizado

Herbert Gonçalves Santos pretende fortalecer parceria com a Secretaria de Segurança Pública.

Bergson Araujo Costa
16 de Janeiro de 2026
Mulher de cabelos castanhos, usando blusa listrada em tons claros e argolas, olha para alguém fora do enquadramento em um ambiente interno; ao fundo, pessoas desfocadas e cartazes na parede.
PontoPoder

Lia Gomes reforça estar com Cid e diz que irmãos têm sua individualidade

Secretária das Mulheres da gestão estadual, a deputada licenciada evita entrar no embate político que envolve os irmãos Cid, Ciro e Ivo Gomes.

Beatriz Matos e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
AJ Albuquerque de terno azul e gravata roxa fala ao microfone em um plenário, gesticulando com as mãos; ao fundo, outras pessoas de terno aparecem desfocadas, algumas lendo documentos.
PontoPoder

PP articula Moses para o Senado e Fernanda Pessoa na presidência do União no CE, diz AJ Albuquerque

Federação União Progressista é disputada pela base governista e pela oposição, no Ceará, para as eleições 2026.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Foto de Camilo Santana, em close-up, vestindo terno preto e camisa branca.
PontoPoder

Camilo Santana evita responder ataques de Ciro e diz que só fala com o adversário 'na Justiça'

Declaração ocorre no mesmo dia em que Ciro fez novas movimentações políticas no Ceará.

Igor Cavalcante, Beatriz Matos
16 de Janeiro de 2026
Cinco pessoas posam lado a lado em uma sala de estar iluminada, com sofá ao fundo, estante com objetos decorativos à esquerda e um retrato emoldurado na parede à direita. Elas vestem roupas casuais e sociais claras e sorriem para a câmera.
PontoPoder

Ala governista da União Progressista no Ceará se reúne para definir 'estratégias para 2026'

Encontro aconteceu no mesmo dia em que a parte oposicionista da federação estava com Ciro Gomes.

Luana Barros, Igor Cavalcante e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Foto de Ciro Gomes em gabinete da Alece.
PontoPoder

'Confio na palavra do Rueda', diz Ciro sobre União Brasil permanecer na oposição no Ceará

Sinalização do presidente nacional do União Brasil seria de oposição aos governos federal e estadual.

Bruno Leite e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026
Ciro Gomes vestindo terno e gravata, fala com expressão séria em ambiente interno. Outras duas pessoas aparecem desfocadas atrás dele, acompanhando a cena.
PontoPoder

Ciro comenta declarações de Michelle Bolsonaro e diz que 'não está disposto a vender a alma'

Articulações foram suspensas após ex-primeira-dama fazer críticas à aliança do PL com o ex-ministro.

Luana Barros e Marcos Moreira
16 de Janeiro de 2026