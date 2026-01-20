André Fernandes se une a Nikolas Ferreira em caminhada de mais de 200km por liberdade de Bolsonaro

O deputado federal André Fernandes (PL-CE) se juntou à caminhada promovida pelo também parlamentar Nikolas Ferreira (PL-MG), nessa segunda-feira (19), em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A mobilização deve percorrer um trajeto de cerca de 240 km, do interior de Minas Gerais até Brasília-DF.

André Fernandes foi o primeiro parlamentar a se unir à “caminhada pela liberdade”. Até a manhã desta terça-feira (20), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e os deputados federais Gustavo Gayer (PL-GO) e Zucco (PL-RS) também passaram a integrar a mobilização, mas outros políticos ainda são aguardados.

Presidente do PL Ceará, André justificou a presença na manifestação para atuar contra a “utilização do aparato judicial como um instrumento de vingança pessoal e política”, citando o exemplo da prisão de Jair Bolsonaro.

Legenda: André Fernandes tem postado atualizações da caminhada nas redes sociais. Foto: Reprodução/Redes sociais @andrefernandes.

‘CAMINHADA PELA LIBERDADE’

A caminhada começou na cidade de Paracatu, no noroeste mineiro. Até a 1ª parada na noite de segunda, Nikolas Ferreira anunciou que o grupo percorreu cerca de 38 km. A ideia é chegar a Brasília no domingo (25), segundo o deputado federal.

A manifestação de Nikolas é uma reação à decisão do presidente Lula (PT) de vetar integralmente o projeto de lei (PL) que reduz a dosimetria das penas de condenados por atos golpistas, como Jair Bolsonaro, durante a cerimônia de alusão aos eventos do 8 de janeiro. A proposta havia sido aprovada no fim do ano passado, pela Câmara e pelo Senado.

Bolsonaro está detido desde novembro de 2025, quando começou a cumprir a pena superior a 27 anos de reclusão pela trama golpista na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília-DF. Em 15 de janeiro, o ex-presidente foi transferido para uma Sala de Estado-Maior da Polícia Militar na "Papudinha", prédio próximo ao Complexo Penitenciário da Papuda.