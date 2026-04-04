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Janela partidária para deputados respinga na composição da Câmara de Fortaleza

Mesmo que vereadores não tenham sido beneficiados pelo mecanismo, reorganização das forças políticas impactou o Legislativo da capital.

Escrito por
Bruno Leite bruno.leite@svm.com.br
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Foto do Plenário da Câmara de Fortaleza.
Legenda: Movimentações chegaram a fazer com que um dos partidos perdesse representação na Casa Legislativa.
Foto: Érika Fonseca/CMFor.

A segunda sessão legislativa de abril na Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor), programada para a próxima terça-feira (7), deve ter pelo menos seis vereadores com novas bandeiras partidárias. Esse fenômeno ocorre no momento em que os primeiros arranjos para formalização de chapas para a eleição deste ano foram promovidos.

Neste sábado (4), foi encerrada a janela partidária, momento de ajustes iniciado em 5 de março, para aqueles que querem ser candidatos em outubro mudem de partido sem risco de perder seus mandatos. Esse direito, no entanto, não é destinado aos vereadores, e sim aos deputados federais, estaduais e distritais.

Os vereadores são beneficiados por esse mecanismo – voltado exclusivamente aos ocupantes de cargos eletivos proporcionais, dispensando a apresentação de justa causa para se desligar de legendas – apenas nos anos em que há disputa por cargos municipais, como em 2024, último ano da legislatura passada na CMFor. 

Mas, por força de movimentações visando a estruturação de partidos, trocas no comando de siglas e a concessão de autorizações para transferências pelos dirigentes de agremiações, a janela partidária acabou respingando no Plenário Fausto Arruda. 

Por consequência dessas idas e vindas, houve partido perdendo representação na Casa Legislativa e outros ganhando ainda mais musculatura no Parlamento da capital cearense.

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Gardel Rolim

A primeira troca, em janeiro deste ano, foi a do vereador Gardel Rolim, que saiu do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e foi para o Partido Renovação Democrática (PRD). A transferência só se tornou pública em março e deu início a uma disputa entre o parlamentar e o partido pelo mandato. 

Segundo a direção da agremiação, em denúncia apresentada ao Ministério Público Eleitoral, ele não teria informado sobre a desfiliação e não havia justa causa para fazer tal movimentação. O vereador negou tais alegações.

Ainda em março, Gardel Rolim fez uma nova troca, desta vez migrando do PRD para o Republicanos, que tem filiado uma série de políticos visando a participação na corrida eleitoral deste ano. Ele deve ser candidato a uma cadeira como deputado estadual.

Michel Lins

Pouco antes, o vereador Michel Lins havia saído do PRD com destino ao Republicanos, onde assumiu o posto de vice-presidente estadual do partido. Na casa anterior, ele era o presidente estadual.

A ida para o Republicanos, conforme divulgou Lins na ocasião, também envolvia sua participação em "toda a coordenação e estratégia de campanha e política do partido", com o objetivo de ampliar as bancadas na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

Pelo que foi divulgado por Michel, ele deve postular para uma vaga como deputado federal.

Carla Ibiapina

A substituição no comando do PRD Ceará envolveu alterações nas fileiras de outro partido, o Democracia Cristã (DC). Foi dela que veio a atual presidente do diretório estadual: a vereadora de Fortaleza e primeira-dama de Aquiraz, Carla Ibiapina.

Ibiapina era a única vereadora do DC na CMFor. Ela assumiu o controle do partido no mesmo contexto em que a prefeita Nova Russas, Giordanna Mano (PRD), foi admitida na presidência da Federação Renovação Solidária (formada por PRD e Solidariedade). 

A transferência de Carla só foi possível em razão da liberação da parlamentar pela direção estadual do partido anterior. A medida foi explicada pelo presidente do DC Ceará, Sérgio Onofre, que disse compreender a posição da política.

Márcio Martins

Ainda em março, houve a desfiliação de Márcio Martins do União Brasil e seu desembarque no Republicanos. Na ocasião, ele era secretário da Regional 2 e estava licenciado do mandato na Câmara Municipal.

A filiação de Martins ocorreu no mesmo dia que o deputado estadual Fernando Hugo também foi para o mesmo endereço partidário. O ato que marcou a chegada de ambos foi realizado na casa do ex-senador Chiquinho Feitosa, que preside o Republicanos Ceará.

Houve uma liberação do União Brasil para que o político seguisse um novo rumo. A saída, pelo que Márcio declarou, já estava acertada desde o fim das eleições de 2024. Ele pretende disputar um cargo como parlamentar da Alece no pleito deste ano.

PP Cell

Na quarta-feira (1º), mais um membro do Legislativo de Fortaleza assinou uma nova ficha de filiação, o vereador PP Cell. Ele se filiou ao Partido Liberal (PL), depois de ter sido expulso do PDT.

A assinatura da ficha de filiação ocorreu na sede do partido, em Brasília, ao lado dos dirigentes nacional e estadual do PL – Valdemar Costa Neto e o deputado federal André Fernandes, respectivamente –, do senador Flávio Bolsonaro (pré-candidato ao Palácio do Planalto) e de outras lideranças. 

PP Cell elegeu-se à Câmara Municipal de Fortaleza, em 2024, pelo PDT, mas pelo PL tentará uma vaga na Câmara dos Deputados.

Ele foi expulso da sigla brizolista no dia 30 de março, promovendo uma segunda baixa na bancada do partido na CMFor, após mais de um ano de conflitos internos devido à sua posição no jogo político do estado. 

Emanuel Acrízio

Na esteira de mudanças, a mais recente foi a de Emanuel Acrízio. Ele saiu do Avante e se filiou ao Solidariedade nesta sexta-feira (3), mas não divulgou a transferência nas redes sociais.

A informação acerca da movimentação consta no Sistema de Filiação Partidária (Filia), da Justiça Eleitoral, e foi identificada pelo Diário do Nordeste.

O político foi procurado pela reportagem, para que pudesse se manifestar sobre o assunto. Não houve resposta até a publicação desta matéria, que será atualizada no caso de uma eventual devolutiva.

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