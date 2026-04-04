Troca-troca de partidos: como ficam as bancadas na Alece depois da janela partidária
Período para mudança de partido encerrou nesta sexta (3).
A mudança na composição partidária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) sofreu muitas alterações após a janela partidária – período em que deputados estaduais podem trocar de partido sem risco para os mandatos.
O prazo foi encerrado nesta sexta-feira (3) e resultou na troca de partido de 15 deputados estaduais – um total de 32% dos 46 parlamentares que formam a Alece.
Três bancadas foram completamente esvaziadas: Avante, Cidadania e União Brasil. No caso deste último, o esvaziamento faz parte de uma estratégia da oposição.
Os três deputados estaduais oposicionistas eleitos pelo União deixaram a sigla para reforçar o PSDB para as eleições de 2026 e formar uma bancada aliada para um possível mandato de Ciro Gomes (PSDB), que é o pré-candidato tucano para o Governo do Ceará.
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Com isso, a sigla tucana foi a que mais cresceu nesta janela partidária, tendo filiado também três deputados eleitos pelo PDT, além de já contar com uma deputada eleita pela legenda.
Agora, com sete deputados estaduais, o PSDB passa a ser a terceira maior bancada da Alece, atrás apenas do PSB e do PT, com 11 e 9 deputados estaduais, respectivamente.
Ampliação das bancadas
Com nove deputados no início da janela partidária, o PSB filiou mais dois: Lucílvio Girão e Leonardo Pinheiro – este último chegou a ficar uma semana no PT, mas acabou decidindo pela sigla liderada por Cid Gomes.
O PV, que integra uma federação com PT e PCdoB, voltou a ter bancada com a filiação de João Jaime, que deixou as fileiras do PP.
O MDB, o Republicanos e o PL também aumentaram as bancadas. Apóstolo Luiz Henrique deixou o Republicanos e se tornou o quarto deputado da bancada emedebista.
Já o Republicanos, apesar da perda de um deputado, filiou dois parlamentares: Fernando Hugo, antes no PSD, e Stuart de Castro, que saiu do Avante. Assim, ampliou a bancada de dois para três deputados estaduais.
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Já o PL, saiu de três para quatro deputados estaduais, com a filiação de Lucinildo Frota, que deixou o PDT.
Já o PSD, apesar de ter filiado dois deputados estaduais, permaneceu do mesmo tamanho, com uma bancada formada por três parlamentares. Saíram Fernando Hugo e Lucílvio Girão e se filiaram Luana Régia, saindo do Cidadania, e Firmo Camurça, antes no União Brasil.
Esvaziamento da bancada e perda de deputados
Foram três bancadas esvaziadas na Alece: Avante e Cidadania perderam um deputado estadual cada, enquanto o União Brasil perdeu quatro parlamentares.
Mas outros partidos também tiveram perdas. O PDT perdeu quatro deputados estaduais e correu o risco de sumir na composição da Alece, mas acabou filiando uma deputada estadual, Juliana Lucena.
Recém-saída do PT, a parlamentar foi a única baixa da sigla petista no parlamento estadual.
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Agora federado com o União Brasil, o PP também sofreu baixas. As saídas ocorreram em um contexto de disputa sobre quem comandaria a federação no Ceará.
A oposição acabou ficando com a presidência do União Progressitas, com Capitão Wagner, mas com os diretórios dos partidos sob comando de governistas.
A indefinição acabou tendo impacto no tamanho do PP na Alece, que perdeu João Jaime e Leonardo Pinheiro.
Confira como ficaram as bancadas na Alece:
MDB
- Agenor Neto
- Danniel Oliveira
- Davi de Raimundão
- Ap. Luiz Henrique (Recém-saído do Republicanos)
PCdoB
- Alysson Aguiar
PDT
- Juliana Lucena (Recém-saída do PT)
PL
- Alcides Fernandes
- Carmelo Neto
- Dra. Silvana
- Lucinildo Frota (Recém-saído do PDT)
PP
- Zezinho Albuquerque
PSB
- Guilherme Landim
- Jeová Mota
- Lia Gomes
- Marcos Sobreira
- Marta Gonçalves
- Osmar Baquit
- Romeu Aldigueri
- Salmito
- Sérgio Aguiar
- Leonardo Pinheiro (Recém-saído do PP)
- Lucílvio Girão (Recém-saído do PSD)
PSD
- Simão Pedro
- Firmo Camurça (Recém-saído do União Brasil)
- Luana Régia (Recém-saída do Cidadania)
PSDB
- Emilia Pessoa
- Antônio Henrique (Recém-saído do PDT)
- Cláudio Pinho (Recém-saído do PDT)
- Queiroz Filho (Recém-saído do PDT)
- Felipe Mota (Recém-saído do União Brasil)
- Heitor Férrer (Recém-saído do União Brasil)
- Sargento Reginauro (Recém-saído do União Brasil)
Psol
- Renato Roseno
PT
- Bruno Pedrosa
- De Assis Diniz
- Fernando Santana
- Jô Farias
- Júlio César Filho
- Larissa Gaspar
- Missias Dias
- Moisés Braz
- Oriel Filho
PV
- João Jaime (Recém-saído do PP)
Republicanos
- David Durand
- Fernando Hugo (Recém-saído do PSD)
- Stuart Castro (Recém-saído do Avante)