Troca-troca de partidos: como ficam as bancadas na Alece depois da janela partidária

A mudança na composição partidária da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) sofreu muitas alterações após a janela partidária – período em que deputados estaduais podem trocar de partido sem risco para os mandatos.

O prazo foi encerrado nesta sexta-feira (3) e resultou na troca de partido de 15 deputados estaduais – um total de 32% dos 46 parlamentares que formam a Alece.

Três bancadas foram completamente esvaziadas: Avante, Cidadania e União Brasil. No caso deste último, o esvaziamento faz parte de uma estratégia da oposição.

Os três deputados estaduais oposicionistas eleitos pelo União deixaram a sigla para reforçar o PSDB para as eleições de 2026 e formar uma bancada aliada para um possível mandato de Ciro Gomes (PSDB), que é o pré-candidato tucano para o Governo do Ceará.

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Com isso, a sigla tucana foi a que mais cresceu nesta janela partidária, tendo filiado também três deputados eleitos pelo PDT, além de já contar com uma deputada eleita pela legenda.

Agora, com sete deputados estaduais, o PSDB passa a ser a terceira maior bancada da Alece, atrás apenas do PSB e do PT, com 11 e 9 deputados estaduais, respectivamente.

Ampliação das bancadas

Com nove deputados no início da janela partidária, o PSB filiou mais dois: Lucílvio Girão e Leonardo Pinheiro – este último chegou a ficar uma semana no PT, mas acabou decidindo pela sigla liderada por Cid Gomes.

O PV, que integra uma federação com PT e PCdoB, voltou a ter bancada com a filiação de João Jaime, que deixou as fileiras do PP.

O MDB, o Republicanos e o PL também aumentaram as bancadas. Apóstolo Luiz Henrique deixou o Republicanos e se tornou o quarto deputado da bancada emedebista.

Já o Republicanos, apesar da perda de um deputado, filiou dois parlamentares: Fernando Hugo, antes no PSD, e Stuart de Castro, que saiu do Avante. Assim, ampliou a bancada de dois para três deputados estaduais.

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Já o PL, saiu de três para quatro deputados estaduais, com a filiação de Lucinildo Frota, que deixou o PDT.

Já o PSD, apesar de ter filiado dois deputados estaduais, permaneceu do mesmo tamanho, com uma bancada formada por três parlamentares. Saíram Fernando Hugo e Lucílvio Girão e se filiaram Luana Régia, saindo do Cidadania, e Firmo Camurça, antes no União Brasil.

Esvaziamento da bancada e perda de deputados

Foram três bancadas esvaziadas na Alece: Avante e Cidadania perderam um deputado estadual cada, enquanto o União Brasil perdeu quatro parlamentares.

Mas outros partidos também tiveram perdas. O PDT perdeu quatro deputados estaduais e correu o risco de sumir na composição da Alece, mas acabou filiando uma deputada estadual, Juliana Lucena.

Recém-saída do PT, a parlamentar foi a única baixa da sigla petista no parlamento estadual.

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Agora federado com o União Brasil, o PP também sofreu baixas. As saídas ocorreram em um contexto de disputa sobre quem comandaria a federação no Ceará.

A oposição acabou ficando com a presidência do União Progressitas, com Capitão Wagner, mas com os diretórios dos partidos sob comando de governistas.

A indefinição acabou tendo impacto no tamanho do PP na Alece, que perdeu João Jaime e Leonardo Pinheiro.

Confira como ficaram as bancadas na Alece:

MDB

Agenor Neto

Danniel Oliveira

Davi de Raimundão

Ap. Luiz Henrique (Recém-saído do Republicanos)

PCdoB

Alysson Aguiar

PDT

Juliana Lucena (Recém-saída do PT)

PL

Alcides Fernandes

Carmelo Neto

Dra. Silvana

Lucinildo Frota (Recém-saído do PDT)

PP

Zezinho Albuquerque

PSB

Guilherme Landim

Jeová Mota

Lia Gomes

Marcos Sobreira

Marta Gonçalves

Osmar Baquit

Romeu Aldigueri

Salmito

Sérgio Aguiar

Leonardo Pinheiro (Recém-saído do PP)

Lucílvio Girão (Recém-saído do PSD)

PSD

Simão Pedro

Firmo Camurça (Recém-saído do União Brasil)

Luana Régia (Recém-saída do Cidadania)

PSDB

Emilia Pessoa

Antônio Henrique (Recém-saído do PDT)

Cláudio Pinho (Recém-saído do PDT)

Queiroz Filho (Recém-saído do PDT)

Felipe Mota (Recém-saído do União Brasil)

Heitor Férrer (Recém-saído do União Brasil)

Sargento Reginauro (Recém-saído do União Brasil)

Psol

Renato Roseno

PT

Bruno Pedrosa

De Assis Diniz

Fernando Santana

Jô Farias

Júlio César Filho

Larissa Gaspar

Missias Dias

Moisés Braz

Oriel Filho

PV

João Jaime (Recém-saído do PP)

Republicanos