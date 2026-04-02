Juliana Lucena anuncia filiação ao PDT e bancada do partido ressurge na Alece

A deputada estadual Juliana Lucena anunciou a filiação ao PDT nesta quinta-feira (2). A parlamentar era um dos nomes cotados para deixar o PT nesta janela partidária, que encerra nesta sexta-feira (3).

"Levo comigo o orgulho da trajetória no Partido dos Trabalhadores e sigo com a mesma missão: trabalhar pelo povo cearense, defender as mulheres e ampliar oportunidades para quem mais precisa", disse Juliana Lucena em publicação de anúncio da troca partidária.

A parlamentar é o segundo nome a anunciar a filiação ao PDT nesta quinta. O ex-secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, também desembarcou na sigla pedetista. Ele é um dos nomes cotados como pré-candidato ao Senado na chapa governista.

Veja também PontoPoder PSDB filiará até 6 deputados estaduais e deve esvaziar bancadas do PDT e do União na Alece PontoPoder Cinco secretários retomam mandatos de deputados estaduais após exoneração do Governo

Bancada do PDT na Alece

Com a chegada de Lucena, o PDT volta a ter bancada na Assembleia Legislativa do Ceará. Partido que mais elegeu deputados estaduais na eleição de 2022, o PDT havia sido esvaziado após duas debandadas.

A primeira delas ocorreu com a saída de Cid Gomes do partido em 2023. Junto com ele, 11 deputados estaduais — entre titulares e suplentes — deixaram o PDT em direção ao PSB.

Agora, em 2026, os quatro deputados estaduais restantes do partido também se desfiliaram durante a janela partidária, quando os parlamentares podem trocar de partido sem correr risco de perder o mandato.

Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho devem seguir para o PSDB, enquanto Lucinildo Frota desembarca no PL.