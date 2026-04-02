Ex-secretário da Casa Civil do Governo Elmano, Chagas Vieira se filia ao PDT Ceará

O ex-secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Ceará, Chagas Vieira, se filiou ao Partido Democrático Trabalhista (PDT) nesta quinta-feira (2). O momento foi compartilhado pelo próprio político em publicação combinada com o presidente do diretório estadual da sigla, o deputado federal André Figueiredo, no Instagram.

No registro compartilhado na rede social, o ex-auxiliar da gestão de Elmano de Freitas (PT) aparece ao lado do dirigente partidário com a ficha de filiação em mãos. Na legenda, ele enalteceu a história da sigla, afirmando que ela é marcada por uma "defesa intransigente da democracia e de luta permanente por mais justiça social".

"Sigo firme no projeto que tem Lula, Elmano, Camilo, Cid, Izolda, Evandro e tantos que lutam por um Ceará de mais oportunidades para todos e todas", frisou Chagas Vieira no texto.

Chagas se despediu da cadeira de secretário-chefe da Casa Civil nesta quinta-feira (1º), ficando disponível para postular em outubro. A exoneração do cargo, assinada pelo governador Elmano, foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do mesmo dia.

Chagas será candidato?

Ao PontoPoder, o novo pedetista afirmou que sua pretensão é disputar um posto no pleito deste ano. "Me filiei, obviamente, para ser candidato nas eleições. Isso vamos avaliar os novos cenários e as estratégias que vamos seguir", declarou.

Chagas Vieira também teceu elogios à nova casa: "É um partido que sempre tive um carinho muito grande, de centro-esquerda, por todo o conteúdo programático".

E reforçou que o caminho agora será tratar sobre a possível participação na corrida eleitoral. "Temos um tempo para avaliar se será ou como será essa candidatura mais para frente", destacou.

André Figueiredo, por sua vez, indicou que o correligionário terá uma tarefa estratégica como membro da cúpula do PDT no estado. "Ele, dentro do PDT, quando acertamos a filiação há pouco tempo, vai ter a missão de me ajudar a construir o partido em todos os municípios", explicou.

Figueiredo afirmou que Chagas poderá ser candidato a deputado federal, "se quiser ser". "(Ele) resolveu se filiar justamente para isso: me ajudar a construir o partido e deixar o nome à disposição para caso surjam espaços, que ele tem condição de ocupar qualquer um, dentro do processo eleitoral de 2026", discorreu.

Momento delicado para o PDT

A filiação do ex-titular da Casa Civil do Governo do Ceará acontece em um momento de novas baixas no PDT cearense, com despedidas de membros no Parlamento da capital cearense e também nos Legislativos estadual e federal.

Recentemente, foi tornada pública a desfiliação do vereador de Fortaleza, Gardel Rolim (que foi para o PRD em janeiro e mudou para o Republicanos em março), e a expulsão do também parlamentar fortalezense PP Cell (atualmente no PL).

Da mesma maneira, os quatro parlamentares que formavam a bancada pedetista na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) — Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho — decidiram organizar uma debandada rumo a partidos da oposição.

Além deles, os deputados federais Idilvan Alencar e Robério Monteiro assinaram fichas de filiação do Partido Socialista Brasileiro (PSB). E o deputado federal Eduardo Bismarck está "em tratativas" com o Podemos.