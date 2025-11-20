Alexandre Ramagem é investigado pela PF por suspeita de fuga para os Estados Unidos

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de fugir do Brasil e ir para os Estados Unidos. O parlamentar estava proibido de sair do país, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Ramagem está em Miami, nos EUA, conforme divulgado pelo site PlatôBR, nessa quarta-feira (19). O político chegou a ser filmado pela equipe do portal enquanto entrava em um condomínio de luxo na cidade norte-americana.

O deputado federal está impedido de sair do Brasil em meio à ação penal da trama golpista. Ele foi condenado a 16 anos de prisão e recorre em liberdade, mas teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

A suposta fuga do deputado ocorre no momento em que se aproxima o fim da tramitação do processo e a consequente execução das penas do deputado e dos demais réus. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado por liderar o chamado “núcleo crucial” do golpe.

Os acusados do “Núcleo 1” tiveram os recursos contra a condenação negados pela Primeira Turma da Corte. Com a decisão, as defesas devem protocolar nos próximos dias os últimos recursos para evitar o cumprimento imediato das sentenças.

Por conta disso, a bancada federal de deputados do Psol do Rio pediu a decretação da prisão preventiva de Ramagem ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal apura o caso, conforme a CNN Brasil.

A defesa de Ramagem informou que não vai se pronunciar.

Quem é Alexandre Ramagem?

Alexandre Ramagem foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão de Jair Bolsonaro. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Rio Janeiro. Em 2024, o político foi candidato a prefeito na capital fluminense pelo PL, mas não foi eleito.

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão na ação penal da trama golpista. Além da pena, a 1º Turma do STF também determinou a perda do mandato de deputado federal e a perda do cargo de delegado da Polícia Federal, instituição que ingressou em 2005.