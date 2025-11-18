Diário do Nordeste
Moraes vota para condenar 9 réus da trama golpista por plano de matar autoridades

A maioria dos réus é dos chamados "kids pretos".

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Alexandre de Moraes, ministro do STF, com semblante sério, vestindo terno azul, gravata e toga preta, em um fundo escuro.
Legenda: Moraes votou para condenar réus da trama golpista.
Foto: Gustavo Moreno / STF.

O ministro Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira (18) a favor da condenação de nove réus da trama golpista acusados de ações mais violentas, como um suposto plano de assassinato de autoridades em 2022. A maioria dos réus é dos chamados "kids pretos", militares treinados para operações especializadas. 

Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), esse grupo planejou ações "severas e violentas" no âmbito da tentativa de golpe, inseridos no contexto da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. O plano era manter Bolsonaro no poder. 

Moraes defendeu que sete dos réus (seis militares um agente da Polícia Federal) sejam punidos por cinco crimes: 

  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Organização criminosa armada;
  • Dano qualificado;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

Os réus em questão são: 

  • Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;
  • Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;
  • Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;
  • Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;
  • Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;
  • Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército; 
  • Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

Os restantes, que são o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Jr. e o coronel Márcio Nunes de Resende Jr, devem ser condenados por incitação ao crime e associação criminosa. 

Ainda em seu voto, Moraes absolveu, pela primeira vez no julgamento da tentativa de golpe, o general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira. 

Foto mostra profissional de saúde conduzindo maca com paciente nos corredores do Instituto Dr. José Frota (IJF).
PontoPoder

Principal destino das emendas no Ceará, Saúde sofre ameaça por falta de previsibilidade no custeio

Dependência de articulações políticas torna irregular o volume de repasses para o financiamento da área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
Há 30 minutos
Deputados Leonardo Pinheiro, De Assis Diniz e Messias Dias durante minuto de silêncio na Alece.
PontoPoder

Alece suspende sessão por morte de ex-deputado estadual Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no último sábado (15).

Marcos Moreira
Há 1 hora
Imagem mostra presidente Lula com expressão pensativa, mão no queixo, durante um evento público.
PontoPoder

Lula sanciona lei que proíbe linguagem neutra em governos

Saiba o que muda e como medida afeta uso de "elu", "delu" e "todes".

Redação
Há 2 horas
Imagem mostra o ex-presidente Jair Bolsonaro, com foco no rosto de expressão séria, usando terno e gravata.
PontoPoder

STF publica acórdão de julgamento de recursos de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
18 de Novembro de 2025
Fotos mostram deputados estaduais Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Dra. Silvana e Marta Gonçalves durante discursos na tribuna da Alece.
PontoPoder

Após um ano engavetado, cassação dos deputados estaduais do PL Ceará volta à pauta do TSE

Parlamentares foram cassados no TRE sob acusação de fraude à cota de gênero, mas seguem nos mandatos até o fim do julgamento.

Marcos Moreira
18 de Novembro de 2025
Embargo a obra na praia de Jericoacoara
Inácio Aguiar

Nova polêmica: SPU embarga obra da prefeitura na praia de Jeri por falta de licença

A intervenção buscava conter o avanço do mar em frente a um hotel de luxo

Inácio Aguiar
18 de Novembro de 2025
Foto mostra fachada do Hospital Universitário do Ceará.
PontoPoder

Como a saúde se tornou o principal destino das emendas federais no Ceará

Média histórica mostra que parlamentares cearenses aportam R$ 9 em cada R$ 10 dos repasses para a área.

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro com expressão séria, visto de perfil, com luzes vermelhas e azuis desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Defesa de Bolsonaro reúne laudos para pedir pena em prisão domiciliar

Advogados devem solicitar que sentença seja cumprida em casa.

Redação
17 de Novembro de 2025
Sargento Reginauro durante discurso na tribuna da Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Deputado Sargento Reginauro recebe alta após 11 dias internado por infecção

Ainda não há previsão do retorno do parlamentar à Assembleia Legislativa do Ceará.

Marcos Moreira
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, olhando para o lado. ele está cercado por outros homens.
PontoPoder

STF publica ata de julgamento que recusou recurso de Bolsonaro

Entenda quais são as próximas etapas do processo do ex-presidente.

Redação
17 de Novembro de 2025
Lula sorrindo ao lado da filha Lurian em um ambiente ao ar livre.
PontoPoder

Filha mais velha de Lula passa mal e é hospitalizada no RJ

Segundo fontes ligadas à família, ela sentiu um incômodo no peito no sábado (15).

Redação
17 de Novembro de 2025
Michele Queiroz, prefeita de Beberibe
PontoPoder

Michele Queiroz: da gestão ‘compartilhada’ à construção da identidade como prefeita de Beberibe

O PontoPoder conta a história de uma das prefeitas mais longevas do Ceará.

Luana Barros
17 de Novembro de 2025
A deputada federal Júlia Zanatta fala ao microfone em um ambiente legislativo. Ela veste um blazer azul-claro e usa uma coroa de flores na cabeça, gesticulando com as mãos enquanto se dirige ao plenário. Outras pessoas aparecem desfocadas ao fundo.
PontoPoder

Quem é Julia Zanatta, deputada que postou fotos com fuzis e foi criticada por Oruam

Deputada federal bolsonarista respondeu ao rapper.

Redação
16 de Novembro de 2025
Deputados federais no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília.
PontoPoder

Qual o cenário das articulações para o envio das emendas da bancada do Ceará para 2026

Distribuição das emendas ocorreu por unanimidade e acompanha pedido do governador Elmano.

Beatriz Matos
16 de Novembro de 2025
Eduardo Bolsonaro de perfil. Ele é um homem branco, calvo e de barba um pouco espessa. Na foto, concede entrevista à imprensa.
PontoPoder

STF decide por unanimidade tornar réu Eduardo Bolsonaro por coação

O último voto contabilizado foi o da ministra Cármen Lúcia.

Redação
15 de Novembro de 2025
Silvio Almeida é um homem negro de meia idade e calvo. Na foto, um close em seu rosto, ele está com o dedo indicador apontado para cima enquanto discursa ao microfone.
PontoPoder

Ex-ministro Silvio Almeida é indiciado pela PF por importunação sexual

O caso chega ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá a relatoria do ministro André Mendonça.

Redação
15 de Novembro de 2025
Augustinho Moreira era um homem idoso, de bigode e cabelo grisalhos, que usava óculos de grau retangulares. Na foto, ele usa camisa azul.
PontoPoder

Morre aos 70 anos ex-deputado Augustinho Moreira

O político foi vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Redação
15 de Novembro de 2025
Foto de Pedro Barbosa, do Instituto Opnus, em entrevista na Live PontoPoder.
PontoPoder

Crise da segurança pegou Governo Lula de surpresa, mas há mudança de estratégia, avalia especialista

Cientista político e diretor do Instituto Opnus, Pedro Barbosa foi o entrevistado da Live PontoPoder desta quinta-feira (13).

Bruno Leite
15 de Novembro de 2025
Ilustração em estilo xilogravura mostrando José Bonifácio, com traços marcados em preto e branco, vestindo casaca e gravata borboleta. À esquerda, aparece o selo “Baú da Política – Bairros” ao lado de uma urna eletrônica estilizada. Ao fundo, vê-se uma vista aérea desenhada do bairro José Bonifácio, em Fortaleza, com quarteirões e o Mercado São Sebastião destacados. No topo direito, há uma placa preta com letras brancas indicando “José Bonifácio”, “Litoral Oeste” e “Mercado São Sebastião”, como se fosse uma sinalização urbana.
PontoPoder

Baú da Política: O ‘Patriarca da Independência’ que virou nome de bairro em Fortaleza

O Diário do Nordeste explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
15 de Novembro de 2025