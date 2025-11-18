Moraes vota para condenar 9 réus da trama golpista por plano de matar autoridades

O ministro Alexandre de Moraes votou nesta terça-feira (18) a favor da condenação de nove réus da trama golpista acusados de ações mais violentas, como um suposto plano de assassinato de autoridades em 2022. A maioria dos réus é dos chamados "kids pretos", militares treinados para operações especializadas.

Conforme a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), esse grupo planejou ações "severas e violentas" no âmbito da tentativa de golpe, inseridos no contexto da derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas urnas. O plano era manter Bolsonaro no poder.

Moraes defendeu que sete dos réus (seis militares um agente da Polícia Federal) sejam punidos por cinco crimes:

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Organização criminosa armada;

Dano qualificado;

Deterioração de patrimônio tombado.

Os réus em questão são:

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército;

Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal.

Os restantes, que são o tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Jr. e o coronel Márcio Nunes de Resende Jr, devem ser condenados por incitação ao crime e associação criminosa.

Ainda em seu voto, Moraes absolveu, pela primeira vez no julgamento da tentativa de golpe, o general da reserva Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.