Esposa de Ramagem faz postagem sobre fuga para os EUA: 'Proteger a família'
Ramagem já estaria fora do país desde setembro, mês no qual foi condenado pela trama golpista.
A esposa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), Rebeca Ramagem, fez uma postagem nas redes sociais falando sobre a fuga para Miami, nos Estados Unidos, após o parlamentar ter prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Com um único propósito: proteger a minha família", escreveu.
Na publicação, Rebeca mostra as filhas se reencontrando com o pai no aeroporto, o que indica que a família viajou em momentos diferentes.
"Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana", escreveu Rebeca.
O termo em inglês, lawfare, ao qual ela se refere, significa o suposto uso da lei como uma "arma" para promover perseguição a opositores.
"Mantemos a esperança de um dia voltar a um Brasil onde a escolha político-ideológica não seja tratada como crime, e onde a liberdade de pensar e expressar ideias não se torne motivo de condenação", continuou Rebeca.
Ramagem teria fugido em setembro
Segundo a apuração da TV Globo, Ramagem teria deixado o país em setembro, mês quando o STF julgou o núcleo crucial da trama golpista, ação penal que terminou com 16 anos de prisão para o deputado. Ele teria usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para vigiar adversários políticos.
O processo está na fase de recursos das defesas, o que significa que a pena ainda não começou a ser cumprida. No entanto, após a condenação o STF determinou que Ramagem não deixasse o país, e pediu a entrega do passaporte.
A Polícia Federal (PF) investiga se o parlamentar saiu do Brasil pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana, em um carro alugado. Ele teria feito a rota a partir de Boa Vista, capital do estado de Roraima.
Ramagem teve a prisão decretada pelo STF na semana passada, após um pedido sigiloso da PF.