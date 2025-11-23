Esposa de Ramagem faz postagem sobre fuga para os EUA: 'Proteger a família'

A esposa do deputado federal Alexandre Ramagem (PL), Rebeca Ramagem, fez uma postagem nas redes sociais falando sobre a fuga para Miami, nos Estados Unidos, após o parlamentar ter prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). "Com um único propósito: proteger a minha família", escreveu.

Na publicação, Rebeca mostra as filhas se reencontrando com o pai no aeroporto, o que indica que a família viajou em momentos diferentes.

"Hoje, infelizmente, não encontramos no país a garantia de uma justiça imparcial. Somos vítimas de lawfare e temos enfrentado uma perseguição política desumana", escreveu Rebeca.

O termo em inglês, lawfare, ao qual ela se refere, significa o suposto uso da lei como uma "arma" para promover perseguição a opositores.

"Mantemos a esperança de um dia voltar a um Brasil onde a escolha político-ideológica não seja tratada como crime, e onde a liberdade de pensar e expressar ideias não se torne motivo de condenação", continuou Rebeca.

Veja publicação

Veja também Ceará Suposto vazamento do Enem pode resultar em prisão, multa ou perda de cargo público, dizem advogados Ceará Cearense suspeito de vazar Enem pagava R$ 10 por questão de pré-teste Ceará Edcley Teixeira nega venda de gabaritos do Enem para alunos do Pará

Veja também PontoPoder Moraes autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na prisão PontoPoder 'A Justiça decidiu, tá decidido', diz Lula sobre prisão de Bolsonaro PontoPoder Bolsonaro alega 'paranoia' e nega intenção de fuga em audiência de custódia

Ramagem teria fugido em setembro

Segundo a apuração da TV Globo, Ramagem teria deixado o país em setembro, mês quando o STF julgou o núcleo crucial da trama golpista, ação penal que terminou com 16 anos de prisão para o deputado. Ele teria usado a estrutura da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) para vigiar adversários políticos.

O processo está na fase de recursos das defesas, o que significa que a pena ainda não começou a ser cumprida. No entanto, após a condenação o STF determinou que Ramagem não deixasse o país, e pediu a entrega do passaporte.

A Polícia Federal (PF) investiga se o parlamentar saiu do Brasil pela fronteira com a Venezuela ou com a Guiana, em um carro alugado. Ele teria feito a rota a partir de Boa Vista, capital do estado de Roraima.

Ramagem teve a prisão decretada pelo STF na semana passada, após um pedido sigiloso da PF.