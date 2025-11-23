Moraes autoriza visita de Michelle a Bolsonaro na prisão

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou na manhã deste domingo (23) que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão. O encontro tem hora marcada entre 15h e 17h, e ocorre na sede da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, onde Bolsonaro está preso preventivamente.

O pedido foi feito pela defesa do ex-presidente após a prisão no sábado, e nele também é solicitada uma visita para os filhos. Entretanto, ainda não foram liberados, sob argumento de não foram identificadas as identidades de quais filhos pretendem comparecer.

"A defesa não indicou quais os filhos do réu que pretendem realizar a visita, providência necessária para o cadastramento. Dessa maneira, deve completar o pedido", diz despacho.

Audiência de custódia

Bolsonaro passará por uma audiência de custódia neste domingo, para avaliar se a prisão ocorreu conforme a lei e verificar suas condições físicas.

O procedimento ocorre às 12h e constitui etapa obrigatória após qualquer prisão.

A audiência será realizada por videoconferência na Superintendência Regional da PF.

O ex-presidente teve a preventiva aceita após Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ) e filho do ex-presidente, convocar apoiadores para um "vigília" em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro. Para o STF, o momento constituía risco de fuga.