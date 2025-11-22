Trump reage à prisão de Bolsonaro: 'Foi isso que aconteceu? Uma pena'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado por jornalistas sobre a prisão preventiva do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL), neste sábado (22), e disse: "É uma pena".

Não, eu não sei nada sobre isso. Eu não ouvi sobre isso. Foi isso que aconteceu? É uma pena, uma pena, eu só acho que é uma pena". Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

O republicano deu a declaração antes de seguir para a Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland. Até esse momento, ele disse que ainda não sabia sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de prender Bolsonaro devido à tentativa de remoção da tornozeleira eletrônica que usava em cárcere domiciliar.

Segundo a CNN Brasil, pouco após tomar conhecimento do caso, a Casa Branca enviou um e-mail a jornalistas que cobrem o governo local afirmando que Trump deu a entender que conversou por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite que antecedeu a prisão de Bolsonaro.

Um segundo e-mail foi enviado pela residência oficial à imprensa informando, porém, que não foi possível saber se Trump se referiu a Lula ou Bolsonaro quando mencionou o telefonema.

Veja também PontoPoder Bolsonaro está preso em sala de 12 m² com TV, frigobar e ar-condicionado; vídeo PontoPoder 'Inconstitucional' x 'grande dia': políticos do Ceará repercutem prisão de Bolsonaro pelo STF PontoPoder Filhos de Bolsonaro criticam Moraes após prisão de pai: 'perseguição'

Prisão de Bolsonaro

Condenado a mais de 27 anos de prisão por chefiar um grupo criminoso que atentou contra o Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso preventivamente na sede da Polícia Federal neste sábado após tentar utilizar um ferro de solda para romper a tornozeleira eletrônica que usa por determinação judicial.

"Meti um ferro quente. Curiosidade", confirmou o político a uma agente da PF em vídeo divulgado na imprensa.

O alerta da violação foi registrado às 00h07. Imediatamente, uma equipe de escolta posicionada nos arredores da casa do ex-presidente, em Brasília, foi acionada.