'Inconstitucional' x 'grande dia': políticos do Ceará repercutem prisão de Bolsonaro pelo STF

A conversão da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em preventiva repercutiu na política cearense. Membros de campos políticos distintos usaram as redes sociais para comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo da trama no Supremo Tribunal Federal (STF), ao longo deste sábado (22).

Presidente do PL Ceará e deputado federal, André Fernandes cancelou sua agenda no Estado e embarcou rumo à Brasília para prestar apoio ao ex-presidente.

Bolsonaro já estava preso há mais de 100 dias – ilegalmente – em casa, com tornozeleira eletrônica, e, pela primeira vez no Brasil, também com a polícia monitorando a sua casa, mesmo ele estando com tornozeleira eletrônica. Agora, por um suposto risco de fuga, Moraes determina que Bolsonaro seja preso em regime fechado. André Fernandes Deputado federal e presidente do PL-CE

Do outro lado, petistas comemoraram a prisão de Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal. Foi o caso do deputado federal José Guimarães, líder do Governo Lula na Câmara.

A prisão de Bolsonaro significa que nossas instituições são sólidas e o estado democrático de direito está acima de quaisquer interesses individuais. O devido processo legal será sempre o elemento que sustenta as liberdades individuais. José Guimarães (PT) Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados

Tornozeleira eletrônica e risco de fuga

A prisão preventiva foi determinada por Moraes após Flávio Bolsonaro, senador (PL-RJ) e filho do ex-presidente, convocar apoiadores para um "vigília" em frente ao condomínio onde mora Jair Bolsonaro.

A aglomeração, segundo o ministro, poderia ter o intuito de obstruir a fiscalização das medidas cautelares e da prisão domiciliar. Havia, ainda, a possibilidade de isso facilitar uma eventual tentativa de fuga do ex-presidente.

Além disso, durante a madrugada, o STF foi informado que a tornozeleira eletrônica que o réu usava tinha sido violada.

"A informação constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho", revela a decisão.

Veja pronunciamentos de outros políticos do Ceará sobre a prisão de Bolsonaro:

Eduardo Girão

O senador Eduardo Girão (Novo) classificou a prisão como "inconstitucional", revelando "mais um capítulo da explícita perseguição a quem é de direita e conservador neste País".

Luizianne Lins

A deputado federal Luizianne Lins (PT) comentou a situação. "Grande dia! Jair Bolsonaro recebeu o TOC TOC TOC da Polícia Federal e está PRESO. Enfim, começa a pagar pelos seus crimes contra o povo brasileiro", disse.

Capitão Wagner

O ex-deputado federal Capitão Wagner (União) usou a ferramenta Stories do Instagram para comentar a prisão. "Só mais uma aberração jurídica praticada pelo STF", declarou.

Legenda: Capitão Wagner repercutiu a decisão de Moraes. Foto: Reprodução/Instagram.

Guilherme Sampaio

O deputado Guilherme Sampaio (PT), líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), lembrou da postura de Bolsonaro durante a pandemia ao celebrar sua prisão em regime fechado. "Foram mais de 700 mil vidas perdidas. [...] Hoje, o Brasil dá mais um passo para que a Justiça prevaleça", afirmou.

Carmelo Neto

Deputado estadual e presidente do PL Jovem (PLJ), Carmelo Neto também cancelou a agenda do dia, que seria em Cuiabá (MT), para prestar solidariedade ao réu. "Bolsonaro está sendo vítima de uma das maiores perseguições políticas da história deste país", disse.

Priscila Costa

A vereadora de Fortaleza Priscila Costa e vice-presidente do PL Mulher receberia a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em Caucaia neste sábado, em evento partidário. Contudo, os planos foram mudados, e Michelle embarcou para Brasília.

"Um preso político. Um homem de 70 anos sendo preso num sábado, quando não se prende ninguém", disse.