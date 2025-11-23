'A Justiça decidiu, tá decidido', diz Lula sobre prisão de Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comentou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e disse que o que "a Justiça decidiu, tá decidido". "Ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez", disse Lula para jornalistas ao final do encontro do G20 na África do Sul.

"Não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, teve todo o direito à presunção de inocência. Foram praticamente dois anos e meio de investigação, delação, de julgamento. A Justiça decidiu, tá decidido. Ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou e todo mundo sabe o que ele fez", afirmou Lula.

Lula critica fala de Trump

O chefe do Executivo brasileiro ainda foi questionado sobre a reação de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao dizer que a prisão era "uma pena".

"Acho que não tem nada a ver. Trump tem que saber que somos um país soberano e o que se decide aqui, tá decidido", frisou o presidente do Brasil.

Não, eu não sei nada sobre isso. Eu não ouvi sobre isso. Foi isso que aconteceu? É uma pena, uma pena, eu só acho que é uma pena". Donald Trump Presidente dos Estados Unidos

O republicano deu a declaração antes de seguir para a Base Aérea Conjunta Andrews, em Maryland. Até esse momento, ele disse que ainda não sabia sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de prender Bolsonaro devido à tentativa de remoção da tornozeleira eletrônica que usava em cárcere domiciliar.