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Legislativo Judiciário Executivo

Ex-deputado cearense Paulo Duarte morre aos 71 anos

Ele também foi prefeito de Limoeiro do Norte.

Escrito por
Milenna Murta* milenna.murta@svm.com.br
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O político Paulo Duarte fala ao microfone durante encontro com apoiadores em espaço coberto. Pessoas ao redor usam adesivos de campanha e acompanham o discurso.
Legenda: A Prefeitura do município decreta luto oficial de três dias.
Foto: Reprodução/Facebook Paulo Duarte.

O ex-deputado e ex-prefeito de Limoeiro do Norte, Paulo Carlos Silva Duarte, morreu nesta segunda-feira (25), aos 71 anos. A informação foi confirmada pelas redes sociais da Prefeitura do Município. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Em nota de pesar, a gestão decretou luto oficial de três dias. "Neste momento de dor e saudade, nos solidarizamos com familiares, amigos e toda a população que compartilha deste sentimento de perda", afirmou a administração.

Além de prefeito, Paulo Duarte também exerceu quatro mandatos consecutivos como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).

O presidente da Casa Legislativa, Romeu Aldigueri (PSB), prestou suas condolências na manhã desta terça-feira (26) através de uma postagem nas redes sociais. "Sua trajetória na vida pública foi marcada pela dedicação ao nosso estado e pelo trabalho no Poder Legislativo", declarou.

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Quem foi Paulo Duarte?

Nascido em 1955, em Limoeiro do Norte, Paulo Duarte deu início à sua carreira profissional como delegado da Polícia Federal (PF), passando, depois, a ser subsecretário de Segurança Pública.

Ao final dos anos de 1990, além de assumir o cargo de Secretário de Justiça entre 1996 e 2000, ele ingressou na vida política, atuando primeiramente como deputado estadual. Em seguida, assumiu a Prefeitura de Limoeiro do Norte em 2013.

Até 2024, ele atuou como Secretário Executivo da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (SESEC) de Fortaleza. O ex-prefeito vinha enfrentando problemas de saúde nos últimos anos. Paulo Duarte deixa sua esposa, dona Fátima, e seus dois filhos.

*Estagiária sob supervisão da jornalista Jéssica Welma.

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